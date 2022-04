"Płaćcie lepiej, bo odejdę". Polski pracownik coraz bardziej pewny swego

Niepewność o pracę nie spędza nam snu z powiek. 45 proc. z nas dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy. Za to nieco krytyczniej oceniamy poziom zarobków. 60 proc. z nas szykuje się do rozmowy o podwyżce. Przyczyną jest nie tylko inflacja, ale i Polski Ład, przez który jedna trzecia z nas zarabia mniej. Pracownicy oczekują też lepiej opieki medycznej oraz... wprowadzenia krótszego tygodnia pracy. Takie wnioski płyną z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2022” przygotowanego przez Personnel Service.

Z Barometru wynika, że Polacy po dwóch latach funkcjonowania w pandemii zdążyli się do niej przyzwyczaić. Niepewność co do pozycji w pracy nie spędza im snu z powiek, zwłaszcza że wskaźniki makroekonomiczne, takie jak m.in. niskie bezrobocie czy rekordowa aktywność zawodowa mówią wprost, iż polska gospodarka potrzebuje teraz pracowników.

Dlatego już 45 proc. zatrudnionych dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy, 38 proc. widzi ją jako neutralną, a zaledwie 14 proc. osób wskazuje, że jest źle. Co więcej, już 6 na 10 osób jest przekonanych, że ich sytuacja zawodowa w 2022 roku będzie taka sama lub wręcz lepsza niż w poprzednim. Pogorszenia spodziewa się co szósty pracownik.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Eksperci Personnel Service wskazują, że dobre nastawienie do własnej sytuacji na rynku pracy idzie w parze z gotowością do szukania nowego miejsca zatrudnienia. 17 proc. osób wskazuje, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje zmienić pracodawcę, a dodatkowe 30 proc. zatrudnionych jeszcze nie wie czy podejmie taką decyzję w najbliższym czasie. Wahanie może wynikać z tego, że pracownicy nie wiedzą jeszcze, czy uda im się wynegocjować odpowiednią podwyżkę u obecnego pracodawcy.

Bowiem w obliczu aktualnego wzrostu cen spowodowanego inflacją wysokość pensji jest dla zatrudnionych kluczowa.

Ponad połowa pracowników chce lepiej zarabiać

Z badania wynika, że 60 proc. osób deklaruje, że będzie się starało o wyższe zarobki. Aby to osiągnąć, będą szukali różnych dróg. Największy odsetek pracowników poprosi aktualnego pracodawcę o podwyżkę – wskazuje tak 29 proc. osób. 20 proc. poszuka lepiej płatnej pracy, co znowu rodzi ryzyko rotacji. Co dziesiąty pracownik rozejrzy się za pracą dorywczą, a co piąty jeszcze nie wie, czy podejmie w tym roku działania mające na celu zwiększenie wynagrodzenia.

Grafika: PS

Skąd ta chęć do podnoszenia wynagrodzenia? Okazuje się, że pracownicy tracą na Polskim Ładzie. Zgodnie z zapowiedziami rządowymi Polski Ład miał przynieść realny zysk dla 18 mln Polaków, tak się jednak nie stało. Wiele osób nie zauważyło, żeby ich wynagrodzenie wzrosło.

Czytaj więcej: Ukraińcy w co trzeciej polskiej firmie

Dla 35 proc. osób Polski Ład nie miał wpływu na ich wynagrodzenie wypłacane na rękę, a 31 proc. pracowników twierdzi, że teraz ich miesięczna pensja jest mniejsza niż jeszcze w zeszłym roku. Podwyżkę zaobserwowało 16 proc. zatrudnionych. A niższa pensja lub brak podwyżki to w obliczu rosnących cen duży problem dla Polaków, którzy aktualnie mają dodatkową motywację, żeby zarabiać więcej.

Praca za granicą

Autorzy badania zapytali również o plany emigracyjne. Okazuje się, że co piąty Polak myśli o emigracji.

- Aktualna sytuacja w Polsce, w tym m.in. wysoka inflacja czy zmiany podatkowe, skłania do myślenia o wyjeździe do pracy za granicę. Emigrację zarobkową rozważa co piata osoba. Dla 69 proc. pracowników główna motywacja to wyższe zarobki za granicą, a na drugim miejscu znajduje się wysoka inflacja w naszym kraju (wskazuje tak 59 proc. osób). Podium powodów do wyjazdu za granicę zamyka zła sytuacja polityczna (47 proc.). Dla co trzeciej osoby emigracja byłaby konsekwencją niekorzystnych zmian podatkowych. Co ważne, Polacy dobrze oceniają nasze radzenie sobie z sytuacją pandemiczną – to jako powód emigracji wskazuje tylko 7 proc. osób - podają autorzy badania.

Grafika: PS

Kierunek wyjazdów? Najczęściej mowa o wyjeździe do Niemiec (40 proc.). Na drugim miejscu jest Holandia (27 proc.), a podium zamyka Norwegia (24 proc.). W związku z brexitem popularność Wielkiej Brytanii spadła i kraj ten jest dopiero na czwartym miejscu w rankingu. Nieco więcej niż co dziesiąty potencjalny migrant zarobkowy wybrałby Szwajcarię, Szwecję i USA.

Pandemia dała w kość

Okazuje się, że pandemia COVID-19 odbiła się na zdrowiu pracowników i nadal ma swoje negatywne konsekwencje. Niemal połowa, bo 45 proc. pracowników przyznaje, że od początku pandemii odczuwa zwiększony stres w pracy.

Jednocześnie badanie pokazało, że firmy nie rekompensują pracownikom tego zwiększonego stresu przez oferowanie dodatkowych benefitów pozapłacowych. A te zatrudnionych bardzo interesują. Widać, że priorytetem jest zdrowie.

Grafika: PS

Już 35 proc. osób przyznaje, że chciałoby rozbudowanego pakietu opieki medycznej. Atrakcyjna dla Polaków jest też wizja krótszego tygodnia pracy. 29 proc. osób opowiada się za 4-dniowym tygodniem pracy jako atrakcyjną opcją.

Czytaj więcej: Dobrze już było. Biznes widzi przyszłość w czarnych barwach

Poza wsparciem zdrowia i 4-dniowym tygodniem pracy, 28 proc. pracowników zadowoliłoby się dodatkowymi dniami wolnymi w roku, a 23 proc. za optymalne uznaje skrócenie dnia pracy o jedną godzinę dziennie.

Praca zdalna wcale nie jest w naszym kraju zjawiskiem powszechnym. Home office w wymiarze co najmniej jednego dnia w tygodniu wykonuje ok. 20 proc. pracowników. Ich oczekiwania co do pracy zdalnej są jednak większe. 15 proc. osób przyznaje, że chciałoby home office przez 2-3 dni w tygodniu, a 13 proc. oczekuje szkoleń online. Co dziesiąta osoba ucieszyłaby się z dofinansowania zdalnych form rozrywki, jak np. Netflix oraz z doradztwa podatkowego w zakresie Polskiego Ładu.