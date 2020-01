Podatek handlowy: Dla sieci setki milionów zł kosztów, dla konsumentów wzrost cen

Budżet Polski na 2020 rok zakłada dochody z tzw. podatku handlowego (fot. shutterstock)

Budżet Polski na 2020 rok zakłada dochody z tzw. podatku handlowego, który może wejść w życie w drugiej połowie roku. Podatek obciążyłby największych graczy na rynku - zdaniem analityków właściciel sieci Biedronka i Hebe musiałaby z tego tytułu uiścić rocznie 800 mln zł podatku, z kolei mniejsze sklepy nie powinny go odczuć wcale. Natomiast co do wpływu ewentualnego wprowadzenia nowej daniny na konsumentów, zdania są podzielone.