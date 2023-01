Pięciocyfrowe wypłaty i czterocyfrowe podwyżki. Oni mogą śmiać się kryzysowi prosto w twarz

W porównaniu z rokiem 2021 liczba ogłoszeń o pracę w branży IT wzrosła trzykrotnie. Pensje specjalistów, zależnie od doświadczenia i rodzaju umowy, zwiększyły się od 15,9 proc. do 28,3 proc. - wynika z raportu Just Join IT. Wiele wskazuje, że sytuacja w branży nie ulegnie zmianie także w przyszłym roku.

JavaScript to najpopularniejszy język programowania w Polsce nie tylko z perspektywy firm. Ponad 1/5 wszystkich złożonych w 2022 r. aplikacji dotyczyła właśnie tej technologii.

Z „Barometru Nastrojów” SoDA wynika, że niemal dwie trzecie firm IT postrzega wynagrodzenia pracowników jako wyzwanie na przyszłość.

Według szacunków różnych instytucji w Polsce brakuje od kilkudziesięciu do kilkuset tys. pracowników sektora ICT. Z przygotowanego przez Just Join IT “Raportu wynagrodzeń i realnych zarobków w IT 2022” wynika, że w roku 2022 r. tylko na Just Join IT pracodawcy opublikowali 175 610 ofert pracy, co oznacza prawie trzykrotny wzrost względem roku 2021.

- W tym roku w naszym raporcie postanowiliśmy zbadać kondycję rynku pracy w IT zarówno z perspektywy pracodawców, jak i pracowników, dlatego dajemy dostęp nie tylko do danych o wynagrodzeniach z ogłoszeń o pracę, ale także z badania realnych zarobków specjalistów. Rynek jest wciąż na fali wznoszącej, a rekordowo wysoka liczba ogłoszeń, sięgająca ponad 175 tys., mówi nam nie tylko o ciągłym rozwoju technologicznym firm, ale także pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na specjalistów, i jak ten deficyt kształtuje zarobki. Pracodawcy są skłonni wciąż płacić więcej za najlepsze talenty, a podwyżki rzędu 15-30 proc. nie stanowią dla nich wyzwania. Dobra passa branży trwa, a wybór kariery w IT jest wciąż najbardziej opłacalnym z możliwych - wyjaśnia Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.