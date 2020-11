Pod presją pandemii. Firmy i zdrowie psychiczne pracowników

Tempo życia, zbyt duża ilość informacji, niepewność jutra, permanentny stres i wiele innych negatywnych czynników powoduje, że w ostatnich latach coraz więcej osób mierzy się z problemami natury emocjonalnej i psychicznej. Izolacja, lęk i obawy wywołane pandemią wpłynęły na jeszcze mocniejsze uwydatnienie skali problemu. Coraz częściej zauważają go także pracodawcy.

Firmy coraz częściej uznają zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników za istotne kwestie, dostrzegając, z jak wysokimi kosztami po ich stronie wiąże się ignorowanie tego obszaru. Absencje, nieefektywność, zaniedbywanie obowiązków czy pogarszające się relacje ze współpracownikami i negatywny wpływ na atmosferę w zespole - to tylko niektóre negatywne skutki, z jakimi może mierzyć się organizacja, w której pracownicy doświadczyli kryzysu i nie otrzymali odpowiedniego wsparcia.

Już w listopadzie 2014 roku Komisja Europejska w dokumencie „Promowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy: Wytyczne dotyczące wdrażania kompleksowego podejścia” zachęcała pracodawców do kompleksowego podejścia do problemu zdrowia psychicznego zatrudnionych, wskazując, jak jest ono istotne z punktu widzenia samych organizacji oraz w jaki sposób można i należy wpływać na dobrostan pracowników. W ostatnich latach coraz więcej organizacji zdecydowało się na różne działania wzmacniające dbałość o zdrowie psychiczne pracowników.

Biorąc pod uwagę kondycję opieki psychologicznej i psychiatrycznej w ramach służby zdrowia oraz w kontekście obecnej sytuacji, nie dziwi fakt, że we wrześniu tego roku Komisja Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich zaprezentowała kierunki zmian, jakie powinny zajść w ochronie zdrowia psychicznego. Według ekspertów stały dostęp do psychologa to element medycyny pracy – zwłaszcza po pandemii.

Rekomendacje te, choć na razie nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości, są sygnałem również dla pracodawców, którzy mogą wziąć sprawy w swoje ręce i samodzielnie zapewnić zatrudnionym odpowiednią pomoc .

Problemy pracowników w czasie pandemii

Pierwszy kwartał 2020 roku przyniósł wiele zmian. Pandemia wywołana przez COVID-19 wpłynęła negatywnie na wiele obszarów codziennego życia, a lęk panoszy się coraz mocniej. Zmiana funkcjonowania na polu zawodowym nie pozostała bez znaczenia dla zdrowia i życia osobistego wielu zatrudnionych.

Strach przed utratą zdrowia czy życia lub niepełnosprawnością, strach przed stratą pracy, konieczność natychmiastowej wręcz adaptacji do wykonywania pracy zdalnej lub hybrydowej, koniec nieformalnych relacji w zespole, poznawanie i współpraca z nowymi pracownikami tylko wirtualnie oraz zacieranie granic między życiem prywatnym i zawodowym w związku z pracą zdalną.... Oto jedynie niektóre z obaw, jakich doświadczyło w ostatnim czasie wielu zatrudnionych.

Coraz więcej firm boryka się ze stale narastającymi problemami pracowników, którzy w dobie przedłużającej się izolacji coraz częściej potrzebują profesjonalnego wsparcia. Jak wynika ze wstępnych wyników badania naukowego kierowanego przez dr hab. Małgorzatę Dragan „Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19”, obecna sytuacja może być postrzegana jako traumatyczna.

Wiele osób zgłasza nasilone objawy psychopatologii, jak ciągły lęk, obniżenie nastroju, przewlekłe napięcie, a występowanie objawów zaburzeń psychicznych sprzyja utrzymującemu się negatywnemu myśleniu. 75 proc. dotychczas przebadanych określa obecną sytuację jako stresujące wydarzenie.

Aż 51 proc. zgłasza objawy wskazujące na załamanie funkcjonowania i wykonywania codziennych obowiązków, 38 proc. - nasilone objawy depresyjne, a 62 proc. uczestników badania relacjonuje rosnące objawy lęku uogólnionego, polegające na stałym jego odczuwaniu lub nadmiernym zamartwianiu się - w znaczny sposób wpływających na wiele dziedzin o życia codziennego. Znaczny odsetek badanych, bo aż 37 proc., wskazuje natomiast na objawy zespołu stresu pourazowego.

Już zatem wstępne wyniki badania pokazują, z jak dużym problemem mierzą się dziś pracownicy, a co za tym idzie - także ich pracodawcy.

Wsparcie pracodawcy

Obecnie świadomi pracodawcy coraz częściej poświęcają uwagę zdrowiu psychicznemu pracowników. Nie tylko inwestują w programy edukacyjne przekazujące niezbędną wiedzę dotyczą dbania o ich dobrostan i rozpoznawanie wczesnych symptomów występowania problemów psychicznych - coraz więcej organizacji przytłoczonych narastającą liczbą absencji, wywołanych pogarszającym się stanem psychicznym zatrudnionych, decyduje się na zapewnienie im profesjonalnego wsparcia (w postaci konsultacji lub stałych spotkań z psychologiem, terapeutą czy psychiatrą).

