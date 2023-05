Poczta Polska będzie miała blisko 2 tys. mniej pracowników

W 2023 r. ok. 1,9 tys. pracowników odejdzie z Poczty Polskiej. Nie są to jednak zwolnienia, a wynik naturalnych odejść i kończących się umów, które nie zostaną przedłużone. Sytuacja w Poczcie Polskiej jest jednak kiepska, przeciwko cięciom protestują związki zawodowe.

Portal Interia.pl informuje, że dotarł do dokumentów wskazujących, że w 2022 r. Poczta Polska (PP) miała ponad 56 tys. etatów. Na 2023 r. ta liczba to już 54 tys. etatów, a dane, które podaje portal, dotyczą listonoszy i pracowników punktów obsługi klienta.

Związki zawodowe w Poczcie Polskiej są przeciwne tym cięciom, nie podobają im się ograniczenia kosztów i polityka "etatyzacji". W ocenie przedstawicieli związków, takie podejście może doprowadzić do kryzysu, o czym poinformowali zarząd spółki, a następnym krokiem ma być zwrócenie się do ministra aktywów państwowych, Jacka Sasina.

Coraz większe straty, coraz niższa jakość usług

Problem zatrudnień to nie jedyne, z czym musi zmagać się PP. "Solidarność" zauważa, że poza problemem z racjonalnym poziomem zatrudnienia w spółce, jest jeszcze kwestia konkurencji między państwowymi spółkami, bowiem na rynku kurierskim Poczta Polska rywalizuje z Orlenem. Do tego dochodzi jeszcze sytuacja finansowa firmy.

Spółka miała plany budowy sieci automatów do odbioru przesyłek, jednak ten pomysł na razie stanął w miejscu, przez co firma nie najlepiej radzi sobie na bardzo konkurencyjnym rynku paczkowym. Sytuacji nie poprawia także fakt, że od lat kurczy się rynek listów.

Jak informuje Wspólna Reprezentacja Związkowa (WRZ) w PP, tylko w styczniu spółka osiągnęła straty w wysokości blisko 43 mln zł. Jak zauważa WRZ, spadek jakości usług i utrata klientów instytucjonalnych to powód, dla którego Poczta tnie etaty, ale to błędne koło, które prowadzi do dalszego pogarszania jakości i rezygnacji kolejnych klientów z usług PP.

Związkowcy zwracają się do premiera Morawieckiego