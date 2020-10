Pleśniar, CEO People: Pracownicy i pracodawcy zrozumieli, że grają do jednej bramki

- Spytałam zagranicznych partnerów, co chcieliby wiedzieć o polskim rynku pracy, przed zainwestowaniem na nim. Pojawiły się dwa główne wątki. Koszty pracy oraz dostępność. Z punktu widzenia inwestorów obydwa te elementy wypadają bardzo dobrze. Oznacza to, że Polska cały czas jest krajem, w którym warto inwestować - przekonuje Lucyna Pleśniar, CEO firmy doradztwa personalnego People.

Autor:KDS, JP

• 9 paź 2020 20:00





Jak podaje Eurostat, koszt zatrudnienia pracownika w Polsce w 2019 roku wynosił zaledwie 10,7 euro za godzinę. (fot. pixabay)

Walter Herz, firma doradcza z sektora nieruchomości, opublikowała raport „Why invest in Poland”.

Wynika z niego, że Polska pozostaje atrakcyjnym krajem dla inwestycji.

Dobrze wypadamy zarówno pod kątem geograficznym, jak również kosztów pracy i dostępu do pracowników.

Jak wskazuje Lucyna Pleśniar, CEO People, mimo zmian, jakie spowodowała walka z pandemią koronawirusa, Polska na tle innych europejskich krajów, poradziła sobie bardzo dobrze. Podaje też trzy kluczowe - jej zdaniem - elementy, na które zwracają uwagę potencjalni inwestorzy.

Tani, wykształceni, pracowici

Po pierwsze, koszty pracy. - Jak podaje Eurostat, koszt zatrudnienia pracownika w Polsce w 2019 roku wynosił zaledwie 10,7 euro za godzinę, podczas gdy średnia w EU wyniosła 27,7 euro za godzinę pracy. Natomiast w porównaniu do krajów takich jak Dania czy Luksemburg, koszty zatrudnienia w Polsce są średnio czterokrotnie niższe. Tym samym w 2019 roku Polska uplasowała się na 6. miejscu pod względem najniższych kosztów zatrudnienia w Europie - wylicza Pleśniar.

Drugi element, o jakim mówi, to rosnący poziom edukacji w Polsce. - Dane z raportu „Education at a Glance 2019” wskazują, że w ciągu dekady poziom wykształcenia młodych dorosłych nad Wisłą wzrósł o 12 punktów procentowych (z 32 proc. do 44 proc.) i obecnie jest niemal równy średniej państw OECD - wylicza Pleśniar.

Zwraca również uwagę na to, że Polacy uchodzą za jeden z najbardziej pracowitych narodów na świecie. Na potwierdzenie tej tezy podaje liczby. Według raportu OECD Polacy pracują rocznie o 60 godzin więcej niż średnia we wszystkich badanych krajach.

fot. shutterstock

Na tym nie koniec. Mówiąc o plusach polskich pracowników, wymienia również szeroki wachlarz kompetencji miękkich, w tym kreatywność i elastyczność.

- Przykładem może być m.in. to, w jak szybki i efektywny sposób Polacy przystosowali się do pracy zdalnej. W porównaniu do innych krajów, również atrakcyjnych pod względem kosztów zatrudnienia, polscy pracownicy znacznie szybciej i skuteczniej wdrożyli się w nowy tryb działania, mimo de facto wcześniejszego braku kultury pracy zdalnej - komentuje szefowa People.

O tym, że w Polsce warto zakładać swój biznes, przekonany jest również Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) - Polska jest dobrym miejscem do inwestycji. Jest praktycznie jedynym miejscem w Europie, gdzie w ostatnim roku wzrósł poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W przypadku tych wspieranych przez PAIH najwięcej przypada na usługi dla biznesu, następnie elektromobilność i automotive - mówił podczas webinaru zorganizowanego w ramach premiery raportu. Przypominał też, że Polska ma największy rynek pracy w regionie i w rankingu "Doing Business" zajęła pierwsze miejsce w regionie (40. na świecie). Jego zdaniem fakt, że nasz kraj odnotował najmniejszy w Europie spadek PKB spowodowany COVID-19, świadczy o tym, że również w trudnym czasie dobrze sobie radzimy. Wciąż w pogoni Firma People, która wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu i Grupą PFR opracowywała raport „Why invest in Poland”, przeprowadziła ankietę, w trakcie której zapytano, czy i dlaczego ludzie chcą zmienić pracę. Biorąc pod uwagę czas, w jakim się znajdujemy, rezultaty są nieco zaskakujące. Aż 65 proc. pracowników chce zmienić pracę. W tym 24 proc. tak szybko, jak to możliwe, 24 proc. myśli o takim kroku, ale w tym roku nie chce go wykonać. Dlaczego ludzie chcą zmienić pracę? 86 proc. badanych wskazało na wyższą pensję, 55 proc. mówił o rozwoju i poszukiwaniu interesującej pracy, 44 proc. jako powód poszukiwania nowego pracodawcy podało stabilność zatrudnienia, np. jasne warunki pracy, 43 proc. stabilną sytuację firmy, 23 proc. mówiło o kulturze organizacyjnej, 14 proc. wskazało na benefity pozapłacowe, 12 proc. na reputację pracodawcy w internecie., 1 proc. na CSR. fot. shutterstock Ale Kamil Stanuch, site director w Grand Parade part of William Hill, wskazuje, że polskie społeczeństwo jest spokojne i niezbyt skłonne do ryzyka w porównaniu z zagranicą. - To ważna informacja dla zagranicznych pracodawców, którzy chcą zachęcić pracowników. Muszą pamiętać też o tym, że ważny jest work-life balance i stabilne warunki pracy. Polacy mają inne oczekiwania niż Amerykanie. Benefity powinny być bardziej zorientowane na pomoc społeczną - mówił podczas webinaru zorganizowanego w ramach premiery raportu. Pleśniar uważa, że właśnie dlatego budowanie wizerunku firmy stabilnej, ceniącej swoich pracowników i dającej im poczucie bezpieczeństwa powinno stanowić jeden z istotniejszych elementów employer brandingu. - To te wartości w najbliższych latach będą mieć znaczący wpływ na lojalność osób już zatrudnionych, a także znacząco ułatwią pozyskanie nowych pracowników. Mam też głębokie przekonanie, że zachodzące obecnie na rynku pracy zmiany sprzyjają kształtowaniu się w Polsce nowego rodzaju stosunków między pracodawcami i pracownikami. Ci pierwsi dostrzegli już, że zadowolony i doceniony pracownik to większa efektywność całej organizacji, ci drudzy natomiast uświadomili

sobie właśnie, że stabilna sytuacja pracodawcy to poczucie bezpieczeństwa zatrudnionych przez niego osób. Oznacza to, że po latach przeciągania liny i wzajemnego konkurowania, zarówno Polscy pracownicy, jak i pracodawcy zrozumieli, że w biznesie, szczególnie w chwilach niepewności, obie strony grają do jednej bramki - podsumowuje Pleśniar.

