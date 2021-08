Płynni pracownicy podobijają firmy. Nadchodzi rewolucja

Z badania firmy Capgemini wynika, że blisko 80 proc. organizacji korzystało w ciągu ostatniego roku z niezależnych pracowników, freelancerów czy pracowników crowdsourcingowych, a liczba ta będzie tylko rosła. Co to oznacza dla przyszłości miejsca i charakteru pracy?

80 proc. organizacji korzystało w ciągu ostatniego roku z niezależnych pracowników (fot. Pixabay)

Płynna siła robocza to osoby, które pracują tymczasowo z organizacjami (w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin) i nie są na stałej liście płac żadnego pracodawcy.

- Płynna siła robocza staje się podstawową częścią roboczej siły organizacyjnej – prawie trzy czwarte menedżerów spodziewa się zwiększenia zaangażowania płynnych pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy - wyjaśnia Monika Chajdacka, HR director w Capgemini.

Badanie Capgemini wskazuje, że organizacje płynnymi pracownikami wypełniają przede wszystkim krytyczne luki kadrowe.

Upowszechniona w ostatnim roku praca zdalna dała wielu firmom możliwość współpracy z osobami z całego świata. Pandemia pokazała, że pracownicy są równie efektowni pracując poza biurem. Badania pokazują, że firmy coraz odważniej stawiają na współpracę z niezależnymi pracownikami czy freelancerami. Taki system pozwala firmom podejmować współprace długo lub krótkofalowe.

Płynna siła robocza to ludzie, którzy mogą wesprzeć zespoły, pomóc zmienić kierunek, nadać nowy punkt widzenia czy zrealizować wymagające projekty. Dodatkowo, wkraczając w szeregi zespołów na określony okres, płynni pracownicy są w stanie przekazać swoją wiedzę i doświadczenie pełnoetatowym pracownikom.

Płynni pracownicy... czyli kto?

Kim są osoby tworzące wspomnianą „płynną siłę roboczą”? To jak podkreślają specjaliści wolne elektrony - osoby, które pracują tymczasowo z organizacjami (w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin) i nie są na stałej liście płac żadnego pracodawcy.

Firma Capgemini postanowiła zbadać to zjawisko i przeprowadziła badanie, w którym sprawdziła, jak strategia płynnych zespołów staje się kluczem do sukcesu w erze sztucznej inteligencji i automatyzacji. W badaniu udział wzięły osoby zarządzające organizacjami wykorzystującymi płynnych pracowników w skali aż do 4000 osób w odniesieniu do 1000 pracowników stałych.

Firma Capgemini postanowiła zbadać to zjawisko i przeprowadziła badanie, w którym sprawdziła, jak strategia płynnych zespołów staje się kluczem do sukcesu w erze sztucznej inteligencji i automatyzacji. W badaniu udział wzięły osoby zarządzające organizacjami wykorzystującymi płynnych pracowników w skali aż do 4000 osób w odniesieniu do 1000 pracowników stałych.

Firma przeprowadziła wśród 250 dyrektorów wyższego szczebla z różnych sektorów badanie, które miało pokazać jak pandemia wpłynęła na tę grupę zawodową. - Wynika z niego jasno, że zapotrzebowanie na płynne talenty stale rośnie. 70 proc. badanych organizacji zgodziło się, że kryzys wywołany pandemią spowoduje, że w przyszłości zatrudniać będą płynną siłę roboczą. Spośród organizacji korzystających już z tego modelu w ciągu ostatniego roku, prawie trzy czwarte planuje zwiększyć wykorzystanie płynnych pracowników w przyszłości - dodaje Chajdacka. W dobie sztucznej inteligencji elastyczne zespoły są siłą Jak wynika z badania, organizacje płynnymi pracownikami wypełniają przede wszystkim krytyczne luki kadrowe. Najczęściej są to eksperci AI/ML, trenerzy lub eksperci ds. blockchain w dziedzinie IT i analityków finansowych oraz specjaliści ds. danych w finansach. Szacuje się, że w dużych organizacjach zapotrzebowanie na płynnych pracowników wzrośnie o ponad 40 proc. w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Badania nad wpływem automatyzacji na miejsca pracy wykazały, że ponad jedna trzecia organizacji (37 proc.) w dobie sztucznej inteligencji i automatyzacji będzie bardziej polegać na płynnych talentach. - 71 proc. organizacji twierdzi, że w wyniku coraz powszechniejszego wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i automatyzacji, w niektórych istniejących rolach w większym stopniu polegają na pracownikach płynnych. Dzisiejsza sytuacja związana z COVID-19 przyspieszyła również innowacje i eksperymenty w zakresie wykorzystania robotyki i automatyzacji. Firmy wprowadziły m.in. dostawę za pomocą dronów, opracowują nowe podejścia do telemedycyny zrobotyzowanej, coraz popularniejszym rozwiązaniem stają się wirtualni asystenci - wyjaśnia Chajdecka. I dodaje, że eksperymentowanie z technologiami sprawi, że to właśnie płynni pracownicy będą dla firm atrakcyjniejsi. - W tym scenariuszu, gdy organizacje eksperymentują z technologiami w krótszych cyklach, prawdopodobnie zwrócą się bardziej w stronę płynnych talentów. Ponad 60 proc. organizacji biorących udział w badaniu zgadza się również, że sztuczna inteligencja i automatyzacja stworzyły nowe role zawodowe (takie jak operatorzy dronów, autorzy AI, programiści AI itp.), które są zagospodarowane przez płynnych pracowników - dodaje. fot. Pixabay Płynne zespoły pomogą w rozwoju Specjaliści podkreślają, że płynna siła robocza pomoże organizacjom w rozwoju. Współpraca będzie jednak wymagała wprowadzenia radykalnych zmian w strategii zarządzania talentami, zmiany modelu operacyjnego rekrutacji oraz zbudowania kultury, w której stali i płynni pracownicy czują się jednakowo cenieni i mogą pracować jako zespół mieszany - Jesteśmy dziś świadkami masowej zmiany w rozumieniu podejścia do form świadczenia pracy. Przejścia od tradycyjnego, pełnoetatoweego zespołu do płynnych, niezależnych pracowników. W świetle pandemii, aby zademonstrować skalę wzrostu płynnej siły roboczej w dużych organizacjach w ciągu najbliższych 12 miesięcy, zbudowaliśmy model uwzględniający sześć głównych sektorów – motoryzacyjny, detaliczny, konsumencki produkty towary, usługi finansowe, usługi komunalne i sektor publiczny. Na podstawie wyników naszego badania oszacowaliśmy wzrost liczby pracowników płynnych w tych dużych organizacjach. Odkryliśmy, że w ciągu 12 miesięcy duże organizacje zatrudnią prawie 80 milionów pracowników płynnych w sześciu priorytetowych sektorach, co stanowi wzrost o 40 proc. od 2019 r. - dodaje Chajdacka. Zobacz: Polski programista freelancer jest mężczyzną i zarabia nawet 17 tys. zł na rękę

