Pieniądze to nie wszystko. Kultura organizacyjna nabiera znaczenia

Badanie culture.buzz zostało przeprowadzono na 800 osobach z całej Polski, pracujących w różnych firmach i na różnych stanowiskach od co najmniej pół roku (na stałe lub dorywczo) jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa.

Przekonanie, że firmy mają teraz ważniejsze sprawy na głowie niż kultura organizacyjna nie jest prawdziwe, ponieważ to właśnie kultura stanowi spoiwo dla rozproszonych zespołów. Autorzy badania zwracają również uwagę, że po zakończeniu lockdownu świat powoli wróci do „nowej normalności”, a praca nad kulturą organizacyjną może się okazać jeszcze ważniejsza.

– Na pewien czas koronawirus na pewno wpłynie na zmianę hierarchii potrzeb pracowników - nie mam żadnych wątpliwości. Na naszych oczach dokonuje się bowiem transformacja w wielu wymiarach naszego życia, w tym również zawodowym. Nie zmienia to faktu, że kultura organizacyjna pozostaje kluczowa w projektowaniu doświadczeń pracowników i kształtowaniu tego, jakim pracodawcą jesteśmy dla obecnych i przyszłych pracowników – podsumowuje Aleksandra Paszkiewicz, chief HR officer w Nationale-Nederlanden.

Czytaj więcej: Dlaczego warto dbać o kulturę organizacyjną?

Jak zaznacza Natalia Urbańska, HR director w Divante, kultura organizacyjna nie jest abstrakcyjnym tworem, powstałym w głowie zarządu, menedżerów czy HR, ale czymś, co przejawia się w codziennych zachowaniach pracowników, ich relacjach nie tylko z klientami, ale także z sobą, w ich postawach i preferencjach... To konkretny zestaw zasad, które pracownicy i zarząd przyswajają i realizują, co wpływa na jakość czy wydajność pracy.

Jak wskazują autorzy raportu "Pokolenie dobrej pracy” powszechnie panuje przekonanie, że na polskim rynku pracy najważniejszy jest pieniądz. Tymczasem wartości, jakie wyznaje i wprowadza w życie firma, okazały się dla respondentów ważniejsze niż wysokość zarobków.

CZYTAJ DALEJ »

Tylko 33 proc. badanych przedkłada wynagrodzenie nad kulturę organizacyjną w miejscu pracy. Jednocześnie to pokolenie X (osoby w wieku 41-55 lat) najbardziej zwraca na nią uwagę (70 proc.). Zaraz za nimi znalazły się Z-ki (osoby urodzone po 1995 roku). W tej grupie na wyższość kultury organizacyjnej nad zarobkami wskazało 66 proc. respondentów.

– To bardzo budujące, że kultura organizacyjna jest niezmiernie ważna dla wszystkich analizowanych pokoleń. Nie dziwi mnie fakt, że jest najistotniejsza dla X-ów, którzy wiodą już relatywnie ustabilizowane finansowo życie (w stosunku do innych pokoleń), a w pracy chcą się przede wszystkim czuć dobrze i realizować swe potrzeby, nawet kosztem niższych zarobków – komentuje Magdalena Trąba, senior associate w Pracuj Ventures, funduszu wspierającym polski rynek HR i EDU TECH.

Najbardziej zorientowane na korzyści materialne okazało się pokolenie Y (osoby urodzone po 1980 roku) – opowiedziało się za nimi aż 36 proc. milenialsów.

Taki stan rzeczy nie zdziwił Joanny Balcerzak, HR manager selective divisions w L’Oréal. – Średnia wieku naszych pracowników wynosi 37 lat, ogólnie 57 proc. to osoby z generacji Y, zaś zaledwie 5 proc. stanowi najmłodsza generacja. Bazując zatem na własnych doświadczeniach zawodowych: nie jest dla mnie zaskakujące, że dla pokolenia Y zarobki okazały się najważniejsze – przyznaje Balcerzak.

