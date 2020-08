Podczas kryzysu z 2008 r. zaczęli od zwolnień. Tym razem wybrali inną drogę

Zamiast podejmować decyzje i tylko informować o nich, postanowiłam rozmawiać z moimi pracownikami. Wspólnie zadecydowaliśmy, jakie działania pomogą nam wyjść z kryzysu. Ludzie są największą wartością firmy - to oni znaleźli sposoby na obniżenie kosztów i zwiększenie sprzedaży - mówi Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka MB Pneumatyka.

Jak wyglądały początki pandemii w MB Pneumatyka? Jakie rozwiązania zostały wprowadzone, by z jednej strony zadbać o bezpieczne miejsce pracy i zdrowie pracowników, a z drugiej zachować efektywność pracy?

Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka MB Pneumatyka: - Wszystkie obostrzenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, wprowadziliśmy jeszcze zanim zostały narzucone przez rząd. Nasz zakład znajduje się w województwie lubuskim, gdzie odnotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Wiedzieliśmy, że Polska nie jest już krajem bez COVID-u. Co więcej, pojawił się w miejscu, w którym mieszkamy. W związku z tym od razu wprowadziliśmy środki ochrony osobistej, m.in. płyny do dezynfekcji rąk i maseczki. Sytuację na świecie śledziliśmy już od stycznia. Nasza branża bardzo mocno współpracuje z chińskimi dostawcami i odbiorcami. Wiedzieliśmy więc, co się tam dzieje. To też ułatwiło przygotowania.

Pamiętam moment, gdy przeszliśmy na pracę zdalną. W piątek pojawiły się nowe rozporządzenia i od poniedziałku mieliśmy wdrożyć home office. Nigdy nie zapomnę widoku ludzi wynoszących komputery z firmy – nie każdy ma laptopa, a konstruktorzy potrzebują bardziej wydajnego sprzętu. To była strasznie smutna chwila. Miałam poczucie, że coś się kończy. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia po raz pierwszy. Zdecydowaliśmy, że do biura będzie przychodzić jedna osoba z księgowości, członek zarządu i ja. Początkowo chcieliśmy pracować rotacyjnie – po tygodniu pracy miały nas wymienić inne osoby. Jednak ostatecznie zdecydowaliśmy, że nie będziemy narażać większej liczby pracowników. Pamiętajmy, że był to czas, kiedy byliśmy bombardowani informacjami o tym, co dzieje się we Włoszech. Byliśmy przerażeni i uczyliśmy się żyć na nowo. Stąd też decyzja o tym, by chronić tych, którzy zostali w domach.

Czytaj też: Katarzyna Kosel, Makro: Dużo łatwiej było wyjść z biura, niż do niego wrócić

Praca zdalna była dużym wyzwaniem?

- W naszej firmie nigdy nie mieliśmy do czynienia z pracą zdalną. Pracownicy nie zgłaszali, że chcieliby pracować z domu, ja też nie rozważałam takiej opcji. Zatem z dnia na dzień musieliśmy przestawić się na home office, bez jakiegokolwiek przygotowania. Wiązało się to ze zorganizowaniem sobie miejsca pracy w domach, ułożeniem na nowo planu dnia, a także znalezieniem narzędzia do komunikacji online. Uczyliśmy się tego razem.

Kolejnym krokiem była nauka komunikacji w rozproszonym zespole. Odkryliśmy, że za pomocą komunikatorów możemy nie tylko porozmawiać o sprawach służbowych, ale także napić się kawy i opowiedzieć o tym, co się u nas dzieje. Zaczęliśmy się oswajać z tą trudną dla nas sytuacją, która z czasem zaczęła się stawać nową normalnością.

Kiedy wróciliście do biura?

- Do biura wróciliśmy po 10 tygodniach pracy zdalnej. Paradoksalnie, znów musieliśmy się przyzwyczaić. Pamiętam, że gdy przeszliśmy na home office, nie umiałam odnaleźć się w ciszy, jaka panowała w biurze. Po czasie przywykłam do niej. Tymczasem znów nadchodziły kolejne zmiany - nasze biurka zostały rozstawione, musieliśmy zachować 2 m odległości między sobą. Wróciliśmy do biur, ale nie do starej rzeczywistości.

