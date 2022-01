Pieniądze to nie wszystko. Oto jaki będzie świat benefitów w 2022 roku

Co w 2022 roku będzie największym wabikiem na kandydatów? Jakie benefity będą pożądane? Z czego powinniśmy zrezygnować? Takie pytania zadaliśmy przedstawicielom świata biznesu i HR. Czego możemy się spodziewać w 2022 roku? Przede wszystkim benefitów, które uwzględniać będą elastyczność, rozwój i szeroko pojęty dobrostan pracowników.

Pandemia jasno pokazała, że standardowe i popularne przed pandemią benefity pozapłacowe nie spełniają już swojej roli. Po co pracownikom owoce, skoro pracują zdalnie? Jak wykorzystać kartę sportową, jeśli z powodu obostrzeń zamknięte są siłownie?

Kolejne lockdowny i obostrzenia sanitarne postawiły akcent na punkty przed pandemią mniej zauważalne. Z raportu przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w 2021 r. jasno wynika, że pracownicy chcą dziś otrzymywać benefity pomagające zmierzyć się im z indywidualnymi problemami.

Raport "Kapitał zdrowia. Pandemia: punkt zwrotny dla benefitów pracowniczych" jasno pokazuje, że nowa rzeczywistość, w jakiej przyszło nam funkcjonować, spowodowała, że oferowane dotychczas świadczenia są niewystarczające i czeka nas wielka rewolucja w benefitach dla pracowników.

Rewolucja, która już się dzieje. Potwierdzają to rozmowy, jakie przeprowadziliśmy z 13 managerami. Wszyscy jasno podkreślają, że nowe benefity powinny być spersonalizowane, powinny dbać o zdrowie (zarówno psychiczne, jak i fizyczne) pracowników i przede wszystkim powinny dbać o ich rozwój.

Co jeszcze czeka nas w 2022 roku?

- Kultura organizacyjna i stabilne zatrudnienie w dobrej atmosferze - oto czego będą oczekiwać pracownicy - uważa dyrektor operacyjny agencji InterKadra Urszula Bielińska-Gryszówka. W przygotowanym dla naszego portalu komentarzu podkreśla, że kandydaci, wybierając ofertę , zwracają uwagę nie tylko na proponowaną wysokość zarobków.

- Ważne są również inne aspekty. Praca hybrydowa/zdalna, możliwość rozwoju – nie tylko ścieżka kariery i awansów, ale również szkolenia zewnętrze dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwość podnoszenia kompetencji. Multisport czy opieka medyczna stały się już standardem i nie wyróżniają pracodawcy na rynku - zauważa.

Na pierwszy plan jej zdaniem wysuwają się także czysto zdrowotne aspekty:

- Coraz częściej pracownicy deklarują potrzebę zapewnienia im możliwości konsultacji ze specjalistami, takimi jak psycholog, fizjoterapeuta czy dietetyk, aby poprawić swoją kondycję psychofizyczną. Odpowiadając na te potrzeby, pracodawcy realizują programy wellbeing. Zarządzanie poczuciem dobrostanu pracownika jest więc długofalowym wdrażaniem różnego rodzaju aktywności, które mają na celu dbanie o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną zatrudnianych osób. Takie działania mają pozytywny wpływ na postrzeganie pracodawcy.

Urszula Bielinska.jpg

Stabilność, rozwój, wynagrodzenie

Stabilność zatrudnienia, ciągły rozwój i odpowiednie wynagrodzenie to zdaniem Artura Czarta, prezesa Pajmon CPT, czynniki istotne dla pracowników od lat. I nic nie zapowiada, by miało się to zmienić w przyszłym roku.

- W 2022 roku pensje powinny być dostosowane do wzrostu poziomu inflacji. Nie jest dobrze, gdy ceny szaleją, a pensje stoją i pracownicy nie odczuwają polepszenia swojej sytuacji finansowej. Wówczas rodzą się frustracje, spada wydajność pracy, rozpoczynają się poszukiwania innej, lepiej płatnej pracy. Bez mądrej polityki rządu i zatrzymania galopujących cen pracodawcom będzie coraz trudniej dostosować się do wciąż rosnących oczekiwań ze strony pracowników - podkreśla.