Praca dopasowana do pracownika

Warto też zwrócić uwagę na inny element wskazany w raporcie, czyli ogromną rolę realizacji w pracy własnych potrzeb. Aż 69 proc. respondentów podpisało się pod stwierdzeniem: „Praca ma pasować do moich potrzeb i oczekiwań, nawet jeśli oznacza to, że gdzieś indziej mógłbym/mogłabym zarobić więcej”.

Dla pokolenia X znów najmniej znaczące okazały się zarobki (27 proc.), a najistotniejsze potrzeby i oczekiwania (73 proc.). Wysokość wynagrodzenia najistotniejsza jest dla millenialsów (35 proc.), a następnie Z-ek (33 proc.).

Kiedy badani mieli określić, czy ważniejsze są dla nich korzyści materialne, czy rozwój i ciekawe doświadczenia, to ponownie 2/3 z nich postawiło na aspekty „miękkie”. Także w tym przypadku pokolenie X najczęściej wybiera „rozwój i doświadczenia” – 74 proc. wobec 68 proc. w pokoleniu Y i 63 proc. w pokoleniu Z. Warto zauważyć, że tym razem to wśród przedstawicieli pokolenia Z jest najwięcej osób, które podkreślają ważność zarobków.

– Wiele badań potwierdza, że pieniądze nie dają długoterminowej satysfakcji z pracy. Oczywiście pewna baza finansowa jest konieczna, ale prawdziwe zadowolenie daje to, co buduje nas wewnętrznie i pozwala doświadczać czegoś ciekawego – zwraca uwagę Tomasz Pietrzak, managing director z Qmatch.

Eksperci z Qmatch zapytali przedstawicieli wszystkich pokoleń również o to, czy wolą pracę we własnej firmie, czy w korporacji. Akurat w tym przypadku widać, że wyniki wzrastają liniowo. Najwięcej przedstawicieli pokolenia Z (62 proc.) wskazało na własny biznes jako na docelowy kierunek rozwoju zawodowego. Wśród przedstawicieli pokolenia Y własny biznes wybiera 58 proc., a wśród X – 55 proc..

– Pokoleniu Z nie ciąży transformacja, a bardziej napędzani są marzeniem o polskiej wersji „amerykańskiego snu”. I chociaż prognozy mówią, że mogą być pierwszym pokoleniem, które będzie miało gorsze warunki życiowe niż ich rodzice, to wyraźnie widać, że pokolenie Z stawia na samostanowienie. Praca dla siebie, realizacja własnych ambicji, kreatywne podejście do pracy - oto aspekty, które do nich przemawiają – zwraca uwagę Tomasz Nalewajk, strategy director w Qmatch.

Dają przykład

Przykładów, jak charakter firmy odzwierciedla się w działaniach jej pracowników, można szukać w praktykach stosowanych przez wiele międzynarodowych korporacji. Często to rozwiązania dużo bardziej kreatywne niż zachęcanie do aktywności fizycznej poprzez wręczenie karnetu na siłownię.

Szwedzka IKEA promująca ochronę środowiska fundowała pracownikom rowery, by porzucili zanieczyszczające środowisko samochody na rzecz bardziej ekologicznego transportu. Z kolei Reebok prowadzi w miejscu pracy zajęcia z fitnessu i crossfitu dla pracowników, by wspierać ich kulturę fizyczną.

Inną z praktyk budujących kulturę organizacyjną firmy jest home office – wybrany dzień tygodnia, w którym pracownik - po to, by poczuć więcej swobody - może wykonywać swe obowiązki z domu. Firmy, którym zależy, by zatrudnionym u nich było łatwiej pogodzić życie zawodowe z rodzinnym, organizują dla ich dzieci żłobki czy tworzą firmowe przedszkola. Form takiej więzi z pracownikami jest, rzecz jasna, dużo więcej...