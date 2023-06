Jak zauważa, postrzeganie kobiet w biznesie bardzo się zmieniło. Teraz panie nie są już tylko „ozdobą” mężów szefujących dużym firmom, ale równoprawnymi partnerami w interesach.

– Ileś lat temu bardzo to przeszkadzało, dlatego że mężczyźni różnie do tego podchodzili. Najpierw niekoniecznie od razu chcieli bezpośrednio rozmawiać o biznesach, tylko myśleli, że może jestem czyjąś żoną. Dopiero jak opowiadałam, co robię, ile kierunków studiów skończyłam i że jestem prawdziwym silnym przedsiębiorcą, to dopiero przecierałam te szlaki. Teraz jest już trochę inaczej. Mężczyźni już wiedzą, że rzeczywiście można wyglądać ładnie, elegancko i jednocześnie być mocnym przedsiębiorcą – podkreśla założyciel i prezes BetaMedu.

Beata Drzazga zapewnia, że nie musi walczyć z tzw. szklanym sufitem i nie jest od nikogo zależna. Jej zdaniem pewne siebie i silne kobiety bez problemu poradzą sobie w biznesie i poprowadzą własne firmy.

– Ja uważam, że jeżeli ktoś ma talent, ktoś jest wizjonerem i ma pomysły, to warto, żeby otworzył własną firmę, bo wtedy nie musi się koncentrować na tym, czy ma taki tytuł, czy inny, tylko od razu pokazuje, że jest mądrą i silną osobą. I właśnie tym bardziej, jak jeszcze otwiera kolejne firmy i zatrudnia dużo ludzi, potrafi ich pociągnąć za sobą, to już jest cudownie. Ja jak pracowałam w szpitalu, to nie czekałam, żeby może kiedyś aspirować na wyższe stanowisko, tylko otworzyłam swoją firmę i od razu byłam szefem. Więc też to jest jakieś wyjście – mówi.

Kobiety coraz częściej zasiadają na kierowniczych stanowiskach w korporacjach

Juror konkursu Mrs. Poland International zauważa też, że kobiety coraz częściej zasiadają na kierowniczych stanowiskach w korporacjach i spełniają się w branżach, które kiedyś były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Kluczem do sukcesu jest odwaga, determinacja i zaangażowanie. Jedna dobra decyzja może być początkiem drogi do sukcesu.

– Ja często mówię do niezdecydowanych kobiet: tracicie czas, życie i energię, którą lepiej poświęcić na to, co jest waszą pasją, co tak naprawdę was interesuje, a nie na walkę o jakieś stanowisko. Spotykam się z wieloma przedsiębiorcami, inspiruję ich, mówię o swoim doświadczeniu i bardzo mnie to cieszy, że w tym gronie są również mężczyźni. To nie jest tak, że tylko kobiety czują się niepewnie, tylko my jakoś dziwnie wciąż mówimy o tym, że kobietę trzeba wesprzeć, że kobieta się boi, że ona nie wie, czy podoła. A przecież tak samo jest z mężczyznami. Oni też czują się niepewnie i też zadają pytania: co zrobić, bo ja się boję, bo nie wiem, czy dam radę – dodaje Beata Drzazga.