- Zdrowie psychiczne pracowników w ostatnich miesiącach stało się jednym z głównych obszarów zainteresowania organizacji. Wielu pracodawców, dostrzegając skalę problemu, skupia się obecnie na kondycji i dobrostanie pracowników. Firmy poszukują nie tylko wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem czy wypaleniem zawodowym, ale przede wszystkim lękiem, depresją i koniecznością adaptacji do zmiennych warunków, do których nie każdy jest w stanie dostosować się w obecnej, szczególnie niepewnej sytuacji - twierdzi Justyna Sagan, współautorka programu Mental Helath w firmie szkoleniowej Nowe Motywacje.

I dodaje, że na rynku dostępnych jest coraz więcej kompleksowych programów wspierających pracowników w obszarze zdrowie psychicznego.

- Powstają nie tylko z myślą o pracodawcach, dla których zdrowie psychiczne pracowników to jedno z kluczowych wyzwań, ale również po to, by stale zwiększać świadomość skali problemu i możliwości radzenia sobie z nim. Dla wielu organizacji obecnie to bowiem nie tylko realny problem, ale przede wszystkim zagrożenie dla ich normalnego działania w czasach wszechobecnej niepewności - dodaje Sagan.

Jak wynika z raportu Well.hr „Bez stresu! Jak wspierać kondycję psychiczną pracowników”, najbardziej kompleksową formą pomocy oferowaną pracownikom przez pracodawców jest tzw. Employee Assistance Program - obejmuje zwykle wsparcie psychologiczne, prawne i finansowe. Dostęp do takiego programu oferuje pracownikom m.in. PwC.

Innym wyjściem jest objęcie pracowników pakietem prywatnej opieki medycznej, zawierającym możliwość konsultacji z psychologiem, lekarzem-psychiatrą, seksuologiem czy psychoterapeutą. Wśród firm, które postawiły na takie rozwiązanie są m.in. GSK, Sitech i Roche.

Z kolei firma PKN Orlen tworzyła w Płocku własną Pracownię Psychologii Pracy, świadczącą pomoc psychologiczną pracownikom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

- Zaoferowanie różnorodnych form wsparcia w trudnych chwilach daje naszym pracownikom poczucie bezpieczeństwa i jest skutecznym narzędziem budowania lojalności wobec pracodawcy - mówi Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza ds. kadr w PKN Orlen.

Wsparcie zdrowia psychicznego pracowników może przybrać formę konsultacji online lub infolinii ze specjalistą. To ostatnie rozwiązanie z myślą o pracownikach uruchomił m.in. SAP Polska. Pracodawca może też informować pracowników o numerach infolinii prowadzonych przez różne instytucje. Tak zrobiła np. firma Stepstone, która udostępniła w Intranecie odnośniki do specjalistycznych poradni, fundacji i telefonów zaufania. Konsultacje online i za pośrednictwem infolinii są szczególnie przydatne w obecnej sytuacji, gdy bezpośredni kontakt z psychologiem czy psychiatrą jest utrudniony lub niewskazany.

Bardzo ważne pozostaje odpowiednie przygotowanie organizacji do sytuacji potencjalnego kryzysu psychologicznego. Wielu kłopotom można zapobiec, jeśli udzielimy pracownikowi potrzebnego wsparcia.

- Dostrzeżenie i rozpoznanie potencjalnego kryzysu nie jest łatwe. W dużej mierze zależy od uważności zespołu i menedżera. Mogą o nim świadczyć np. zachowania i reakcje, które nie są charakterystyczne dla pracownika - wyjaśnia Magdalena Pancewicz z Well.hr.

Warto przygotować menedżerów do rozpoznawania oznak kryzysu psychologicznego w zespole oraz do rozmowy na ten temat z pracownikami. W sytuacji zagrożenia epidemicznego takie szkolenie można realizować w formie e-learningu.

Lekcja do odrobienia

Choć przybywa przykładów firm, które dostrzegają, jak ważne jest zdrowie psychiczne pracowników, to jednak wciąż są one w mniejszości. Sondaż przeprowadzony przez Hays wśród ponad 1400 respondentów w Polsce wykazał, że w wyniku pandemii pogorszenia stanu zdrowia psychicznego doświadczyło 32 proc. specjalistów i menedżerów. Jednocześnie zaledwie 36 proc. z nich otrzymało od pracodawcy jakiekolwiek wsparcie w tym zakresie.

Eksperci podkreślają jednak, że w wyniku pandemii wiele firm zdecydowało się po raz pierwszy przyjrzeć temu zagadnieniu.

- Do niedawna programy well-being były domeną głównie firm globalnych, o rozbudowanych strukturach. Mimo to zdarzały się sytuacje, w których międzynarodowe korporacje miały programy wspierające zdrowie psychiczne w miejscu pracy, lecz nie były one wdrożone w polskich oddziałach. Obecnie rośnie świadomość pracodawców co do tego, jaką rolę powinni odgrywać we wspieraniu zdrowia psychicznego zatrudnionych. Ogólny dobrostan pracowników oraz ich zdolność do radzenia sobie z podwyższonym poziomem stresu stały się ważną kwestią i dla tych organizacji, które do tej pory nie prowadziły żadnych działań w tej mierze – wyjaśnia Anna Czyż z Hays Poland.