Po wypadku rusza tylko głową, dzięki technologii normalnie pracuje

Jeszcze kilkanaście lat temu Krzysztof był górnikiem. Chłop jak dąb, codziennie zjeżdżał pod ziemię. Przyszedł dzień, który zmienił całe jego życie. Wypadek. Od tego czasu jest leżący, rusza tylko głową. Dzięki specjalnym okularom za 600 dolarów i gryzakowi, który umożliwia mu pisanie na klawiaturze, z powodzeniem pracuje w firmie marketingowej Leżę i Pracuję. Jego historia to przykład, jak technologie mogą pomóc w walce z wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami.

Główną nagrodę w konkursie Huawei otrzymał start-up Wheelstair. To medyczna przystawka do wózków inwalidzkich (fot. Facebook/Wheelstair)

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji "Technologia przeciwko wykluczeniu", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Krzysztof to jeden z pracowników agencji marketingowej Leżę i Pracuję. To firma, która powstała po to, żeby dawać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową. Na jej czele stoi Majka Lipiak, prezes Fundacji Leżę i Pracuję.

- Śmiejemy się, że pracowaliśmy zdalnie, zanim to było modne. Przekonywałam Artura, jednego z pierwszych pracowników, który z racji niepełnosprawności od 20 lat nie pracował, że skoro ma w domu internet i komputer, to śmiało może pracować z łózka - opowiada o początkach powstania firmy. - W ten sposób pokazujemy, że osoby niepełnosprawne to niewykorzystany potencjał. Według rożnych źródeł jest ich w Polsce między trzema a siedmioma milionami. Dzięki technologiom naprawdę mogą pracować - dodaje i podaje kolejny przykład.

Od tego czasu jest leżący, rusza tylko głową. Mimo to dzięki technologii - a dokładnie specjalnym okularom za 600 dolarów i gryzakowi, który umożliwia mu pisanie na klawiaturze - z powodzeniem pracuje.

- Dziś Krzysztof może wykonywać większość prac zdalnych, a sprzęt, który mu to umożliwił, kosztował - w porównaniu do efektu - śmieszne pieniądze. Zachęcam, byśmy to zauważali i promowali - podkreśla Majka Lipiak.

Pytana o to, dlaczego firmy tak niechętnie zatrudniają niepełnosprawnych, mówi tak: - Lęk przed nieznanym jest ogromnym problemem. Jeśli nie wiemy, jak przywitać się z osobą chorującą na rdzeniowy zanik mięśni, to trudno się dziwić, że skoro już przywitanie się jest problemem, to co dopiero zatrudnienie jej. Drugim problemem są kompetencje po stronie kandydatów. Bowiem odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród niepełnosprawnych jest niższy niż wśród ogółu społeczeństwa. Jeśli ktoś miał wypadek w wieku 17-18 lat, to dla jego rodziny na najbliższe lata priorytetem stał się powrót do zdrowia, a nie rozwój zawodowy. Ten człowiek nie wraca do systemu edukacji, a skupia się na powrocie do zdrowia - wyjaśnia.

Niepełnosprawni do pracy

W czasie pandemii zdalny model pracy upowszechnił się. Firmy zostały zmuszone do kierowania pracowników do pracy z domu. W efekcie wielu szefów, którzy wcześniej sceptycznie zapatrywali się na możliwość pracy z innego miejsca niż biuro, stwierdziło, że jednak jest to opcja warta rozpatrzenia. Teraz, kiedy nauczyliśmy się funkcjonować z pandemią w tle, wiele firm decyduje się wprowadzić hybrydowy model pracy. Nie wymagają od pracowników, by stawiali się codziennie w biurze. Ta zmiana uchyliła drzwi do pracy dla niepełnosprawnych. Teraz trzeba je otworzyć na oścież.

- W pandemii wszyscy przeszliśmy przyspieszony kurs cyfryzacji, dzięki czemu każdy z nas poprawił swoje kompetencje w tym zakresie. Z kolei popularyzacja pracy zdalnej jest szansą na włączenie osób z niepełnosprawnościami do rynku pracy. Tym bardziej że aby to zrobić, nie trzeba zaawansowanych technologii. Bycie podłączonym do internetu oznacza podłączenie do świata. Do wielu możliwości edukacyjnych, dostępu do opieki medycznej, kultury, innych społeczności - przekonuje Alicja Tatarczuk, public affairs & CSR manager w Huawei Polska.

Jak dodaje, Huawei w czasie pandemii w ramach współpracy z Fundacją Leżę i Pracuję zatrudnił pracownika z niepełnosprawnością.

- Nasz kolega porusza się na wózku i pracuje dla nas zdalnie ze Śląska. Po raz pierwszy od wypadku, który zdarzył się 7 lat temu, ma pracę. Może się rozwijać, czuć się potrzebny. Ale jego obecność jest bardzo ważna także dla naszego zespołu, wiele nas nauczył - przyznaje Alicja Tatarczuk.