Wracając do pracy na produkcji, mieliście przygotowany plan B, który można było wdrożyć w przypadku, gdy któryś z pracowników zaraziłby się koronawirusem?

- Oprócz wprowadzenia dodatkowych zasad BHP i środków ochrony osobistej, postanowiliśmy rozdzielić nasze ekipy, aby nie miały ze sobą kontaktu, tym samym zmniejszając ryzyko potencjalnego zarażenia.

Odizolowaliśmy również jedną brygadę produkcyjną, która nie przychodziła w ogóle do pracy. Oczywiście otrzymywała wynagrodzenie. Były to cztery osoby z działu produkcyjnego i cztery osoby zajmujące się montażem. Gdyby okazało się, że koronawirus pojawił się w naszym zakładzie, a pracownicy musieliby przejść kwarantannę, wówczas zapasowa ekipa była gotowa do pracy, ponieważ nie miała kontaktu z ludźmi z firmy.

Tak naprawdę trudno tu mówić o planie B. Codziennie mieliśmy nowy, dostosowywany na bieżąco do sytuacji. Stawialiśmy na elastyczne zarządzanie.

Jak komunikowała się pani z pracownikami na produkcji?

- Ze względów bezpieczeństwa kontakt z pracownikami na produkcji był zabroniony. Nie mogłam więc z nimi porozmawiać bezpośrednio. Postanowiłam więc nagrywać filmy na Facebooku. Nie były one wyreżyserowane i profesjonalnie nagrane - brałam do ręki telefon i po prostu mówiłam do swoich ludzi. Nie wciskałam pięknych historii o tym, że będzie super, ale też nie straszyłam ich, opowiadając o dramatycznej sytuacji. Mówiłam, jak naprawdę wygląda sytuacja.

Gdy w mediach zaczęło być głośno o masowych zwolnieniach spowodowanych koronawirusem, to nagrałam film, w którym starałam się uspokoić załogę. Mówiłam, żeby nie denerwowali się medialnymi informacjami, ponieważ obecnie – zgodnie ze stanem mojej wiedzy i analizą finansową – nie grożą nam zwolnienia. Podkreśliłam też, że nie mogę zagwarantować, co będzie za kilka miesięcy, ale będę robiła wszystko, by utrzymać etaty. Mówiłam też o tym, że cała sytuacja związana z koronawirusem była dla mnie bardzo trudna. Nie kryłam emocji, bo uważam, że lider też ma do nich prawo.

Jasna, klarowna i szczera komunikacja to podstawa?

- Zdecydowanie tak. Dla nas ważne było, aby członkowie zarządu porozmawiali z każdym pracownikiem. Nie mogliśmy zrobić tego twarzą w twarz, dlatego dzwoniliśmy i wyjaśnialiśmy, jakie działania podejmujemy i dlaczego. Nie organizowaliśmy spotkań na Zoomie. Chcieliśmy, aby pracownicy wiedzieli, że nie są numerkami na liście HR-u, a my nie jesteśmy korporacją, w której zarząd wydaje oficjalne oświadczenia. Ważne jest dla nas, aby ludzie nie czuli się traktowani przedmiotowo. Tak naprawdę mogliśmy podpisać porozumienie z przedstawicielami wytypowanymi przez załogę. Uznaliśmy jednak, że chcemy porozmawiać z każdym, tym samym okazując mu szacunek i zainteresowanie.

Czy doświadczenia z ostatniego kryzysu z 2008 r. nauczyły menedżerów zarządzać tego rodzaju wyzwaniami?

- Osobiście wyciągnęłam mnóstwo lekcji z kryzysu z 2008 r. Nasze zamówienia spadły wówczas o 80 proc. Pierwszym krokiem, na który się zdecydowaliśmy, była redukcja zatrudnienia. Zwolniliśmy ponad połowę załogi – z 50 osób zostało z nami 18. To był bardzo trudny okres, w którym walczyliśmy o przetrwanie. Z czterech firm w Europie, które zajmują się produkcją tych samych wyrobów, co my, zostały trzy. Włoska spółka nie przetrwała. Człowiek był dla nas ważny, ale nie stanowił największej wartości firmy. Walczyłam przede wszystkim o dobra materialne – renegocjowałam kredyty i leasingi.