Duże znaczenie jego zdaniem będzie miał także sposób, w jaki pracodawcy (managerowie) podchodzić będą do prywatnego życia pracowników.

- Wraz z nadejściem 2022 r. wejdą w życie nowe zmiany w związku z Polskim Ładem. Czekają nas zmiany w podatkach, zasiłkach i urlopach. Będzie wiele regulacji, które mogą poprawić byt w wielu polskich rodzinach. Cieszymy się także z dyrektywy work-life balance, która stawia na ułatwienia dla pracowników będących rodzicami lub opiekunami i na ich godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Chodzi tutaj głównie o kwestie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego oraz o elastyczną organizację pracy dla rodziców i opiekunów. Pracodawcy powinni szanować to, że każdy pracownik ma swoje życie rodzinne. Jeśli przełożony pozwoli pracownikowi odczuć, że jego potrzeby i sprawy rodzinne są ważne, a przy okazji nie dezorganizują obowiązków zawodowych, to pracownik poczuje wsparcie od firmy i jeszcze większą z nią więź. Na takie relacje obie strony muszą sobie zasłużyć. Trzeba na nie pracować wiele miesięcy, a nawet i lat - dodaje.

Artur Czart (fot. mat. pras.)

Praca zdalna tak, ale nie zapominajmy o realu

Kamila Chrastek, HR manager w Grupie iCEA, mówi jasno – nie ma mowy o powrocie do sytuacji sprzed wiosny 2020 roku.

- Jednym z pandemicznych trendów, który jeszcze długo się utrzyma, jest zmiana podejścia pracowników do benefitów oferowanych przez organizację. Diametralnie straciły na znaczeniu wszystkie udogodnienia dostępne w siedzibach firm. Co komu po najlepszej kawie, “owocowych czwartkach” czy bezpłatnym parkingu, gdy pracownicy nie pojawią się w biurze tak licznie, jak przed pandemią? Znacznie większą popularność zyskały te benefity, z których pracownicy mogą swobodnie korzystać w obecnej sytuacji. Szczególnie poszukiwane są pakiety medyczne, pakiety ubezpieczeń i inne oferty, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa zespołu - komentuje.

Jak dodaje, choć dla wielu pracowników benefitem z „pierwszej trójki” jest możliwość pracy zdalnej, firmy nie powinny zapominać o potrzebie stałego utrzymywania wzajemnych relacji.

- Mimo tego, że większość osób jako jeden z najatrakcyjniejszych benefitów wskazuje pracę w modelu hybrydowym, to w naszej firmie - Grupie iCEA - pracownikom jednak zależy na integracjach i wspólnym spędzaniu czasu, dlatego ważne jest, aby o tym nie zapominać i w miarę “pandemicznych” możliwości organizować mniejsze wydarzenia integracyjne, gdzie pracownicy chociaż przez chwilę zapomną o obecnej sytuacji i zmieniającym się świecie - podsumowuje.

Kamila Chrastek (fot. mat. pras.)

Personalizacja i balans

Na zdrowie psychiczne i fizyczne wskazuje także Paulina Łączek-Ciećwierz, prezes RICG (Recruitment International Consulting Group).

- Pandemia przewartościowała potrzeby pracowników i spowodowała większe skupienie na dbaniu o swoje samopoczucie, zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Pracownicy oczekują indywidualnych propozycji benefitów, dostosowanych do ich aktualnych potrzeb i wspierających work-life balance. Często są to więc oczekiwania dotyczące dofinansowania wypoczynku, ale także rozszerzenia pakietu medycznego o innych członków rodziny czy samochód służbowy - podkreśla.

Trendem, jaki z całą pewnością będzie nam towarzyszył, będzie personalizacja.

