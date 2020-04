Poczta Polska wydała 57 mln zł na bezpieczeństwo pracowników

Pomimo ograniczeń związanych ze stanem epidemii, Poczta Polska świadczy usługi na terenie całego kraju. Do dyspozycji klientów jest ok. 7,5 tys. placówek zlokalizowanych we wszystkich gminach.

Od marca spółka podjęła szereg działań, mających na celu zapewnienie pracownikom niezbędnych środków ochrony. Do tej pory zakupiono między innymi: 407 tys. żeli do dezynfekcji rąk w podręcznych pojemnikach o pojemności 30 ml lub 100 ml, blisko 145 tysięcy litrów żeli i płynów do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, ponad 3,1 mln par jednorazowych rękawiczek, ponad 957 tysięcy maseczek jednorazowych i maseczek wielokrotnego użytku. Listonosze, pracownicy placówek pocztowych oraz pracownicy ochrony otrzymali także blisko 33 tysiące plastikowych przyłbic.

W trosce o bezpieczeństwo w placówkach pocztowych zostały zainstalowane osłony z pleksi oddzielające pracowników od klientów. Dodatkowo wydzielono strefy bezpieczeństwa, które wyznaczają odległość, jaką należy zachować między pracownikiem i klientem.

- Nasi listonosze doręczają przesyłki w maseczkach, bardzo prosimy, aby dla wspólnego bezpieczeństwa także klienci otwierając drzwi listonoszowi zakładali maseczki. Wspólnie dbajmy o nasze bezpieczeństwo – apeluje Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Zakupy środków ochrony są sukcesywnie realizowane, docelowo wszyscy listonosze zostaną wyposażeni w przyłbice, które będą dodatkowym, ponadnormatywnym zabezpieczeniem oprócz używanych obecnie i wymaganych maseczek. Na bieżąco kupowane są płyny do dezynfekcji i jednorazowe rękawiczki.