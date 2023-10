Po wyborach zmiany nie tylko w Sejmie i Senacie. Tam też dojdzie do rewolucji

Według wyników opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w wyborach parlamentarnych 35,38 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 30,7 proc., Trzecia Droga - 14,4 proc., Lewica - 8,61 proc., a Konfederacja - 7,16 proc.

Choć koalicyjne rozmowy dopiero przed nami, to najprawdopodobniej nowy rząd utworzy dotychczasowa opozycja. To zaś oznacza zmiany nie tylko na stanowiskach ministerialnych.

Zmiany czekają m.in. Radę Dialogu Społecznego, Radę Rynku Pracy czy Radę Ochrony Pracy.

Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych.

W wyborach do Senatu pakt senacki opozycji zdobył 66 mandatów, PiS - 34.

W podziale na mandaty w Sejmie większość będzie miała więc dotychczasowa opozycja. Z wyliczeń wynika, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają łącznie 248 mandatów (KO-157, TD-65, L-26). W Sejmie zasiądzie 194 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości oraz 18 przedstawicieli Konfederacji.

Choć rozstrzygające rozmowy na temat tworzenia nowego rządu dopiero przed nami, to wszystko wskazuje na to, że utworzy go opozycyjna koalicja. To oznacza zmiany nie tylko na stanowiskach ministerialnych. Nowy skład Sejmu i Senatu to nowi członkowie komisji stałych obu izb parlamentu, ale nie tylko. Jakie zmiany mogą czekać organizacje zajmujące się bezpośrednio lub pośrednio rynkiem pracy?

Nowy rząd to przede wszystkim zmiany na poziomie ministerstw

Wybory to przede wszystkim zmiany na poziomie ministerialnym. Kiedy poznamy nowego ministra odpowiedzialnego m.in. za pracę?

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Na posiedzeniu Sejmu nowej kadencji dotychczasowy premier musi złożyć dymisję, a prezydent musi taką dymisję przyjąć. Rząd w stanie dymisji sprawuje obowiązki do czasu powołania nowego.

Konstytucja przewiduje trzy możliwości powołania nowego rządu:

1. Zgodnie z konstytucją nowego premiera (który proponuje skład rządu) desygnuje prezydent. Konstytucja nie nakłada na prezydenta żadnych obowiązków, jeśli chodzi o osobę wskazaną na stanowisko. Na powołanie szefa rządu z pozostałymi jego członkami i odebranie przysięgi od nowo powołanej Rady Ministrów prezydent ma 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. Najpóźniej 14 dni po powołaniu premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę w tworzeniu rządu przejmuje Sejm.

Jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę w tworzeniu rządu przejmuje Sejm. 2. W tym konstytucyjnym kroku kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie szef rządu przedstawia Sejmowi program działania rządu oraz proponowany skład Rady Ministrów, których Sejm wybiera bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jest to forma udzielenia rządowi wotum zaufania. Sejm na wybór premiera i rządu ma 14 dni.

3. Jeżeli Sejmowi nie udałoby się stworzyć rządu, wtedy prezydent w ciągu 14 dni powołuje premiera i na jego wniosek członków rządu oraz odbiera od nich przysięgę.

Po powołaniu przez prezydenta Rada Ministrów ma 14 dni na uzyskanie w Sejmie wotum zaufania. W tym konstytucyjnym kroku Sejm udziela rządowi wotum zaufania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeśli za trzecim podejściem nie uda się wyłonić rządu, prezydent musi skrócić kadencję Sejmu i zarządzić wybory.

Zmiany osobowe w parlamentarnych ławach to nowi członkowie komisji stałych

Nowy skład zarówno Sejmu, jak i Senatu to zmiany w komisjach stałych obu izb parlamentu.

Zgodnie z art. 110 Konstytucji można wyróżnić dwa rodzaje komisji sejmowych: komisje stałe i komisje nadzwyczajne - czyli takie, które są powoływane przez Sejm i mają dokładnie określone: cel, zasady i tryb działania.

W regulaminie Sejmu przyjęto, że poseł może zasiadać w maksymalnie dwóch komisjach stałych. Członkostwo w trzech wymaga zgody Prezydium Sejmu. Ostateczny skład komisji sejmowych jest wypadkową wielu czynników: politycznych (rozkład sił politycznych w Sejmie), formalnych (limit dwóch komisji na posła) i merytorycznych.

Wśród komisji stałych zajmujących się najczęściej tematami związanymi bezpośrednio z rynkiem pracy znajdują się: Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, Komisja Polityki Senioralnej, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

W Senacie są to: Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Pewna zmiana w składzie Rady Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego jest instytucją dialogu trójstronnego w Polsce, funkcjonującą na poziomie centralnym.

Stanowi ona forum współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Została utworzona na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Członkami statutowymi Rady Dialogu Społecznego są przedstawiciele: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Aktualnie w skład RDS-u wchodzą:

Przedstawiciele Rady Ministrów, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów:

- Minister Rodziny i Polityki Społecznej,

- Minister Aktywów Państwowych,

- Minister Infrastruktury,

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- Minister Zdrowia,

- Minister Edukacji i Nauki,

- Minister Finansów,

- Minister Klimatu i Środowiska,

- Minister Rozwoju i Technologii,

- Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,

- przedstawiciele strony rządowej, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów.

Reprezentatywne organizacje związkowe:

- NSZZ „Solidarność”,

- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

- Forum Związków Zawodowych.

Reprezentatywne organizacje pracodawców:

- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

- Konfederacja „Lewiatan”,

- Związek Rzemiosła Polskiego,

- Związek Pracodawców Business Centre Club,

- Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,

- Federacja Przedsiębiorców Polskich (przedstawiciele organizacji FPP zostali powołani przez Prezydenta RP w skład RDS-u w dniu 25.01.2021 r.).

Z głosem doradczym przedstawiciele:

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- prezesa Narodowego Banku Polskiego,

- prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- Głównego Inspektora Pracy.

Zmiany także w składzie Rady Rynku Pracy i Radzie Ochrony Pracy

W skład Rady Rynku Pracy, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wchodzą osoby powołane przez ministra właściwego do spraw pracy spośród przedstawicieli:

- wszystkich organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,

- jeden przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentujący stronę samorządową.

W posiedzeniach Rady Rynku Pracy uczestniczyć będzie również stały przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zakresu działania Rady Rynku Pracy należy w szczególności inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.

Kolejną instytucją, którą czekają zmiany kadrowe, jest Rada Ochrony Pracy − organ opiniotwórczy i nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy.

W jej skład wchodzi 30 członków, których powołuje Marszałek Sejmu spośród posłów, senatorów i kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz przez reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców, a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy. Do rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki.

Co z prezesem ZUS-u i Głównym Inspektorem Pracy?

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, prezesa ZUS-u powołuje na wniosek ministra właściwego do spraw społecznych premier. W ten sam sposób następuje jego odwołanie.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy:

Art. 4. [Powoływanie Głównego Inspektora Pracy. Zastępcy]

1. Głównego Inspektora Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy i właściwej komisji sejmowej.

2. Główny Inspektor Pracy pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.

3. Zastępców Głównego Inspektora Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu na wniosek Głównego Inspektora Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.

