Ploteczki online, kwiaty czy las w butelce. Tak w pandemii firmy dbają o pracowników

Uważamy, że jako pracodawca powinniśmy nie tylko oczekiwać od pracowników osiągania wyników, ale też dbać o ich satysfakcję z pracy oraz aktywnie działać na rzecz work-life balance. Jest to szczególnie ważne w tak trudnym czasie jak pandemia - mówi Olga Żółkiewicz, employer branding & employee experience consultant w 7N. Zdradza też rozwiązania, jakie w czasie pandemii zastosowała ich firma.

Praca zdalna na dłuższą metę może okazać się sporym wzywaniem. Jak przestrzega tygodnik “The Economist”, jej negatywne skutki szczególnie dadzą się odczuć w sezonie zimowym. Przede wszystkim ze względu na coraz krótsze dni oraz brak tradycyjnych spotkań świątecznych, będących okazją do podsumowań mijającego roku oraz wzmocnienia morale zespołów.

Zamknięcie w domach dało się we znaki nawet programistom, którzy formę pracy zdalnej znali już wcześniej.. Dlatego firma 7N, która w Polsce koordynuje pracę ponad 800 konsultantów IT, od samego początku pandemii pomagała im przystosować się do nowej rzeczywistości.

- Już wcześniej działaliśmy w pewnym rozproszeniu. Nasi konsultanci pracowali w biurach klientów lub w swoich domach, a z agentami 7N kontaktowali się zwykle zdalnie. Niemal 100 osób z działów administracyjnych pracowało w różnych lokalizacjach. Było nam więc nieco łatwiej niż innym firmom otrząsnąć się z marcowego zaskoczenia. Szybko też uznaliśmy, że nowa sytuacja wymaga zmiany podejścia. Dlatego już na początku lockdownu do drzwi naszych pracowników zapukał kurier z bukietem wiosennych kwiatów. Dość sprawnie przeszliśmy też do bardziej kompleksowych działań mających sprawić, że osoby pracujące dla nas i naszych klientów poczują nasze wsparcie - wyjaśnia Olga Żółkiewicz, employer branding & employee experience consultant w 7N.

Jednym z pierwszych kroków było zbadanie potrzeb w firmie. Dodatkowo agenci 7N prowadzili bezpośrednie rozmowy z konsultantami. W ten sposób powstała diagnoza sytuacji. Na jej podstawie zdecydowano, by prowadzić działania w trzech głównych obszarach.

Pierwszy z nich dotyczył zdrowia fizycznego i dobrego samopoczucia. Już w początkowych dniach lockdownu pracownikom, którzy zgłaszali taką potrzebę, dostarczono krzesła i inny sprzęt biurowy do domów, aby mieli komfortowe warunki pracy. Każdy z nich, jak i z konsultantów, mógł także zacząć dzień pracy od porannych ćwiczeń z profesjonalnym instruktorem. Dodatkowo firma zorganizowała latem olimpiadę sportową z użyciem aplikacji treningowych - 106 uczestników rywalizowało w jednej z siedmiu konkurencji, ćwicząc samemu i porównując swoje wyniki z innymi. Była to także akcja charytatywna: każdy pokonany kilometr przekładał się na z góry ustaloną kwotę wpłacaną przez firmę na konto wybranej fundacji.

W ramach działań w obszarze nauki i rozwoju osobistego wprowadzono webinary, które zastąpiły stacjonarne szkolenia. Oprócz zaplanowanych już wcześniej warsztatów, pojawiły się nowe, np. dotyczące personal brandingu w mediach społecznościowych. Inne obejmowały taką tematykę jak m.in: machine learning czy udzielania informacji zwrotnej. Były również kursy z samej pracy zdalnej, którym towarzyszyło bezpłatne udostępnienie przez 7N e-booka Work Together Anywhere.

fot. Shutterstock

7N nie jest jedyną, która zachęcała pracowników do aktywności fizycznej. Podobne rozwiązanie zastosowała firma farmaceutyczna Teva.

- Z inicjatywy naszych pracowników kilka lat temu wprowadziliśmy program Tevactive. Działa on bardzo prosto - pracownicy przemierzają kilometry uprawiając sport, a nasza firma przemienia je na finansową pomoc udzielaną przez Teva Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. W dobie pandemii projekt ten nabrał jeszcze większego znaczenia - wyjaśnia Anna Załuska, dyrektor działu komunikacji - Polska & CEE w Teva Pharmaceuticals Polska.

Jak dodaje, kierując się popularnością sportów a zarazem ograniczonymi możliwościami ćwiczeń w dobie pandemii, obok indywidualnego biegania, chodzenia czy jazdy na rowerze, do swojego programu wprowadzili moduły ćwiczeń z trenerem fitness do samodzielnego wykonywania domu.