- Silna personalizacja, trend tak widoczny między innymi w handlu, jest także obecna na rynku pracy. Dopłata za biurko czy możliwość pracy z dowolnej lokalizacji, np. z egzotycznych wysp, jest także wabikiem dla wielu kandydatów, szczególnie tych, których umiejętności są najbardziej pożądane na rynku. Pracownicy chcą jednak przede wszystkim odpowiedniej równowagi między byciem w pracy i po pracy. Bycie online często zaciera te granice. Warto więc zwracać na to uwagę - zauważa.

Paulina Łączek-Ciećwierz (fot. mat. pras.)

Efektywne, elastyczne i dostępne online

Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems zauważa, że w pandemii kluczowe stały się benefity, które cechuje elastyczność, dostępność online, pozytywny wpływ na zdrowie psychofizyczne i efektywność.

- Pracodawcy, dostrzegając wieloaspektowy, pozytywny wpływ benefitów, coraz częściej decydują się na więcej niż jedno rozwiązanie – w ciągu najbliższego roku co trzecia firma w Polsce zamierza wdrożyć nowy benefit. Na pierwszym miejscu wśród najbardziej pożądanych obecnie świadczeń są platformy kafeteryjne, zapewniające dostęp online do szerokiego wachlarza usług z obszaru sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, turystyki oraz wielu innych, w tym bonów zakupowych czy też różnego rodzaju konsultacji z ekspertami, wspierającymi zdrowie psychofizyczne, rozwój osobisty lub zawodowy. Elastyczność i możliwość dopasowania kafeterii do potrzeb organizacji i jej pracowników doceniają pracodawcy – 29 proc. firm uważa, że będą one najlepszym rozwiązaniem w ich firmach w najbliższym czasie. Potwierdza to także ponad 500 tys. osób, które na co dzień korzystają z kafeterii MyBenefit - zauważa.

Analiza świadczeń pozapłacowych jasno pokazuje, że na pierwsze miejsca wysuwają się benefity wspierające well-being pracowników. Z raportu Benefit Trends 2021 wynika, że 65 proc. firm planuje dodać do oferowanych świadczeń pozapłacowych benefity z zakresu wellbeingu, a 60 proc. zamierza zwrócić szczególną uwagę na wsparcie kondycji psychicznej, fizycznej oraz elastyczność wdrażanych rozwiązań.

- Zarówno wiedza rynkowa, jak i liczne rozmowy z klientami Benefit Systems, zainspirowały nas do stworzenia Programu MultiLife - rozwiązania, które odpowiada na dynamicznie zmieniające się potrzeby pracownika. To połączenie 14 usług wspierających zdrowy i aktywny styl życia z wszechstronnym rozwojem osobistym i biznesowym – a wszystko to bez konieczności wychodzenia z domu. Takie rozwiązania będą kluczowym elementem działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie dbania o dobrostan pracowników, w tym ich zaangażowanie i motywację, bez których trudno będzie przecież odbudowywać czy tworzyć dobrze prosperujące przedsiębiorstwa. Być może wkrótce pracodawcy zaczną wręcz traktować dobrostan pracowników jako istotny parametr w ocenie działalności czy wydajności przedsiębiorstw. Zwłaszcza że według badań rocznie tracimy nawet 36 dni pracy z powodu pogorszonego nastroju. Z drugiej strony, analizy zagranicznych instytucji pokazują zwrot w wysokości 4 dolarów za każdego dolara wydanego na wsparcie zdrowia psychicznego. Takich wyników nie można ignorować, zwłaszcza w nowej rzeczywistości - dodaje.

Bartosz Józefiak (fot. mat. pras.)

Otwartość i adaptacja do zmian

- Wabik na kandydatów – myślę, że znaczne grono specjalistów HR wiele by oddało za znalezienie uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Wszelkie badania pokazują, że dla nowych pokoleń ważna jest odpowiednia kultura organizacja, możliwości rozwoju i dynamiczne środowisko pracy, w którym relacje z kolegami i koleżankami harmonizują z relacjami z liderami. Inaczej mówiąc: otwartość, adaptacja do zmian, czyli wszystko to, czego się uczymy i co najbardziej lubimy we współczesnym świecie w jego najbardziej pozytywnej odsłonie. Obszar wartości zawsze będzie bardziej atrakcyjny od transakcyjności, ale pozostaje pytanie, jak godzić te wszystkie potrzeby w ramach tak wielu wyzwań, jakie stawia rynek - mówi Dorota Kubiak, dyrektor talent team w EY Polska.

