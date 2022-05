Po zdalnej i hybrydowej kolejny model pracy zdobywa firmy

W zeszłym roku prawie 4 na 10 Europejczyków planowało wybrać się w najbliższej przyszłości na workation. 75 proc. Polaków chętnie spróbowałoby takiej formy połączenia pracy z wypoczynkiem. Rosnąca popularność elastycznych modeli pracy w połączeniu z trendem revenge travel (czyli „odbicia sobie” czasu spędzonego w domu) sprawiają, że coraz więcej osób bierze pod uwagę "pracujące wakacje".

Na workation chętnie zdecydowałoby się już trzech na czterech Polaków (fot. Unsplash)

Badania ze Stanów Zjednoczonych pokazują, że efektem workation jest przede wszystkim zwiększona produktywność oraz kreatywność. Co więcej, prawie 7 na 10 Amerykanów było mniej skłonnych do rezygnacji z pracy po takim wyjeździe - podkreśla Katarzyna Jedlińska.

Na workation chętnie zdecydowałoby się już trzech na czterech Polaków. Trochę inaczej sprawa wygląda z perspektywy pracodawców. Z badania Grant Thornton wynika, że na tego typu opcję zgodziłoby się 4 na 10 szefów.

Ponad 90 proc. przedsiębiorstw w Europie deklaruje, że bada możliwość wdrożenia bardziej polityk obejmujących m.in. opcję pracy zdalnej (42 proc. wskazań) oraz likwidację stałych godzin pracy (39 proc.).

Workation to trend, który już dziś szczególnie widoczny jest za oceanem. 67 proc. Amerykanów, którzy wybrali się na workation, argumentowało taki wybór mentalnym resetem.

- Badania ze Stanów pokazują, że efektem workation jest przede wszystkim zwiększona produktywność oraz kreatywność. Co więcej, prawie 7 na 10 Amerykanów było mniej skłonnych do rezygnacji z pracy po takim wyjeździe. Nietrudno sobie wyobrazić, że w Europie umożliwienie pracownikom pracy z dowolnego miejsca może przynieść podobne efekty. Polskich pracodawców po prostu nie stać na to, aby ignorować ten trend – podkreśla Katarzyna Jedlińska, dyrektor generalna wypożyczalni kamperów Campiri w Polsce i na Słowacji.

Już ponad 90 proc. przedsiębiorstw w Europie deklaruje, że bada możliwość wdrożenia bardziej polityk obejmujących m.in. opcję pracy zdalnej (42 proc. wskazań) oraz likwidację stałych godzin pracy (39 proc.).

To nie jest pełnoprawny urlop

Workation, choć nie może być traktowane jak pełnoprawny urlop, może stać się więc wygodnym sposobem na zaspokojenie potrzeby podróżowania i wypoczywania z czerpaniem większej satysfakcji z pracy – bez potrzeby korzystania z puli dostępnych dni urlopowych.

– W Europie Zachodniej coraz częściej mówi się o prawie do wylogowania się z pracy. Egzekwuje się je nawet za pomocą specjalnie dostosowanych przepisów. Tymczasem w Polsce zaskakująco często nie umiemy się odciąć od tego, co się dzieje w pracy. Efekt? Jeden dłuższy urlop raz w roku może być przez niektórych postrzegany jako zmarnowany czas, bo nie potrafimy się odciąć od pracy, regularnie śledząc służbową skrzynkę albo czuwając przy smartfonie - dodaje Jedlińska. – Nic więc dziwnego, że obserwujemy rosnące zainteresowanie opcją workation, która umożliwia wykonywanie obowiązków służbowych i ładowanie bateriii w pięknym miejscu po pracy. Warto jednak zadbać o dywersyfikację – kompromisem mogą okazać się 1-2 wyjazdy w trybie workation oraz jeden kilkunastodniowy urlop w roku, kiedy pozwolimy sobie zupełnie odpocząć od pracy. fot. Shutterstock Na workation chętnie zdecydowałoby się już trzech na czterech Polaków. Trochę inaczej sprawa wygląda z perspektywy pracodawców. Z badania Grant Thornton wynika, że na tego typu opcję zgodziłoby się 4 na 10 szefów. Niemal 1/4 polskich pracodawców zgadzających się na korzystanie z workation dopuszcza możliwość łączenia pracy z wakacjami przez 1-3 tygodnie w roku. Z kolei aż 56 proc. ankietowanych wybrało „inną” długość takiego pracowniczego wyjazdu łączonego ze służbowymi obowiązkami. Może to wskazywać, że dopuszczają oni możliwość jeszcze krótszych opcji pracowakacji. Tym bardziej że na kilkumiesięczne wyjazdy łączone z pracą sumarycznie otwartych było zaledwie 11,1 proc. badanych. Równocześnie niewiele mniej (9 proc.) dopuszczało wyjazdową pracę bez ograniczeń. Zobacz: Workation, czyli praca połączona z wakacjami. Ten trend może przyjąć się w Polsce Gdzie na workation? Już powstają pierwsze rankingi miast najbardziej przyjaznych workation. W jednym z takich zestawień czołówkę zajmują lokalizacje takie jak Bangkok, New Delhi, Lizbona, Barcelona i Buenos Aires. Klasyfikacji dokonywano przede wszystkim pod kątem dostępu do szybkiego internetu, przestrzeni co-workingowych, ceny kawy, a także ogólnych kosztów życia. Nie zabrakło również nieco mniej oczywistych wskaźników, takich jak uwzględnienie średniej liczby godzin słońca w roku oraz „instagramowalności” miejsca.