- Biorąc pod uwagę domową izolację, zaczęliśmy liczyć nie tylko kilometry, ale też godziny ćwiczeń w domu. To był strzał w dziesiątkę - przyznaje.

W tym roku do akcji włączyło się blisko 150 osób, które w ciągu trzech miesięcy spędziły na ćwiczeniach w domu ponad 7 200 godzin co przyniosło 2,5 mln spalonych kcal. W połączeniu z aktywnościami na świeżym powietrzu, dało to łącznie kwotę ponad 75 000 złotych przekazanych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

Ploteczki na Zoomie i las w słoiku

7N przywiązuje kluczową rolę do budowania więzi, wewnątrz firmy i pomiędzy konsultantami. Ten obszar był traktowany przez kierownictwo 7N priorytetowo. Dlatego nie odwołali imprezy integracyjnej, a zamienili ją na występ stand-up dostępny online. Firma regularnie organizowała spotkania hybrydowe, prowadzone równolegle w sali konferencyjnej w biurze i w domach. Przed takim spotkaniem wszyscy uczestnicy otrzymywali paczkę z identycznym poczęstunkiem.

Fot. Shutterstock

- Nasza firma wywodzi się z Danii. Choć działamy globalnie, w 7N widać skandynawską kulturę organizacyjną. Uważamy, że jako pracodawca powinniśmy nie tylko oczekiwać od pracowników osiągania wyników, ale też dbać o ich satysfakcję z pracy oraz aktywnie działać na rzecz work-life balance. Jest to szczególnie ważne w tak trudnym czasie jak pandemia. Zgodnie z naszą filozofią uważamy, że nie na miejscu byłaby spektakularna akcja mająca podnieść morale zespołu. Znacznie lepiej sprawdza się szeroka paleta systematycznych działań na mniejszą skalę, które wzajemnie się uzupełniają, a jednocześnie odpowiadają na oczekiwania konsultantów lub niekiedy nawet je wyprzedzają. Dzięki prowadzeniu dwustronnej komunikacji opartej na zaufaniu otrzymujemy szczerą informację zwrotną i wiemy, które z realizowanych przez nas działań mają sens - wyjaśnia Olga Żółkiewicz z 7N.

Czasami znacząco poprawić atmosferę w zespole może mały gest. W kwietniu, gdy wprowadzono w Polsce zakaz wstępu do lasów, 7N dostarczyło swoim konsultantom… las w słoikach. Innym razem był to “zestaw przetrwalnikowy” w postaci zestawu herbat, kaw i słodyczy. 7N dbało też, by pracownicy mogli się odprężyć, np. urządzając e-turnieje sportowe czy organizując konkurs na odtworzenie w warunkach domowych słynnego dzieła sztuki. Ci pracownicy, którzy mimo pandemii musieli bywać w biurze, mogli liczyć na sfinansowanie przejazdów taksówką. Dla firmy nie były to znaczące koszty, a jednocześnie był to jasny sygnał, że to pracownicy są najważniejsi.

Komunikacja wewnętrzna - priorytet

Co więcej, wiceprezesi firmy, Grzegorz Pyzel i Jakub Strzemżalski, mocno zaangażowali się osobiście w komunikację wewnętrzną: systematycznie relacjonowali w formie wideo najważniejsze wydarzenia w organizacji, kontaktowali się z pracownikami i konsultantami także poprzez tradycyjny newsletter i... SMS-y. W efekcie, ci nie stracili kontaktu między sobą, mimo rozproszonych lokalizacji. Do dzisiaj tydzień rozpoczynają poniedziałkowe statusy na MS Teams, a kończą piątkowe “ploteczki” na Zoomie - niekiedy w tematycznych przebraniach.

Na poprawę jakości komunikacji wewnętrznej w rozmowie z PulsHR.pl zwrócił uwagę również Marc Burrage, dyrektor zarządzający Hays Poland.

fot. Pixabay

- Jako jedną z korzyści pandemii mogę wskazać udoskonalenie komunikacji wewnętrznej i dostrzeżenie, jak istotną rolę odgrywa w czasie niepewności. Jednym z obszarów działalności, który w wielu firmach rozwinął się w ostatnich miesiącach, jest komunikacja kadry zarządzającej z pracownikami - zauważał Burrage. Jak dodawał, w obecnej sytuacji ogromne znaczenie dla zatrudnionych ma większa widoczność czy też dostępność liderów, którzy powinni częściej rozmawiać z pracownikami o rozwoju sytuacji i na bieżąco informować, co dzieje się w firmie - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.

- Skuteczność jasnej, regularnej i otwartej komunikacji kadry kierowniczej z członkami zespołów, a także jej przełożenie na morale pracowników podczas okresu największej niepewności, była dla mnie jedną z kluczowych lekcji - podkreślał Burrage.