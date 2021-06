Płacą 15 tys. miesięcznie i nie patrzą na doświadczenie. Ludzi ciągle brak

Pandemia COVID-19 spowodowała, że cyberbezpieczeństwo nabrało nowego znaczenia. A wraz z tym uwydatnił się problem braków kadrowych w tym sektorze IT. Problem jest wyjątkowo duży, bo z badania HRK wynika, że na polskim rynku może brakować nawet 17,5 tysiąca specjalistów z obszaru cybersecurity.

Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości – bezpieczeństwo IT jest bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń (Fot. Shutterstock)

Z raportu HackerU „Cybersecurity. Raport o rynku pracy w Polsce” przygotowanego przez HRK, firmy specjalizującej się w doradztwie personalnym i digitalizacji procesów HR wynika, że na polskim rynku może brakować nawet 17,5 tysiąca specjalistów z obszaru cybersecurity.

Pracodawcy są coraz bardziej otwarci na zatrudnianie kandydatów bez doświadczenia w tej branży. Choć ci jeszcze do niedawna mieli problem z rozpoczęciem kariery w branży.

Zarobki? Średnie wynagrodzenie wynosi 15 tys. zł miesięcznie, a mediana kształtuje się na poziomie 12,5 tys. zł brutto.

- Obecna sytuacja kandydatów, którzy mają doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa IT jest niezwykle komfortowa - mówi Mikołaj Zbudniewek, business unit manager w HRK ICT, który specjalizuje się w rekrutacjach na stanowiska związane z IT i cybersecurity. - Z badania zrealizowanego na potrzeby HackerU wynika, że pracodawcy są bardzo aktywni i prowadzą intensywne poszukiwania ekspertów. Aż 60 proc. specjalistów biorących udział w naszym badaniu przyznało, że w ciągu tygodnia otrzymują od 1 do 3 propozycji udziału w procesach rekrutacyjnych – dodaje.

Sytuacja na polskim rynku pracy nie jest wyjątkiem. Z badania przeprowadzonego w 2020 r. przez (ISC)2, międzynarodową organizację pozarządową, która zajmuje się edukacją i certyfikacją w zakresie cybersecurity, wynika, że na świecie może brakować nawet 3,12 miliona specjalistów w zakresie bezpieczeństwa IT.

Doświadczenie przestaje mieć znaczenie

Z raportu HRK, w którym zapytano ponad 500 ekspertów pracujących w działach bezpieczeństwa IT, wynika także, że rynek ten dynamicznie się zmienia. Do niedawna karierę w cybersecurity rozpoczynali pracownicy z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w innych dziedzinach związanych z IT. Bezpieczeństwo IT było ciekawą alternatywą dla testerów, programistów czy ekspertów od rozwiązań związanych z cloud computing. Dynamiczny rozwój pracy zdalnej, który jest wynikiem pandemii COVID-19, sprawił że zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie cybersecurity gwałtownie wzrosło, a wymagania stawiane kandydatom zaczęły spadać.

- Obecnie pracodawcy otwarli się na możliwość zatrudniania osób o niższych kwalifikacjach, które nie mają wcześniejszych doświadczeń zawodowych związanych z tą branżą. Tego typu stanowiska oferują najczęściej korporacje, które zapewniają intensywne szkolenia i przygotowanie do pracy na stanowiskach juniorskich. Interesującą alternatywą dla osób rozważających rozpoczęcie pracy w działach związanych z bezpieczeństwa IT są specjalistyczne kursy prowadzone przez doświadczonych ekspertów – komentuje Maciej Cieśla, kierownik programu szkoleniowego z zakresu cyberbezpieczeństwa w HackerU. Wynagrodzenie w cyberbezpieczeństwie Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości – bezpieczeństwo IT jest bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń. Średnia miesięczna płaca to ok. 15 tys. zł, a mediana kształtuje się na poziomie 15,5 tys. zł brutto miesięcznie. Młodszy specjalista może liczyć na wynagrodzenie w przedziale 6 – 10 tys. brutto, specjalista zarobi nawet 16 tys. zł miesięcznie. Natomiast managerowie i dyrektorzy deklarują zarobki na poziomie powyżej 22 tys. zł brutto. To stawki "typowe" dla branży IT. Jak wynika z raportu firmy doradczej Devire, SAP Security pracujący na umowę o pracę zarobi nawet 22 tys. zł, a security manager nawet 27 tys. zł brutto. Jeszcze lepiej przedstawiają się stawki w przypadku umów B2B, SAP Security oferuje się nawet 28 tys. zł, zaś security manager nawet 29 tys. zł. Duże braki Jak duże są braki kadrowe w tym sektorze IT, sprawdziła również firma doradcza KPMG. Z jej raportu wynika, że dla połowy firm największą barierą utrudniającą budowanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń w firmach są trudności w znalezieniu oraz utrzymaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Oznacza to wzrost o 8 pkt proc. w stosunku do poprzedniej edycji badania. 42 proc. organizacji deklaruje, że problemem jest brak wystarczających budżetów – warto zaznaczyć, że kwestie zbyt niskich budżetów były w zeszłym roku wskazywane jak największa bariera w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. W stosunku do ubiegłego roku oznacza to spadek aż o 22 pkt proc. Widoczna jest tendencja, że zbyt mały budżet jest większym problemem w przypadku mniejszych firm. Z kolei problemy związane z zasobami ludzkimi są większym wyzwaniem dla dużych organizacji. Tymczasem pracy dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa jest coraz więcej. W porównaniu do 2019 roku 2020 okazał się być bardziej niebezpieczny pod względem prób cyberataków. W zeszłym roku przynajmniej jeden cyberincydent zanotowała większość badanych organizacji (64 proc. wskazań). Oznacza to wzrost o 10 pkt proc. w stosunku do roku 2019.

