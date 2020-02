Podejście do HR musi się zmienić, jeśli chcemy mieć talent pasujący do epoki cyfrowej

Dzisiaj talent jest zredukowany do prostego atutu: takiego, który można standaryzować, kontrolować, i zarządzać nim jak każdym innym kapitałem. Stworzony dział zasobów ludzkich ma na celu wydobywanie wartości i egzekwowanie zgodności, a także powierzenie im odpowiedzialności za ekosystem zbudowany wokół sformalizowanych procesów, podobieństw, wspólnych praktyk i zgodności.

Rezultatem tego jest zinstytucjonalizowana przeciętność, która nęka dziś wiele starszych firm. Pandemia, która staje się coraz bardziej problematyczna w miarę jak wkraczamy w epokę postcyfrową: świat zwinnych, skoncentrowanych na talentach firm, które są tworzone w celu zakłócania, doskonalenia i rozwoju.

HR staje w obliczu coraz bardziej niematerialnej pracy wykonywanej w sferze cyfrowej przez pracowników, których motywacje wykraczają poza kwestie finansowe ich pracy, w kierunku pasji i osobistego spełnienia.

Cechy konieczne do przetrwania w dużych korporacjach są nie tylko mało pomocne, ale wręcz szkodliwe dla start-upów i innowacyjnych firm technologicznych. Kiedy przyjmiemy nowe potrzeby postcyfrowego świata i zbudujemy umiejętności, które go wspierają, szybko zauważymy, że wartość talentów rośnie, podczas gdy wartość tych, którzy się wtapiają, którzy ukrywają się w wykresach organizacji i unikają odpowiedzialności, maleje.

Gospodarka postcyfrowa rozwija się w oparciu o różnice, różnorodność i dywergencyjne (abstrakcyjne) myślenie. Obejmuje ona wyjątki i kocha anomalie. Przełamuje granice, obala hierarchię i pozbawia ją scentralizowanej kontroli. Wyzwala dzikie, mało prawdopodobne kombinacje, podważa konwencje, ujawnia spontaniczność i aktywnie poszukuje napięcia - bo to właśnie rodzi wynalazek.

Kiedy jednak HR przychodzi, aby ograniczyć talent do pudełek, wpasować wyobraźnię w listy kontrolne i zdjąć pokrywę z entuzjazmu, wszystko to wybucha gwałtownym zderzeniem wartości: takim, które jest podstawą walki firm zakorzenionych w tradycji - czytamy w World Economic Forum.

Kryzys współczesnej pracy

Ten kryzys współczesnej pracy wynika z trzech czynników:

- napięcia między ludzkimi potrzebami, a przestarzałymi strukturami w miejscu pracy;

- nowych wartości społecznych i firm nieprzygotowanych do radzenia sobie z nimi (ponieważ przyszłość jest często wzorowana na danych i decyzjach z przeszłości);

- oraz pojawienie się klasy kreatywnej - ludzi, którzy znajdują nowe możliwości ekspresji i wyróżniają się po dziesięcioleciach dopasowywania się.

Dziś powinniśmy bardziej doceniać różnorodność, niż narzucony konsensus, przedsiębiorczość nad ściśle uregulowanymi rolami oraz scentralizowaną władzę, ciekawość i ciągłe uczenie się nad sformalizowane szkolenia.

Kultura zmian

Jak podaje World Economic Forum, kluczem do rozwoju jest talent, który firmy zatrudniają, zatrzymują i wzmacniają. Niezależnie od tego, czy chodzi o wybitną firmę z bogatym dorobkiem, czy też śmiałym startupem. Fundamentem innowacji jest tworzenie kultury zmian i pielęgnowanie takich wartości jak elastyczność i ambicja.

Najczęściej jednak firmy dostosowują się do starych systemów, zamiast całkowicie przemyśleć przywództwo i zarządzanie lub zmienić sposób rekrutacji i utrzymania lub rodzaje ról, które tworzą.

Firmy werbują ludzi, aby zmieścili się w przestrzeni, zamiast tą przestrzeń przekształcać. Zamiast pochylić się wokół niezwykłej osoby, wolimy trzymać się specyfikacji pracy.

Co by było, gdybyśmy opanowali różnicę i różnorodność talentów? Co by było, gdybyśmy zaakceptowali dyskomfort związany z zatrudnianiem ludzi, którzy się wyróżniają - ludzi, którzy rzucają nam wyzwania, bo nie są do końca tacy jak my, ludzi, którzy nie pasują do wzorca każdego, kto już wcześniej pełnił swoje role?

Jak naprawdę powinien wyglądać HR?

Być może największa szansa w nowej, postcyfrowej gospodarce tkwi w tym: że każdy z nas może zrealizować swój pełny potencjał, wyrażając szeroki zakres swoich umiejętności. Bo to z natury rzeczy przynosi korzyści zatrudniającym nas firmom.

Kolejnym i prawdopodobnie najważniejszym krokiem jest utrzymanie talentu. Po co zatrudniać talent, jeśli nie chcemy go wzmocnić? Bez środowiska, które pozwala im wprowadzać zmiany lub podejmować decyzje, talent wydaje się być niewykorzystany.

Kiedy wsłuchujemy się w ekspertów i "odmieńców", kiedy inspirujemy osoby dokonujące zmian i wspieramy je grupą ludzi, z którymi mogą się połączyć, a także z budżetem i siłą decyzyjną, kierujemy całą firmę na sukces.

Firmy, które mogą sprawić, że ludzie będą czuli wsparcie, będą mogli swobodnie okazywać swoje pasje zarówno w pracy, jak i poza nią, będą napędzać zmiany poprzez wykorzystanie pełnego zakresu swoich talentów, będą wyrażać swoją ciekawość i entuzjazm, są tymi, którzy najlepiej mogą rozwijać się w przyszłości.

Ludzie mający możliwość pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, osiągną więcej, a nie mniej. Ludzie swobodnie realizujący swoje zainteresowania, wzbogacą je i wyposażą w nowe umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w ich pracy. Kiedy będą mogli zabrać się do pracy, włożą w nią całe swoje siły.

Nie można więc patrzeć na talent wyłącznie przez pryzmat nabywania. Ludzie to coś więcej niż tylko zasoby ludzkie.