Bariery dla niepełnosprawnych

Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pytany o to, jak pokonać bariery, które na swojej drodze napotykają osoby z niepełnosprawnościami, podkreśla, że rozwiązania architektoniczne i technologiczne zostały już wymyślone i są dostępne, problem polega na tym, abyśmy chcieli z nich korzystać.

- To problem mentalny, bo rozwiązania są i stosowanie ich powinno być egzekwowane. Każdy nowo budowany dom czy siedziba instytucji publicznej powinny być zobowiązane do tego, by być dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami - podkreśla.

Przypomina też, że NCBR prowadzi ciekawy projekt z tym związany - projektowanie uniwersalne.

- To zajęcia uświadamiające nam wszystkim, pięknym, zdrowym, młodym i w pełni sprawnym, że każda rzecz, jaką się projektuje, powinna wziąć pod uwagę to, że nie każdy może poradzić sobie z chodzeniem po schodach, trzymaniem w ręku kubka czy długopisu - mówi zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Inżynierowie, którzy tworzą rożne rzeczy, muszą zdawać sobie z tego sprawę, to jest bardzo istotne. Powinniśmy zrobić wszystko, by osobom niepełnosprawnym umożliwić bycie produktywnymi, pokazać, że są sprawne i potrafią dobrze zarabiać. Jednak same zmiany prawne w tym nie pomogą, najpierw w nas samych musi zajść zmiana mentalna - dodaje.

Zaplanowany rozwój

Z kolei Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, szef Centrum GovTech, podkreśla, że w kwestii zmian poprawiających poziom dostępu do internetu wiele się dzieje.

- Projekt załatania wykluczenia cyfrowego rozumianego jako infrastruktura już trwa. W kolejnych perspektywach unijnych zaplanowane są kolejne pieniądze na ten cel. Natomiast ważnym elementem, nad którym wszyscy musimy pracować, są kompetencje cyfrowe - zaznacza przedstawicielka rządu.

Dodaje, że w tej kwestii ogromna rola spoczywa po stronie edukatorów, ale też administracji cyfrowej, która powinna zadbać o to, by Polacy od najmłodszych lat wyrabiali w sobie tzw. "higienę cyfrową". Wskazuje też na rolę rodziców.

- Powinniśmy wiedzieć, co nasze dzieci oglądają, w co grają, spędzając czas z telefonem w ręce czy siedząc przed komputerem. Nie powinniśmy ich zostawiać samych w wirtualnym świecie. Podnoszenie kompetencji cyfrowych może temu przeciwdziałać - podsumowuje.

Start-upy odpowiedzialne społecznie

Ważną częścią debaty była również prezentacja wyników I edycji akcji Huawei Startup Challenge, która ma na celu znalezienie, promowanie i wspieranie odpowiedzialnych społecznie polskich start-upów.

- Do konkursu zgłosiło się blisko 250 start-upów. Wyłoniliśmy 40 najlepszych, z tej grupy 20, następnie jurorzy wybrali 10, z czego trzy start-upy wygrały - wylicza Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Główną nagrodę otrzymał start-up Wheelstair. To medyczna przystawka do wózków inwalidzkich, która umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową pokonywanie barier architektonicznych. Korzystając z niej, osoby poruszające się na wózkach zyskują niemal pełną niezależność.

- Wydaje mi się, że nie jest możliwe zrobienie świata, w którym żyjemy, w pełni dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. W Paryżu tylko 2 proc. linii metra dostosowane jest do potrzeb niepełnosprawnych, w Londynie jest to 12 proc. By to zmienić, potrzebne byłyby inwestycje o wartości miliardów dolarów. My proponujemy, by ta dostępność była indywidualna, by każdy mógł wjechać do dowolnego budynku. To ogromna zmiana. Mam nadzieję, że dzięki Wheelstair będzie ona miała miejsce i uczyni świat bardziej dostępnym - mówił podczas prezentacji Michał Zdziarski, współtwórca przystawki.

Drugie miejsce zajął start-up Associated Apps, który opracował rozwiązanie The Compass. Jest to pierwszy na świecie inteligentny wirtualny asystent, nawigujący osoby niewidome i niedowidzące wewnątrz obiektów użyteczności publicznej, takich jak centra handlowe, budynki biurowe, dworce, lotniska, muzea, czy urzędy – które dziś w większości nie są przystosowane do potrzeb osób niedowidzących.

Trzecie miejsce zajął start-up Parrot One z rozwiązaniem, które wspiera pracę i komunikację osób z niepełnosprawnościami, na przykład ze spastycznością mięśni rąk, po udarach. Autorzy stworzyli inteligentną klawiaturę PowerHID, której elementem jest aplikacja, będąca jednocześnie komunikatorem z rozbudowanym słownikiem podpowiedzi, który ułatwia pisanie całych wyrazów użytkownikowi, umożliwiając pracę na smartfonach, tabletach, komputerach – będących dziś w wielu przypadkach podstawowym narzędziem komunikacji.

Łączna pula nagród w konkursie wyniosła 185 tys. zł (100 tys. zł za pierwsze miejsce, 50 tys. zł za drugie, 35 tys. zł za trzecie). Dodatkowo laureaci otrzymali mentoring oraz nagrody specjalne, które ufundowali członkowie kapituły.