Każda organizacja mieć w głowie powinna różnorodność.

- Oczekiwania różnią się przecież w zależności od typu organizacji. Dla przedstawicieli różnych generacji cenne są być może zupełnie inne aspekty. To co zadziała w międzynarodowej firmie zatrudniającej osoby w różnym wieku, prawdopodobnie nie sprawdzi się w start-upie, bazującym na wchodzących na rynek pracy pokoleniach. Co nie znaczy, że oba światy nie mogą się przenikać. Mój ulubiony przykład uniwersalnego, nowoczesnego benefitu – fryzjer dla zwierząt, o którym przeczytałam w jednym z badań dotyczących populacji studentów szykujących się do wejścia na rynek pracy - dodaje.

Jak zaznacza, 2022 rok będzie rokiem ewaluacji i uniwersalności w oferowanych benefitach.

- Wygrają organizacje, które wykażą się elastycznym podejściem i zaproponują pracownikom szeroki wachlarz opcji, z których będą oni mogli wybrać te najbardziej do nich pasujące. Chciałabym podkreślić, że nie chodzi tu o ilość, ale o jakość i dostosowanie do potrzeb pracowników oraz możliwości organizacji - podsumowuje.

Dorota Kubiak (fot. mat. pras.)

Inwestycja w rozwój i elastyczność

Jacek Łuć, dyrektor w firmie rekrutacyjnej Michael Page, przytacza wyniki badań jakie firma przeprowadziła wśród pracowników. Na pierwszy plan wybija się w nich szacunek do czasu. Zarówno tego poświęconego na przejście procesu rekrutacyjnego, jak i tego zawodowego.

- Niewątpliwie możliwość zdalnego świadczenia pracy prowadzi do zwiększenia puli kandydatów. Według badania Michael Page, 59 proc. ankietowanych przyznaje, że zależy im na elastycznych warunkach pracy. Równocześnie w odpowiedzi na oczekiwania kandydatów procesy rekrutacyjne ulegają skróceniu. Pracodawcy, którzy zastanawiają się zbyt długo, tracą talenty, dlatego coraz szybciej podejmują decyzje o zatrudnieniu - wyjaśnia. - W związku z dużą niepewnością, która towarzyszy pracownikom od początku pandemii, kandydaci zdecydowanie preferują umowy o pracę i coraz częściej oczekują, że już pierwszy kontrakt będzie bezterminowy.

Z badań przeprowadzonych przez Michael Page wynika także, że dla pracowników ważne są możliwości rozwoju.

- Według danych zebranych przez naszą firmę od początku pandemii 32 proc. kandydatów zmieniło swoje kwalifikacje, a 34 proc. podniosło kompetencje zawodowe. Świadczy to o dużej chęci rozwoju polskich pracowników. Dlatego inwestycja w umiejętności i stałe rozwijanie zespołu może być skuteczną, długoterminową strategią rekrutacyjną, która powstrzyma rotację kadr - podkreśla Łuć.

Badania pokazują również, że dla pracowników istotne są wdrażane w firmach inicjatywy związane z wellbeing. 84 proc. ankietowanych przyznało, że mogą one wpłynąć na ich wybór miejsca pracy. - W celu przyciągnięcia jak najszerszej puli talentów, pracodawcy powinni zacząć od zbudowania kultury organizacyjnej, która nadaje priorytet zdrowiu psychicznemu i wsparciu zespołu - podsumowuje.

Jacek Łuć (fot. mat. pras.)

Jasna ścieżka rozwoju

- Z perspektywy dzisiejszego utalentowanego człowieka, który szuka nowych wyzwań, naprawdę ważne jest, żeby mógł mieć wpływ na to, co się dzieje w firmie. Musi być też jasna ścieżka rozwoju pracownika i jego poczucie, że organizacja inwestuje w ten obszar, a także coraz ważniejsze okazuje się to, czy organizacja ma wpływ społeczny, działa w sposób zrównoważony i nie przyczynia się do niszczenia planety - zauważa Jowita Michalska, prezes Digital University.

