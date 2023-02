Pierwsza kobieta na czele firmy bukmacherskiej. "Cieszę się, że mogę być prekursorką"

Żadna kobieta do tej pory nie była na czele firmy bukmacherskiej w Polsce - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Aneta Tylicka, prezes Fuksiarz.pl. Jej zdaniem ta sytuacja jest pokłosiem minionych lat, ale w młodym pokoleniu widać chęć zmian.

Rzeczywiście to mężczyźni w większości obstawiają mecze, bo piłka to ich pasja. Kobiet aż tak ten sport nie „kręci”. U mnie też ten proces był odwrotny i zainteresowanie piłką przyszło wraz z pracą, którą wykonuję.

- Faktycznie, żadna kobieta do tej pory nie była na czele firmy bukmacherskiej w Polsce, ale dziwi mnie zainteresowanie moim awansem. Kompetencje nie mają płci i tak jak idziemy do fryzjera mężczyzny, tak samo kobieta może zarządzać firmą bukmacherską.

Rozmawiamy o awansie na najwyższe stanowiska, gdzie – jak pani wspomniała – kompetencje nie mają płci, ale wciąż nie wiem, dlaczego na swoją ścieżkę kariery wybrała pani akurat tę branżę. Sportowe zakłady bukmacherskie… tu nie tylko mężczyźni grają i obstawiają, ale i zarządzają. To jest męski świat, dlaczego pani do niego weszła?

- W moim przypadku start w tej branży to była bardzo przemyślana decyzja. Wyjechałam na Maltę, doskonale wiedząc, w jakiej branży będę szukała pracy.

Malta jest jednym z najbardziej doświadczonych pod względem bukmacherki rynków i słynie z dobrze rozbudowanej i prosperującej branży e-rozrywki…

- Tak, i dlatego tam wyjechałam. To raj dla firm bukmacherskich, który doskonale poradził sobie z regulacjami tej branży i teraz na tym zyskuje.

Decyzję o wyjeździe i wyborze branży podjęłam bardzo świadomie, bo wiedziałam, że daje ona duże możliwości rozwoju. To bardzo dynamiczna branża, która szuka ludzi zaangażowanych, z pasją, gotowych do nauki nowych rzeczy i przede wszystkim samodzielnych.

W jaki sposób dowiedziała się pani o możliwościach, które otwiera tam ta branża?

- Miałam znajomych, którzy zajmowali się bukmacherką i to od nich dowiedziałam się o Malcie, która jest prawdziwym hubem tego typu firm. One cały czas poszukują specjalistów.

Akurat byłam na takim etapie życia, że mogłam sobie pozwolić na zostawienie wszystkiego i wyjazd za granicę. Nie była to łatwa decyzja, bo początkowo planowałam swoje życie związać z Polską, ale postawiłam wszystko na jedną kartę i tak znalazłam się na Malcie. Teraz po latach wiem, że to była dobra decyzja, choć ta droga nie była usłana różami.

Zaczynałam pracę od najniższych stanowisk w obsłudze klienta. Była to praca na zmiany, w weekendy i święta, bo taka jest specyfika branży bukmacherskiej. Nie było mowy o wyjeździe do Polski, bo przecież byłam nowa w firmie i musiałam zapracować na swoją pozycję.

Ale to zaangażowanie i poświęcenie zostało docenione.

Zakłady sportowe to męski świat. To właśnie mężczyźni w większości obstawiają mecze, bo piłka to ich pasja (fot. Pixabay)

Na Malcie kobietom łatwiej przebić tzw. szklany sufit?

- Faktycznie w branży dominują mężczyźni. Malta jest przy tym krajem nawet bardziej tradycyjnym pod względem podziału ról kobiet i mężczyzn niż Polska.

Ale w tej chwili w branży awanse kobiet na wyższe stanowiska nie są niczym rzadkim. Doskonałym przykładem jest tu Denise Coates, prezeska i założycielka największej firmy bukmacherskiej na świecie Bet365.

Dlatego trochę mnie dziwi, że w Polsce jestem pierwszą kobietą, która objęła stery firmy bukmacherskiej, ale doceniam ten fakt i cieszę się, że mogę być prekursorką.

W młodym pokoleniu widać chęć zmian zastanego porządku

Czy dostrzega pani teraz, po powrocie z Malty do Polski, różnice kulturowe w organizacjach, w których pani pracowała i teraz pracuje?

- Ciężko mówić o różnicach kulturowych, gdyż cały ten sektor na Malcie jest zlepkiem wszystkich kultur świata. W mojej poprzedniej firmie pracowali przedstawiciele ponad 20 narodowości i musieliśmy się nauczyć ze sobą współpracować.

Jednak wydaje mi się, że brak kobiet na wysokich stanowiskach nie wynika z różnic kulturowych. Owszem, w niektórych krajach, np. skandynawskich, gdzie równouprawnienie ma o wiele dłuższą historię, kobiety potrafią walczyć o swoje i ich udział w najwyższych stanowiskach jest rzeczywiście bardzo wysoki.

Ale obserwując młodych ludzi w Polsce, widzę, że kobiety są bardzo świadome siebie. Myślę, że gdy to pokolenie wejdzie na rynek pracy, to te statystyki będą wyglądały inaczej w naszym kraju. Aktualna sytuacja jest pokłosiem minionych lat, ale w młodym pokoleniu widać chęć zmian.

