Poczucie szczęścia w pracy ma znaczenie

Katarzyna Zadrożna wierzy, że pozytywne doświadczenia pracowników przekładają się na lepsze wyniki biznesowe.

- Ze szczęściem jest tak, że każdy z nas ma jego własną definicję. Dotyczy to również kontekstu zawodowego. Każdy wie, co sprawia mu frajdę i radość, a co go frustruje. Dla jednych szczęście w pracy będzie oznaczało elastyczne godziny pracy, dla innych nieustanny rozwój zawodowy - wymienia globalna dyrektor ds. doświadczeń pracowników i komunikacji w AmRest

Jak dodaje, budowanie szczęśliwej organizacji wcale nie oznacza dużych nakładów finansowych.

- Najważniejsze są szacunek, dobra współpraca w zespole i docenianie. Co to oznacza dla pracowników? Że na nasze poczucie szczęścia w pracy mamy w głównej mierze my sami. Dlatego zachęcam do tego, aby witać naszych współpracowników z uśmiechem na twarzy, dziękować, doceniać naszych współpracowników, celebrować ważne momenty i sukcesy (urodziny, awanse itd.). Szczęście w pracy zaczyna się od nas samych - podkreśla.

