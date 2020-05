Poczta Polska: Robimy wszystko, by pocztowcy czuli się bezpiecznie w pracy

Chorował Pan na COVID-19?

- Nie, na szczęście ani ja, ani nikt z moich bliskich, a także współpracowników w Poczcie Polskiej nie chorował.

Czy w Poczcie Polskiej było dużo przypadków zachorowania?

- Dotychczas zachorowało 36 pracowników, spośród ponad 80 tys. zatrudnionych. W mojej ocenie to niewielki odsetek, ale epidemia się nie skończyła, sytuację musimy monitorować cały czas. Każdy przypadek szczegółowo analizujemy. W większości sytuacji okazuje się, że nasz pracownik zachorował, bo ktoś z jego bliskich miał COVID-19. Nie za każdym razem musieliśmy zamykać placówkę, ale jeśli było to konieczne nie wahaliśmy się, żeby to zrobić. Istotne było określenie kręgu osób, które musiały pójść na kwarantannę.

Od marca działa w Poczcie Polskiej specjalny zespół, który na bieżąco zbiera informacje, analizuje sytuację i opracowuje wytyczne, jakie obowiązują w Spółce. W tym zespole, który nadzoruję, pracują przedstawiciele wszystkich kluczowych pionów Poczty Polskiej oraz przedstawiciele związków zawodowych. Od początku najważniejsze były dwie kwestie: zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom i klientom oraz zapewnienie ciągłości świadczonych usług. Widzieliśmy, jakie problemy mieli inni europejscy operatorzy pocztowi. Chcieliśmy ich uniknąć.

Poczta Polska wprowadziła skrócone godziny pracy placówek, teraz zostały już one wydłużone. Nadal obowiązują jednak pewne ograniczenia dotyczące liczby osób, jakie mogą w nich przebywać.

- Oprócz środków ochrony istotne są jeszcze odpowiednie procedury. Mógłbym tu długo wymieniać ile wprowadziliśmy zmian w funkcjonowaniu spółki i realizacji usług, na bieżąco informowaliśmy o tym w naszych komunikatach prasowych. Dla mnie osobiście najważniejsza była zmiana prawa pocztowego, aby można było doręczać listy polecone do skrzynki, a nie do rąk adresata. To rozwiązanie bezpieczniejsze dla pracowników i klientów, istotne było też ustalenie z sądami, by zastąpić podpis adresata czterema cyframi z dokumentu tożsamości.

Mimo różnych obaw Poczta Polska nie zaprzestała obsługiwać osób przebywających na kwarantannie. Nie baliście się, że Wasi pracownicy zachorują?

- Udało nam się pozyskać aktualizowaną codziennie bazę z informacjami o tej grupie. Byłem w to osobiście zaangażowany, więc mam dużą satysfakcję, że pomimo początkowych trudności nasi listonosze mają wiedzę o adresach objętych kwarantanną. Te sprawy wymagały wielu zabiegów, uzgodnień, rozwiązań prawnych. Przechowujemy korespondencję osób spod adresów objętych kwarantanną, ale doręczamy emerytury. Robimy to w bezpieczny sposób, przekazując uprzednio przygotowaną kopertę z odliczoną gotówką. To jedna z nowych procedur, które wprowadziliśmy w czasie epidemii.

Temat przystosowania działalności spółki do sytuacji epidemii to dla mnie najważniejsze zagadnienie, poświęcam mu najwięcej czasu. Pragnę podkreślić, że jest to temat ważny dla całego zarządu Poczty Polskiej i mogę liczyć na szybkie decyzje w tej sprawie, jeśli zarekomenduję jakieś potrzebne działanie wypracowane przez zespół, niezależnie od dnia tygodnia i godziny.

Na początku wszyscy mieli problemy z kupieniem maseczek, jednorazowych rękawiczek i żeli antybakteryjnych. Jak poradziła sobie z tym Poczta Polska?

- Pierwsze tygodnie były dla nas bardzo ciężkie. Uruchamialiśmy wszystkie kontakty, nawet w Chinach, czy w Brazylii. Nagle cały świat potrzebował środków ochrony osobistej. Nikt nie był przygotowany na pandemię. Sukcesywnie zapewnialiśmy naszym pracownikom te produkty i co ważne, wyprzedzaliśmy obowiązujący w tym zakresie wymagania. Nasi pracownicy byli wyposażani w maseczki, zanim stały się obowiązkowe. Dziś jest już dużo łatwiej.

Zespół monitoruje nastroje panujące wśród pracowników? Czy pocztowcy czują się bezpiecznie?

Zależy mi na tym, aby pracownicy mieli pełną wiedzę o wszystkich działaniach, decyzjach, dlatego otrzymują codzienne taką informację poprzez nasz intranet. Z drugiej strony uruchomiliśmy specjalną skrzynkę mailową, żeby pracownicy mogli zadawać pytania, dzielić się obawami. Obecnie nikt z nas nie może się czuć całkiem bezpieczny. Teoretycznie zarażenie grozi nam podczas każdego wyjścia z domu - czy to do pracy, czy sklepu. Nasi pracownicy mają różnego rodzaju obawy - jak każdy, kto wykonuje pracę, gdzie niezbędny jest kontakt z ludźmi. Podobne dylematy mają z pewnością ekspedienci, fryzjerzy czy kierowcy komunikacji miejskiej. Robimy jednak wszystko, co w naszej mocy, by pocztowcy czuli się bezpiecznie w miejscu pracy. Jak już podkreślałem, to dla nas priorytet.

Często rozmawiam z pocztowcami, oni również kontaktują się ze mną - jako swoim przedstawicielem w zarządzie - zdaję więc sobie sprawę, w jakich obszarach musimy podjąć dodatkowe działania i staram się na bieżąco reagować na zgłaszane przez nich wnioski.

Jaki jest koszt zapobiegania epidemii w największej firmie usługowej w kraju, która jednocześnie jest największym pracodawcą?

- Do tej pory na środki ochrony osobistej Poczta Polska przeznaczyła 57 mln zł, ale ta kwota może nie być ostateczna, bo zakupy prowadzimy nadal, epidemia jeszcze się nie skończyła. Oprócz środków ochrony dla pracowników w placówkach zostały zainstalowane dodatkowe przesłony, blisko 5 tys. W sortowanych, i wszędzie tam, gdzie pracuje dużo osób wprowadziliśmy codzienne mierzenie temperatury. Nasze sortownie są prewencyjnie dezynfekowane, choć nikt od nas nie wymaga tak restrykcyjnych działań.

To działania, które pokazują naszym pracownikom, że o nich dbamy. Przyjęliśmy też nową organizację pracy placówek, listonoszy podzieliliśmy na zespoły, które się ze sobą nie spotykają. Podobnie w sortowniach są wyznaczone strefy, a kolejne zmiany nie mają ze sobą styczności. Wszystko po to, aby ograniczyć potencjalne rozprzestrzenianie się wirusa.

Czas pandemii musi być dla Was szczególnym wyzwaniem.

Jako całe społeczeństwo uczymy się żyć w nowych warunkach, gdy obowiązują pewne ograniczenia. Pragnę podziękować wszystkim pocztowcom, bo właśnie dzięki ich zaangażowaniu i zrozumieniu sytuacji nasze placówki działają, korespondencja dociera do adresatów, a Poczta Polska wywiązuje się z obowiązku świadczenia usług dla klientów.