Ma pani ambicje przebijania tego szklanego sufitu, walki o szerszą reprezentację kobiet na najwyższych szczeblach menedżerskich?

- Dostrzegam problem, bo sytuacja w Polsce w tym względzie nie jest jeszcze dobra. Mamy dysproporcje, których nie można pomijać, ale nie mam aspiracji do walki. Bardziej skupiam się na tym, żeby dawać dobry przykład, pokazywać, że można osiągnąć wiele i to właśnie w takich męskich branżach.

Bardziej niż walkę wybieram metodę inspiracji i promowania kobiet w biznesie, także „na własnym podwórku”.

W Fuksiarzu stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 30 proc., więc jak na branżę typowo męską jest to niezły wynik - mówi prezes firmy (fot. Pixabay)

Jak wygląda to pani „podwórko”?

- Generalnie w Fuksiarzu stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 30 proc., więc jak na branżę typowo męską jest to niezły wynik. Co więcej, kobiety zajmują stanowiska na różnych szczeblach, również te ściśle związane z bukmacherką i radzą sobie tak samo dobrze jak mężczyźni.

Nie jesteśmy wielką firmą, dlatego mam komfort bezpośredniego kontaktu z załogą. Mogę rozmawiać, inspirować młode dziewczyny, na wczesnym etapie ich karier, bo zaczynałam tak jak one.

Firma z branży online potrzebuje całego ekosystemu specjalistów

Na wstępie wspomniała pani, że kompetencje nie mają płci. Jak jest z dostępem w Polsce do ludzi z odpowiednimi w tej branży umiejętnościami?

- Załoga Fuksiarza liczy trochę ponad 30 osób, które dołączyły do nas w ciągu stosunkowo niedługiej, bo niespełna dwuletniej historii firmy. Tak naprawdę jesteśmy e-commerce'em i tak jak każda firma działająca w branży online potrzebujemy całego ekosystemu specjalistów – od ludzi do obsługi klienta, płatności, po obsługę techniczną. Do tego potrzebujemy ludzi od marketingu, księgowości czy grafiki i wreszcie specyficznych dla branży zawodowców, czyli traderów, bo obsługa zakładów sportowych tego wymaga.

Czym zajmuje się trader? Brzmi jak stanowisko z Wall Street...

- Trader to inaczej analityk sportowy, do którego obowiązków należy monitorowanie zakładów, analiza ryzyka, przygotowywanie oferty zakładów, zestawianie kursów.

Nie jesteśmy wielką firma, ale przekrój niezbędnych do jej funkcjonowania specjalistów jest dość spory.

Na początku mieliśmy plan zrekrutować całą załogę w Warszawie, ale oczywiście to nam się nie udało. Tu z pomocą przyszła pandemia, która zrobiła swoje z upowszechnieniem pracy zdalnej, co pomogło w zdobyciu najlepszych ludzi. I teraz nasz zespół częściowo stacjonuje w Warszawie, a częściowo rozsiany jest po całej Polsce.

W Polsce branża bukmacherska ma sporo do zrobienia

Zakłady wciąż kojarzone są z hazardem i branża bukmacherska nie ma najlepszego PR-u. Jak budować wizerunek firmy w takiej branży?

- To z pewnością jest wyzwanie dla branży w Polsce, gdzie nie ma takich tradycji zakładów sportowych. Przykładowo Anglicy zakładają się o wszystko, nie tylko o to, jaki będzie wynik meczu, ale nawet o to, czy będzie padał deszcz.

W Polsce nie mamy takich zwyczajów i nawet ogromna popularność piłki nożnej nie przekłada się na dobrą sławę zakładów bukmacherskich, co jest spowodowane głównie szarą strefą.

Obecnie w Polsce legalnie, z licencją Ministerstwa Finansów, działa ok. 20 podmiotów bukmacherskich. Tymczasem ponad 50 proc. rynku wciąż stanowi szara strefa, która wpływa na zły wizerunek branży. Dlatego naszym głównym zadaniem jest wskazywanie korzyści z gry u legalnych bukmacherów. Tylko oni dają graczom bezpieczeństwo, zabezpieczają ich transakcje płatnicze i przykładają ogromną wagę do odpowiedzialnej gry. To są podstawowe wyróżniki, które dają nam przewagę nad szarą strefą, nie zapominając o wpływach do budżetu, które generują legalnie działające firmy.

Dlatego nasze hasło przewodnie brzmi: każdy może zostać fuksiarzem. W ten sposób pokazujemy, że zakłady to nic innego jak dobra zabawa i serwowanie sobie dodatkowych emocji podczas oglądania meczu.

***

Aneta Tylicka zdobywała wykształcenie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Po studiach związana była m.in. z branżą medyczną. Aby rozpocząć pracę w bukmacherce, wyjechała na Maltę. Ta słynie z dobrze rozbudowanej i prosperującej branży e-rozrywki.

Przez ponad 4 lata była związana z Gaming Innovation Group – notowaną na giełdzie spółką, która zajmuje się m.in. zakładami bukmacherskimi. W 2021 roku wróciła do kraju, aby objąć stanowisko w firmie Bukmacherska i od podstaw, wspólnie z zespołem, tworzyć Fuksiarza.

