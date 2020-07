Personalizacja kluczem do maksymalnego wykorzystania plusów pracownika

Kapitał ludzki to inwestycja, która zawsze się opłaca, pod warunkiem, że jest realizowana rozważnie i z uwzględnieniem potrzeb pracowników. W czasach, kiedy specjaliści są na wagę złota, coraz więcej firm zdaje sobie z tego sprawę. Jednak jak w praktyce zarządzać doświadczeniem pracownika?

Dostępnych jest coraz więcej narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie pracownikami, np. poprzez cele. W tym przypadku ważne jest, aby osobiste cele pracownika były spójne z celami firmy – tylko wówczas możemy wzmacniać identyfikację pracownika z firmą i pogłębiać jego zaangażowanie. Do dyspozycji mamy narzędzia (jak np. SuccessFactors Performance & Goals), które pozwalają nie tylko mierzyć zaangażowanie zespołu, ale też wprowadzać bodźce, które je stymulują. Jest to możliwe m.in. dzięki indywidualnemu podejściu do każdego z pracowników i personalizacji relacji z nim.

Jak wyjaśnia Wojciech Miszewski, specjalista ds. successfactors w firmie Quercus, personalizacja relacji z pracownikiem to nic innego jak zarządzanie jego doświadczeniem. Tak jak zarządzamy doświadczeniem klienta czy gościa hotelowego, tak na podobnej zasadzie zarządzamy doświadczeniem pracownika, wpływając tym samym na jego zaangażowanie, które jest jednym z kluczowych czynników podnoszących wydajność.

- Chodzi o to, aby tworzyć pozytywne doświadczenia, które wpływają i na samopoczucie pracowników, i na rotację personelu, a w efekcie na wyniki firmy - wyjaśnia ekspert.

Zarządzanie doświadczeniem pracowników i związana z tym poprawa wydajności pracy łączą się też z optymalizacją zatrudnienia, która polega już nie na powiększaniu liczby pracowników, ale raczej na wprowadzaniu rozwiązań, które podnoszą wydajność obecnego zespołu.

Zarządzanie doświadczeniem pracowników to także dobra strategia na proces wychodzenia z kryzysu pandemii. Dla większości firm był to bardzo trudny okres i teraz, po odmrożeniu gospodarki, nastąpił czas na zredefiniowanie celów i strategii biznesowych. Przejście ze standardowego zarządzania personelem do zarządzania doświadczeniem pracowników może być jedną z form wejścia w tzw. nową normalność. Bo można zwalniać ludzi (wywołując niepokoje w zespole), a można wprowadzać rozwiązania wspierające ich efektywność, przy okazji dostosowując strukturę organizacyjną firmy do aktualnej sytuacji. Ważne, aby posiadać narzędzia, które pozwolą ocenić potencjał kadrowy, zoptymalizować zaangażowanie każdego z pracowników (na podstawie spersonalizowanych danych), poznać opinie i oczekiwania zespołu, a także podjąć z nim dialog, który pozwoli na zbudowanie pozytywnych doświadczeń.

- Czas pandemii jest czasem zmiany. Zmienia się nasza rzeczywistość. Zmieniają się podejście pracowników do pracy i ich oczekiwania. Rośnie znaczenie rozwiązań poprawiających poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza się skłonność do rotacji. Również pracodawcy inaczej patrzą na zatrudnienie, coraz częściej wykorzystując nową przestrzeń do dialogu z pracownikami i do wprowadzania niestandardowych form zatrudnienia, które sprawdziły się w czasie kwarantanny i przez wielu pracowników zostały docenione na przykład pracy zdalnej - mówi Miszewski.

Także Bartłomiej Szmajdziński, dyrektor działu rozwoju talentów i kultury organizacyjnej w Orbisie, przyznaje, że teraz działy HR koncentrują swoje działania na poszukiwaniu nowych sposobów efektywnej pracy, zmianie jej stylu i dostosowaniu do panujących warunków.

- Zastanawiamy się nad kształtem pracy w przyszłości i tym, w jaki sposób ograniczenia wpłyną na realizację zaplanowanych wyników. Firmy stoją dziś przed wieloma wyzwaniami i obszarami, na które trzeba zwrócić uwagę. To między innymi personalizacja, elastyczny czas pracy, gruntowna analityka czy też nowe sposoby organizacji i przywództwa - mówi Szmajdziński.