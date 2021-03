Poczta Polska bez przerw w obsłudze. Pracownicy z wolnym na szczepienia

Poczta Polska informuje, że wszystkie oddziały operatora dostępne są dla klientów w standardowych godzinach pracy. Jednocześnie zachęca swoich pracowników do szczepień przeciwko COVID-19. Pocztowcy mogą odbyć szczepienia w czasie pracy lub otrzymać dzień wolny na ten cel.

Poczta Polska zachęca swoich pracowników do szczepień przeciwko COVID-19 (fot. mat. pras.)

Jak informuje Poczta Polska, placówki pocztowe pozostaną do dyspozycji klientów w pełnym zakresie (usługi pocztowe, ubezpieczeniowe, bankowe) i w standardowych godzinach pracy. Zmiany związane z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek mogą pojawić się wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, takich jak np. konieczność przeprowadzenia dezynfekcji w konkretnej placówce.

- Pocztowcy pracują cały czas w trakcie epidemii, urzędy pocztowe są czynne, a korespondencja jest sortowana i doręczana – zapewnia Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Jak wyjaśnia operator, spółka od początku pandemii podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zarówno klientom jak i pracownikom.

Obecnie Poczta Polska wprowadziła możliwość uzyskania dnia wolnego na szczepienie przeciw COVID-19 w czasie godzin pracy. Zasady związane z rozliczeniem czasu pracy na rzecz szczepienia będą dotyczyły zarówno pracowników, którzy skorzystają ze szczepień jeszcze w marcu jako osoby zakwalifikowane do I etapu, jak też pozostałych pracowników, którzy szczepieniom podlegać będą w w etapie II.

Pracownicy ze stanowiskiem zaliczanym do eksploatacji (m.in. listonosze, pracownicy obsługi klienta, pracownicy sortowni, pracownicy ochrony, kierowcy), otrzymają dzień wolny w dniu podania każdej dawki szczepionki (nie więcej niż dwa dni łącznie), osoby pracujące w administracji będą mogły wykonać szczepienie w godzinach pracy, bez konieczności odpracowywania czasu wykorzystanego na szczepienie.

- Dla Poczty Polskiej, jako firmy zapewniającej ciągłość działania naszego państwa jest ważne, aby pracownicy byli w jak największym stopniu bezpieczni. Zapewnienie środków ochrony osobistej to już standard, teraz ułatwiamy pracownikom zaszczepienie się. Zachęcam gorąco Pocztowców do skorzystania z możliwości zaszczepienia się. Warto to zrobić dla własnego bezpieczeństwa, ale też dla swoich bliskich oraz dla współpracowników. Taką szansę mają w pierwszej kolejności sześćdziesięciolatkowie, dlatego już teraz wprowadzamy rozwiązania ułatwiające pogodzenie szczepienia z pracą zawodową. Zależy mi na tym, aby Pocztowcy nie musieli brać zwolnień ani urlopów, a mogli się zaszczepić w czasie pracy lub korzystając z dodatkowego dnia wolnego – dodaje Bodziony.

