Personnel Service wchodzi na giełdę

Personnel Service planuje debiut na NewConnect. W tym celu spółka zawarła porozumienie z Grupą Trinity.

km

• 2 gru 2021 10:16





Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Pierwszym krokiem dla spółki będzie podwyższenie kapitału w wysokości 15-25 mln zł jeszcze w grudniu 2021 r.

Następnie, najpóźniej w styczniu 2022 roku, notowana na NewConnect Grupa Trinity kupi 100 proc. akcji Personnel Service i jednocześnie wyemituje akcje, które obejmą wszyscy akcjonariusze (w tym inwestorzy pozyskani w trakcie grudniowego roadshow) proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych w Personnel Service.

Po tej transakcji Grupa Trinity zmieni nazwę i będzie działać pod firmą Personnel Service.

Personnel Service na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami głównie z sektorów automotive, RTV/AGD i przemysłu ciężkiego. Obecnie przychody netto firmy sięgają prawie 600 mln zł, a zysk EBITDA to 18 mln zł. W najbliższych latach spółka spodziewa się dynamicznego wzrostu, czemu sprzyjać ma rozwój produkcji przemysłowej w Polsce (która wciąż jest najważniejszym rynkiem dla Personnel Service), korzystne położenie geograficzne, oraz wieloletnie doświadczenie w HR zarówno akcjonariuszy, jak i menedżerów spółki.

- Liczymy na to, że już w przyszłym roku kapitalizacja naszej firmy sięgnie 1 mld zł. Rynkowa wycena przedsiębiorstwa jest zresztą jednym z powodów, dla których udajemy się na giełdę. To będzie najbardziej miarodajna ocena naszej ciężkiej pracy. Giełda daje ponadto łatwiejszy dostęp do finansowania, co wobec mocnego wyjścia spółki na rynki zagraniczne może mieć już wkrótce ogromne znaczenie. Tylko w mijającym roku dokonaliśmy ekspansji w Europie wchodząc na rynki Niemiec, Francji, Belgii, Holandii oraz Finlandii. Ze względu też na dynamiczny rozwój spółki odrzuciliśmy wcześniej rozważany model wejścia na parkiet tradycyjną drogą, bo trwałby on zbyt długo. Stąd wybór wariantu z Grupą Trinity w roli głównej - wyjaśnia Tomasz Hanczarek, prezes Personnel Service.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Proces wejścia na NewConnect Personnel Service zacznie od przeprowadzenia emisji, dzięki której pozyska 15-25 mln zł. Wkrótce rozpocznie się roadshow. - Pieniądze zostaną przeznaczone na projekt na Ukrainie, w który zaangażujemy się będąc członkiem konsorcjum z francuską firmą TLScontact. Chodzi o wsparcie dla polskich konsulatów przy wydawaniu wiz dla Ukraińców chcących przyjechać do naszego kraju. Taka pomoc jest niezbędną wobec ogromnej liczby pracowników ze Wschodu, którzy przybywają do Polski. Chodzi bowiem o nawet 1 mln osób rocznie. Jesteśmy już gotowi do podpisania z Ambasadą RP w Kijowie kontraktu na obsługę wizową pracowników z Ukrainy - dodaje Hanczarek. Personnel Service planuje utworzyć na Ukrainie 18 centrów wizowych, w których pracować będzie ok. 500 osób. NewConnect to pierwszy giełdowy przystanek dla Personnel Service. Od razu po sfinalizowaniu transakcji, spółka rozpocznie przygotowania do przejścia na główny rynek GPW. - Później przyjdzie pewnie czas na wejście na zagraniczne giełdy, bo notowanie na nich to także paszport do zachodnioeuropejskich rynków, co jest naszym długookresowym celem – podsumowuje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.