W czasie koronakryzysu priorytety były zupełnie odwrotne. Wiedziałam, że nie mogę utrzymać firmy kosztem maszyn, ale też nie za cenę zwolnień. Szukałam więc rozwiązania, które pozwoliłoby nam utrzymać zatrudnienie. Zamiast podejmować decyzje i tylko informować o nich, postanowiłam rozmawiać z moimi pracownikami. Wspólnie zadecydowaliśmy, jakie działania pomogą nam wyjść z kryzysu. Ludzie są największą wartością firmy - to oni znaleźli sposoby na obniżenie kosztów i zwiększenie sprzedaży. Pandemia zmieniła nas. Myślę, że umocniliśmy się jako zespół i tego nikt nie jest nam w stanie odebrać. Tak bardzo zjednoczyliśmy się w walce, że dzisiaj nie muszę nikomu tłumaczyć, o co walczymy.

Jakie rozwiązania pozwoliły wam uniknąć zwolnień?

- Kiedy już wiedzieliśmy, że musimy obniżyć koszty, to nie myśleliśmy o zwolnieniach. Wspólnie poszukaliśmy sposobów na zwiększenie sprzedaży. Ludzie mają mnóstwo pomysłów. Dokonaliśmy dywersyfikacji rynku i znaleźliśmy rozwiązania, pozwalające utrzymać sprzedaż. Weszliśmy do branży lotniczej oraz sektora grzewczego, o czym nigdy wcześniej nie myśleliśmy. Z kolei ludzie poczuli, że mają realny wpływ na to, co dzieje się w firmie. Zaczęli też czuć się odpowiedzialni za to, co wymyślili.

Jakie inne lekcje wyniosła pani z poprzedniego kryzysu?

- Nauczyłam się, że w kryzysowych sytuacjach należy działać szybko w zakresie renegocjacji umów z bankami. Kolejna sprawa – pieniądze na koncie. Można mieć okresowy spadek przychodów, jeśli jednak nie mamy gotówki, to oznacza koniec firmy. Od czasu kryzysu w 2008 r., pomimo tego, że mam 100 proc. udziałów w firmie, nie wypłacam dywidendy – wypracowany zysk inwestuję w rozwój firmy.

Ponadto część zysku odkładałam na „czarną godzinę”. Wiele razy słyszałam, że odkładanie pieniędzy, a nie inwestowanie ich, nie jest mądre. Ja jednak przezornie postawiłam na bezpieczny sposób prowadzenia firmy, który sprawdził się. Nie chodzi tylko o kryzys związany z pandemią, który zaskoczył nas wszystkich. Od jakiegoś czasu biznes szykował się na spowolnienie gospodarcze. Już w trzecim kwartale Niemcy ocierały się o recesję. Było widać, że koniunktura w sektorze automotive w Europie zaczyna słabnąć – mieliśmy to na uwadze. W międzyczasie zaskoczył nas koronawirus. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu byliśmy przygotowani na kryzys – nie myśleliśmy tylko, że jego podłoże będzie inne oraz że nastąpi tak szybko i będzie tak głęboki. Dzięki wsparciu tarczy antykryzysowej, a także firmowym oszczędnościom, wiedziałam, że moja firma utrzyma się przez kilka miesięcy. Zarządzanie bezpieczeństwem jest bardzo ważne.

Co jeszcze jest istotne w kryzysie dla firmy, która walczy o przetrwanie?

- Reputacja. Ja zawsze walczyłam o to, żeby płatności trafiały do dostawców w terminie, bo dzięki temu mieliśmy dobrą reputację na rynku. Jesteśmy firmą rodzinną, dlatego gdy wychodziłam za mąż, nie zmieniłam nazwiska. Chodzi o kontynuację historii – od 36 lat prowadzimy działalność pod nazwiskiem Bieniaszewscy. Nie chciałam tego zmieniać. Nazwisko to tożsamość, ale przede wszystkim marka.

****************************

Małgorzata Bieniaszewska sukcesją została zaskoczona - przejęła firmę od ojca w wieku 21 lat, podczas studiów. Jak to jest przejąć ster w tak młodym wieku i jak zbudować autorytet w męskiej branży? Przeczytacie o tym w drugiej części rozmowy, którą opublikujemy niebawem.