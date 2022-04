Piotr Kler: to prezes decyduje, w jakim kierunku mamy iść

Piotr Kler, założyciel i właściciel grupy Kler opowiedział, jak w jego firmie wyglądała sukcesja. Zaznaczył, że każda spółka jest inna i nie ma jednej recepty na przekazanie władzy – ma na to wpływ dużo czynników.

25 kwi 2022





Piotr Kler, założyciel i właściciel grupy Kler (Fot. PTWP)

- Mój syn ukończył studia meblarskie, później biznesowe. Także zięć ukończył studia. Od tej strony byli przygotowani, jednak najważniejsza jest praktyka. Syn od samego początku uczestniczył w życiu firmy – nawet w szkole podstawowej pomagał w prostych rzeczach – mówi Piotr Kler, założyciel i właściciel grupy Kler.

Jak dodaje Piotr Kler, jego syn wspinał się po szczeblach kariery w firmie. Zaczął od pracy na produkcji. Jeśli nauczył się danej funkcji, to awansował - na brygadzistę, później na mistrza. W ten sposób poznał wszystkie procesy produkcyjne. Również zięć Piotra Klera szedł podobną ścieżką.

Przekazywanie firmy trwało 5 lat. Na samym początku były wielkie problemy – młodzi mieli swoje poglądy, ja swoje. Widziałem dużo nietrafionych decyzji, ale jedno było pewne. Kiedy syn został osobą odpowiedzialną za produkcję, to za nią odpowiadał. Ja mogłem podpowiadać, ale nie wtrącam się w ostateczne decyzje. Podobnie było w handlu, gdzie zięć zajmuje się sprzedażą. Były jednak różne zderzenia – opowiada Piotr Kler.

Od jakiegoś czasu mamy bardzo dobrego prezesa, który ma bardzo dużą wiedzę. Przyjmując pracę, postawił jeden warunek – ostateczna decyzja należy do niego – mówi Piotr Kler. - Zaczęła się dobra współpraca. Nadal wszyscy mamy różne poglądy, ale prezes po wysłuchaniu nas decyduje, w jakim kierunku mamy iść i co mamy robić, by firma szła do przodu. To się sprawdziło – wyjaśnia Kler.

*Tekst powstał podczas debaty "Sukcesja w firmach rodzinnych", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

