Pod jednym dachem z pracą, rodziną i (może) koronawirusem

W przypadku pracy zdalnej mamy dwa obozy. W jednym odnajdziemy singli, osoby bezdzietne lub osoby mające już tak duże dzieci, że te same są w stanie wypełnić sobie czas. W drugiej grupie są rodzice dzieci, które z powodu wieku nie mogą lub też nie potrafią być same.

O ile dla tych pierwszych praca zdalna ma wiele plusów, o tyle ci drudzy powoli odczuwają skutki łączenia pełnych etatów zawodowych i rodzinnych. Profesor praktyki zarządzania w Wharton School Stewart D. Friedman wraz z prof. Alyssą F. Westring z DePaul University podpowiadają, by nową sytuację, jaką jest niewątpliwie całodobowe połączenie pracy z opieką nad dziećmi, potraktować jako przywódcze wyzwanie.

- Na szczęście nie mam pracy, wymagającej ode mnie tkwienia przy komputerze cały czas. Muszę być pod telefonem, więc jeśli coś się dzieje, reaguję natychmiastowo. Jedynym stałym elementem pozostają codziennie wideokonferencje z szefem - mniej więcej o godzinie 10:30. Wtedy przez 45 minut dzieci muszą się czymś zająć... Po uzupełnieniu kilku tabelek mogę poświęcić się im praktycznie całkowicie. Z komputera korzystam jeszcze po południu. Gdyby jednak to moja żona miała łączyć te dwie funkcje - opiekę i to, że musi praktycznie cały czas pracować przy komputerze, byłoby to niemożliwe do "ogarnięcia" - tłumaczy Zbyszek Gryt, ojciec dwóch córek - 4-letniej Pauli i 8-letniej Natalii.

Jak podkreślają autorzy wspomnianego artykułu, jest kilka wskazówek, które mogą pomóc przejść przez ten dość wymagający okres.

Od razu trzeba porozmawiać z szefem. Najważniejsze jest bowiem przedstawienie indywidualnej sytuacji pracownika.Taka wymiana zdań pozwala unikać wielu nie do końca przyjemnych sytuacji.

Jak podkreślają fachowcy zajmujący się organizacją zarządzania firmami, warto już na początku stworzyć zasady działania w trybie zdalnym. To zadanie przede wszystkim dla liderów, którzy powinni mieć świadomość, że część rzeczy można wykonać w innym czasie niż dotychczasowe godziny 8-16.

To istotne przede wszystkim dla rodziców, którzy czas muszą podzielić na równi między pracę a opiekę nad dzieckiem. Dla nich nagłe przejście w tryb pracy zdalnej nie zawsze jest komfortowe.

- Mogą nie być sami w domu - ze względu na pracującego obok partnera lub dzieci pod opieką, lub mieć trudności w zorganizowaniu sobie czasu pracy; samodyscyplina wymaga czasu i nauki. Rolą menedżera jest upewnić się, że pracownicy mają niezbędny komfort oraz sprawdzenie, czego potrzebują, by efektywnie pracować. Tutaj rekomenduje się wprowadzenie częstych punktów kontrolnych czy meldowania zakończenia pracy – ocenia Jolanta Jastrzębska, ekspert ds. zmiany kariery w ManpowerGroup.

Po drugie - różne scenariusze na ciężkie czasu

Zbudowanie podziału obowiązków między partnerami, nawet w czasach bez ograniczeń bywa powodem drobnych spięć. Wyjątkowe okoliczności, w jakich przyszło nam dziś żyć, wymuszają jednak poszukiwanie idealnego rozwiązania.

- Staramy się nie narażać dziadków, którzy teraz byliby idealną pomocą. Ciotki i wujkowie mogliby być tymczasowym opiekunem czy nauczycielem, ale też pracują. Staramy się z mężem tak funkcjonować w pracy, by móc się wymieniać. Na całe szczęście tak się złożyło, że mieliśmy zaplanowane urlopy na przełom marca i kwietnia. Sumując: mamy problem z głowy na blisko trzy tygodnie. Co później? Na razie o tym nie myślimy... - wyjaśnia w rozmowie z nami Natalia Werno, pracująca matka, lekarska.

