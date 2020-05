Platforma Usług Elektronicznych ZUS coraz popularniejsza

PUE ZUS to narzędzie, które umożliwia dostęp do usług elektronicznych świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki niemu można załatwić większość spraw przez internet bez wychodzenia z domu.

Od 1 marca do 5 maja 2020 r. klienci złożyli 410 939 nowych profili. To prawie trzykrotny wzrost w stosunku do stycznia i lutego tego roku.

- Dzięki PUE można m.in. przejrzeć dane zgromadzone w ZUS, przekazać dokumenty ubezpieczeniowe, składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi. Przez PUE można również uzyskać dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego oraz do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zaznacza, że na stronie internetowej Zakładu można znaleźć szczegółowe informacje, w jaki sposób założyć profil na PUE.

- Aby założyć profil, trzeba go zarejestrować i potwierdzić swoją tożsamość. Potwierdzić tożsamość można na wiele sposobów, m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub osobiście w każdej placówce ZUS – wyjaśnia Uścińska.

4 maja 2020 r. ZUS przywrócił standardową obsługę klientów w placówkach. W salach obsługi klientów będzie można m.in. uzyskać informacje i porady oraz złożyć wnioski i dokumenty.