Jednocześnie podkreśla, że polskie firmy w dużej części dopiero uczą się tworzyć dobre relacje i umiejętnie kierować rozwojem pracowników.

- Główne przeszkody to trudność w określeniu jasnej ścieżki rozwoju kariery, brak ustrukturyzowanej propozycji rozwoju, rzadki kontakt pracownika z przełożonymi i HRami w tym temacie. Z kolei w temacie zaangażowania społecznego to organizacje dopiero uczą się, że ten obszar stał się bardzo ważny także z perspektywy „employer branding” i przestał być już tylko elementem strategii PR i CSR, a stał się elementem kultury organizacji, zwłaszcza jeśli chce ona zatrudniać najlepszych - dodaje.

Jowita Michalska (fot. mat. pras.)

Stabilizacja potrzebna zawsze

- Przekornie można powiedzieć, że na samym szczycie piramidy potrzeb pracowników panuje od wielu lat stabilizacja – i pandemia tego nie zmieniła. Liczą się przede wszystkim zarobki i dobre perspektywy przedstawiane przez pracodawcę. Według jesiennych badań Pracuj.pl, główną motywacją do poszukiwania nowej pracy jest wyższa pensja, której oczekuje 73 proc. Polaków, a na podium daleko za nią znalazły się dążenie do rozwoju i awansu czy chęć bycia docenionym - zauważa Rafał Nachyna, dyrektor operacyjny Pracuj.pl.

Jak dodaje, pracodawcy jeszcze mocniej niż przed pandemią powinni stawiać na transparentne rekrutacje, jawność wynagrodzenia czy przedstawianie bogatego opisu benefitów i możliwości oferowanych przez firmę.

- To szczególnie ważne w okresie niedoboru kadr w części branż. Jako Grupa Pracuj chcemy dawać przykład klientom, więc widełki płac stanowią stały element wszystkich naszych ofert zatrudnienia - dodaje.

Niezmiennie benefitem, na który stawiać będą pracownicy (zarówno obecni, jak i potencjalni), będzie możliwość pracy zdalnej.

- Znacząca grupa pracowników przyzwyczaiła się do niej, doceniając atuty tego modelu. Według naszych niedawnych badań, zdalnie lub hybrydowo pracowało 35 proc. Polaków, a w tej grupie tylko 9 proc. chciało wrócić do w pełni stacjonarnej pracy. 2022 rok będzie więc prawdopodobnie areną swego rodzaju zapasów w tym obszarze między pracodawcami i pracownikami. Część firm na pewno będzie dążyć do mocniejszego powrotu do biur i podwyższenia w nich frekwencji zespołu. Jednak wewnętrzne ankiety wielu z nich wskazują, że to będzie bolesny proces – zespoły często chcą jak najbardziej zdalnej organizacji pracy. Sygnały otrzymywane od pracodawców wskazują, że swoboda modelu wykonywania obowiązków staje się naprawdę ważnym czynnikiem decyzji zawodowych kandydatów, dlatego firmy umożliwiające bardziej swobodny dostęp do pracy hybrydowej i zdalnej będą dodatkowo zyskiwały na rekrutacjach w 2022 roku - podkreśla.

Rafał Nachyna (fot. mat. pras.)

Wirtualne benefity nową rzeczywistością

Zdaniem psycholog Małgorzaty Ohme, strategie benefitowe będą zależały w dużym stopniu od zasobów online.

- Pandemia pokazała nam, że świadczenia, takie jak owocowe czwartki czy nawet karta sportowa, które kiedyś się świetnie sprawdzały, nie spełniają już obecnych oczekiwań. Ze względu na nowy model pracy (zdalna, hybrydowa) coraz więcej firm planuje wprowadzenie wirtualnych benefitów, które prawdopodobnie już na stałe zagoszczą w ofercie większości przedsiębiorstw - komentuje. - Oprócz typowych świadczeń, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, bardzo ważne jest rozważenie elastycznej organizacji pracy, co pozwoli pracownikom zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym - dodaje.

Zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym jest wyjątkowo istotne. Tym bardziej, że pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na zdrowie psychiczne pracowników.

- Dla firm, które jeszcze nie oferują świadczeń z zakresu utrzymania kondycji psychicznej lub świadczeń dostosowanych do potrzeb pracujących rodziców czy osób dojeżdżających do pracy, to najlepszy moment, żeby włączyć je do swojej oferty. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki stresogenne, z jakimi borykają się obecnie pracownicy, zapewnienie im świadczeń wspierających w codziennych wyzwaniach może mieć ogromny wpływ na jakość ich pracy i życia. Dlatego myślę, że jednym z istotnych elementów nowej strategii firm powinno być wsparcie kondycji psychicznej pracowników. Jest to tym istotniejsze, że praca w dzisiejszych czasach wiąże się z dużą nieprzewidywalnością i niepewnością. Obecny kryzys przyspieszył pojawienie się rozmów o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy i zmianach, które zaistniałyby później - wyjaśnia.

Małgorzata Ohme (fot. mat. pras.)

Benefity to nie rozmowa o gadżetach

- Co do pakietu korzyści, powiem szczerze: nie podoba mi się słowo „benefit” (ang. korzyść). W podejściu do ludzi to trochę jak handel. A chodzi o wymianę wartości - niby to samo, a jednak zupełnie inna percepcja - mówi Grażyna Pławska, p.o. wicedyrektor biura organizacyjnego Najwyższej Izby Kontroli. Jak zauważa, pozapłacowe świadczenia, jakie proponują firmy, powinny brać pod uwagę różne oczekiwania pracowników.

- Przede wszystkim pandemia zmieniła nas jako ludzi. To jest podstawa. Uzmysłowiła pewne rzeczy. Wagę relacji, wsparcia, bycia razem. I to jest cenna informacja i cenna zmiana. Zdecydowanie trzeba i warto dostrzegać także pozytywny wymiar zjawisk, z którymi mamy do czynienia. Ale także przed pandemią wyraźnie widać było różnorodne oczekiwania pracowników: inne millenialsów, inne pokolenia zmiany ustrojowej, inne - niezwykle ciekawego - pokolenia Z. Ta zmiana świadomości (podkreślam: dobra!) jest bardzo wyraźna także w miejscu pracy. Bardziej doceniamy możliwość bycia razem albo pracy w domu. Zależy, co komu jest potrzebne - zauważa.

I jak dodaje, podstawą powinna być rozmowa:

- Trzeba z ludźmi rozmawiać. Trzeba pytać pracowników, co pomoże im się rozwijać, co oni sami uważają za wartość. A także szukać najlepszych rozwiązań, sugerować. Nie mam jednego zestawu benefitów, określonego modelu. Wszystko natomiast wynika z podążania za człowiekiem i faktycznej realizacji misji i wizji organizacji, w której pracuje.

Jej zdaniem głównym benefitem jaki firmy powinny oferować pracownikom jest możliwość rozwoju i różnorodność.

- Z poziomu rozmów z kandydatami bardzo często padają pytania o możliwość rozwoju, o różnorodność tematów i zagadnień, a my jesteśmy różnorodni. Benefity to nie rozmowa o gadżetach, ale o wartościach, osobistych celach, aspiracjach. NIK już jest takim miejscem, w którym można realizować pasjonujące tematy zawodowe, a mamy nadzieję, że dzięki wprowadzanym właśnie zmianom, przynajmniej dla części naszych ludzi, praca w NIK będzie pasją - podsumowuje.

Grażyna Pławska (fot. mat. pras.)

Reakcja na aktualne wydarzenia

Grzegorz Rudno-Rudziński, managing partner Unity Group, zauważa, że nadchodzące tygodnie porównać można do teleportacji. Aktualna sytuacja ekonomiczna, zmiany jakie niesie ze sobą Polski Ład, stawiają przed wszystkimi szereg pytań. Wspólne znalezienie odpowiedzi na pytanie „co zrobić, by było dobrze?” może być dla pracowników jednym z najbardziej potrzebnych benefitów.