Sytuacja wydaje się być prostsza, gdy każde oz rodziców pracuje w trybie zdalnym Wówczas można czas z dzieckiem i czas z pracą podzielić. Istotne, by oddzielić miejsca pracy od miejsc zabawy (wpływa to nie tylko na koncentrację, ale także na efektywność pracy). Jeśli możemy, pracujmy w innym pomieszczeniu, odcinając się od tej "części życia prywatnego".

Ważne - wskazują psychologowie - żeby stworzyć wspólny plan działania, tabelę zasad i warunków pracy w domu.

- Przygotowanie do pracy zdalnej znacznie ułatwi omówienie i uzgodnienie przez oboje rodziców zasad i warunków pracy w domu, czyli jak praktycznie zorganizować dzień, aby i dziecko i rodzice mogli być zadowoleni w miarę możliwości. Kiedy dorośli będą mieli sprecyzowane oczekiwania, wówczas pozostaje spotkanie najważniejsze: z dzieckiem lub dziećmi, aby opowiedzieć im szczegółowo, co jest dla rodziców ważne. Ale i koniecznie wysłuchać, jakie są oczekiwania i wyobrażenia każdego dziecka na temat całkiem nowego, innego niż zwykle sposobu "zagospodarowania" jego czasu dnia - wyjaśnia pedagog Elżbietą Stawińską.

Korzystaj z technologii, ale pamiętaj o rozsądku

- Jeśli mam konferencję z szefem, to - zakładając, że opiekuję się dziećmi sam - konieczny jest telewizor (dla dzieci). Nie da się inaczej. Kiedy kończę pracę, staram się odcinać je od telewizora, telefonu czy komputera. Ćwiczymy, gotujemy, są lekcje ze starszą córką... Po południu Natalia ma internetowe lekcje z angielskiego - ale tu już jesteśmy w komplecie, więc młodsza córka jest wtedy pod opieką - podkreśla Zbyszek Gryt.

To, z czym zazwyczaj rodzice i psychologowie przede wszystkim walczą, czyli "powszechny dostęp do technologii", w czasach zarazy jest dopuszczalne. Jak podkreśla Elżbieta Stawińska, w rozmowie, zamieszczonej na stronie resortu rodziny trzeba jednak wybierać mądrze.

- Te nośniki są pomocne, a oferta jest spora. Warto jednak czuwać, jakie treści przekazują konkretne programy. Atrakcyjną alternatywą są audiobooki, słuchowiska i muzyka, także muzyka taneczna. Dobra lektura może pochłonąć małego słuchacza na kilka godzin. Po wciągającej bajce – oglądanej czy słuchanej – dziecko może narysować jej bohaterów, przebrać się za ulubioną postać i opowiedzieć nam, co było najciekawsze - tłumaczy Stawińska.

Ministerstwo podpowiada, rodzice krytykują

Swoje porady dla rodziców pracujących ma także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Te jednak nie w każdym punkcie spotkały się z aprobatą rodziców. Porady dla rodziców są cztery:

Pierwsze nie wzbudziły kontrowersji, ale czwarta wywołała gorące komentarze w mediach społecznościowych. Różne. Zabawne: "Ja dzisiaj zrobiłem mojemu dwulatkowi filiżankę Liptona... Usiedliśmy, pogadaliśmy. Był to wspólny, kreatywny czas. Czas herbaty. Czas rozmowy. Nawet nie dopiliśmy do końca, gdy zaczął czytać "W poszukiwaniu straconego czasu" Prousta i skończył o 18. To był dobry dzień. Nie możemy doczekać się jutra. Pozdrawiamy!".

Krytykujące: "Widać, że osoba która udzieliła porady nigdy nie próbowała pracować zdalnie przy 3-latce. No brakuje tu jedynie informacji, by wydrukować te poradę i wręczyć dziecko, by się zaznajomiło, przyjęło do wiadomości i oczywiście podpisało, że się zgadza."

Ale i inspirujące: "A ja w sumie przypadkiem zrobiłam wczoraj moim chłopakom (4- i 6 -latkom) remanent w pokoju, obróciłam łóżko trochę inaczej, przemeblowałam szafki, wywaliłam dywan, obróciłam biurko, dałam im swoją lampkę z mojego biurka i.... Dzieciaki od wczoraj jak zaczarowane bawią się w swoim pokoju na nowo z radością i jakby to był co najmniej Disneyland. Spróbujcie może taka nowość dla nich podziała. Jak się będą nudzić moi to... Znów im przemebluję".