- Wartościowym rozwiązaniem na przełomie roku będzie porada prawna w celu odnalezienia się w projektowanej rzeczywistości. Dlaczego? Ponieważ dla wielu, przy dobrym zrozumieniu i wyborze modelu współpracy, nadchodzące zmiany mogą się okazać korzystne. Inflacja natomiast może być czynnikiem wymuszającym częstsze zmiany wynagrodzeń w celu ich urealnienia do panujących warunków - komentuje.

Jak podkreśla, 2021 rok powinien pozwolić stworzyć listę benefitów, które odejdą do lamusa.

- W obszarze kafeterii benefitów pozapłacowych sądzę, że po hybrydowym pod względem modelu pracy 2021 r., będzie można zbadać, co ludzie cenią sobie najbardziej w nowym podejściu do wykonywania obowiązków służbowych i do tego dopasować strategię firmy. Jestem przekonany, że do wielu rozwiązań już nie wrócimy, gdyż miały one sens wyłącznie przy pracy biurowej. Część może być także niedostępna, np. handlowcy nie mogą oczekiwać nowych aut, skoro w 2022 r. będzie to towar deficytowy - mówi Rudno-Rudziński i dodaje, że idealnym rozwiązaniem w hybrydowym świecie jest stworzenie pakietów uwzględniających różne potrzeby pracowników.

- Co do “wabika”, postawiłbym na indywidualne podejście. Widzimy, jak ludzie na rozmowach rekrutacyjnych podają bardzo odmienne, często przeciwstawne, powody zmiany pracy, np. popycha ich do tej decyzji brak możliwości pracy zdalnej albo wręcz przeciwnie - konieczność jej wykonywania. Dobrym wyjściem z tej sytuacji jest zrobienie pakietów pod różne grupy potrzeb. To z jednej strony daje możliwość “wyłapywania” różnych kandydatów, ale także nie sprawia takich trudności, jak obsługa skoncentrowana na samych wyjątkach - wyjaśnia.

Grzegorz Rudno-Rudziński (fot. mat. pras.)

Odpowiedzialność społeczna

- Tym, co niezmiennie przyciąga kandydatów do pracy, jest kultura organizacyjna danej firmy. Zwłaszcza najmłodsze pokolenie zwraca uwagę na to, czy firma np. jest odpowiedzialna społecznie, jak prowadzi swój biznes, jak oddziałuje na środowisko. Zatem kultura organizacyjna to pierwszy element, który jest niezwykle ważny. Co ze sobą niesie? Przejrzyste zasady funkcjonowania, zarządzania, wynagradzania i wszystkich procesów. Choć to trywialne - to rzeczywiście przychodzi się do firmy, a odchodzi się od szefa - zauważa CEO Smart Lunch Mateusz Tałpasz.

Dodaje, że istotnym elementem kultury organizacyjnej są benefity pozapłacowe, które wpływają na politykę employer brandingową.

- Wystarczy przeanalizować ogłoszenia o pracę, by dostrzec, że coraz więcej firm chcąc się wyróżnić, komunikuje w nich właśnie świadczenia pozapłacowe - dodaje.

Prezes Smart Lunch (benefity żywieniowe) zauważa, że dobrze dobrane benefity to te, które odpowiadają na aktualne potrzeby pracowników.

- Świadczenia pozapłacowe z założenia powinny efektywnie adresować zróżnicowane potrzeby pracowników, które ciągle się zmieniają. Dziś pracownicy oczekują świadczeń, które po pierwsze pozwolą im zaoszczędzić czas, a po drugie wesprą ich domowy budżet nadszarpnięty pandemią i szalejącą inflacją. Posiłek współfinansowany przez pracodawcę w pełni spełnia te oczekiwania. Pracownicy nie muszą tracić czasu na przygotowywanie posiłku w domu, nie muszą się też zastanawiać każdego dnia, co zjedzą. Optymalnie wykorzystują swoją przerwę, bo gdy ją zaczynają, to już na nich czeka wcześniej zamówione danie - dodaje.