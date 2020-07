"Pełzający kryzys" trwa. Widmo zwolnień cały czas aktualne

11 proc. firm przyznało, że w związku z pandemią było zmuszone zredukować liczbę pracowników.

Najbezpieczniej mogli się czuć pracownicy najmniejszych przebadanych firm, z przychodami poniżej 1 mln zł. Tam zwolnienia były najmniejsze.

Jednocześnie firmy w pełni zdają sobie sprawę, że jeśli chcą przetrwać pandemię, to motywacja pracowników jest na wagę złota.

- Mamy do czynienia z pełzającym kryzysem, niepewność sytuacji na rynku przekłada się na obawy związane z utrzymaniem zespołów. Niepewność odczuwają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, którym często został obniżony wymiar pracy, a co za tym idzie, wynagrodzenie. W tej sytuacji zarządzający firmami stoją przed ogromnym wyzwaniem zadbania jednocześnie o interes firmy oraz o nastroje członków zespołu. To on stoi przecież za osiąganymi wynikami - zauważa Dawid Bieńkowski, head of people and culture w prywatnej grupie inwestycyjnej Warsaw Equity Group.

Co dziewiąty badany (11 proc.) w ankiecie “Nastroje w polskich firmach w II kwartale 2020” przeprowadzonej przez Warsaw Equity Group przyznał, że był zmuszony zredukować liczbę pracowników w związku z pandemią. Najczęściej taką decyzję podejmowały firmy z przychodami od 2 do 5 mln zł (18,2 proc.) i powyżej 5 mln zł (17,9 proc.). Najbezpieczniej mogli się czuć pracownicy najmniejszych przebadanych firm, z przychodami poniżej 1 mln zł. Widmo zwolnień ciągle wisi nad pracodawcami - potencjalną konieczność redukcji zatrudnienia rozważa co siódma badana firma (13,9 proc.).

Zresztą eksperci rynku pracy przestrzegają, że druga fala zwolnień dopiero przed nami. - Optymistyczne założenia dotyczące odsetka osób pozostających bez pracy nie biorą pod uwagę kilku czynników. Pierwszym jest okres objęty działaniami przewidywanymi w kolejnych tarczach antykryzysowych – wszelkie instrumenty wsparcia, utrzymania zatrudnienia są przewidziane na trzy miesiące, co oznacza okres marzec-maj lub kwiecień-czerwiec (dla firm, które nieco później odczuły skutki pandemii). Jeśli popyt na towary i usługi nie wróci do tego sprzed wybuchu pandemii COVID-19 (a raczej nie wróci), to po okresie dopłat część pracodawców zdecyduje się na redukcję liczby zatrudnionych. Nie stanie się to natychmiast - w maju czy czerwcu, ale będzie rozciągnięte w czasie - mówiła jeszcze w maju Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Zatrudnienie w czasie COVID-19

CZYTAJ DALEJ »

Wśród firm, które nie musiały zmniejszać kadry, aż 24,6 proc. powiększyło zespół. Najczęściej liczba pracowników powiększała się o maksymalnie 5 proc. Jednocześnie, mimo że firmy z największymi przychodami zwalniały najczęściej, również tam było łatwiej znaleźć pracę. Aż 47,8 proc. firm z przychodami powyżej 5 mln zł (spośród tych, które nie przeprowadziły redukcji zatrudnienia) rozszerzyło zespół. Najczęściej powiększał się on o 0-5 proc. - Blisko jedna czwarta ankietowanych przyznała, że rozbudowanie zespołu o ekspertów jest w obecnej sytuacji jednym z głównych czynników pozwalających odnieść sukces lub odbudować pozycję firmy. Nowe kompetencje wnoszone przez pracowników są obecnie niezbędne do poszerzania lub zmiany zakresu oferowanych przez firmy usług i produktów oraz trafiania do nowych grup klientów - tłumaczy Dawid Bieńkowski. Przykłady? Producent okien i drzwi Drutex w czasie pandemii ogłosił spore rekrutacje. Chce zwiększyć zatrudnienie nawet o 400 osób. Poza pracownikami produkcyjnymi poszukuje m. in. automatyków przemysłowych, elektroników, informatyków, elektryków czy przedstawicieli handlowych. Także Capgemini, światowy gigant z zakresu nowych technologii, ogłosił właśnie, że do końca 2020 roku planuje podwoić lubelski zespół. Rekrutacja cały czas trwa i odbywa się on-line. W praktyce oznacza to zatrudnienie kolejnych 200 osób. W sumie w całej Polsce Capgemini zatrudnia ponad 9 tys. osób. Motywacja ważna jak nigdy Jednocześnie - jak wynika z badania - pracodawcy mieli świadomość, że aby przetrwać kryzys, muszą starać się utrzymać wysoką motywację zespołu. Ten element okazał się trzecim najpoważniejszym wyzwaniem dla ankietowanych firm - po obawach o utrzymanie sprzedaży i obniżeniu popytu na produkty lub usługi. Na motywację wskazało aż 42 proc. respondentów. Motywacja zespołu okazała się szczególnie ważna dla podmiotów o przychodach powyżej 5 mln złotych rocznie. Martwił się o nią i wskazywał jako drugie najpoważniejsze wyzwanie prawie co drugi przedsiębiorca. Dla firm najmniejszych, o obrotach poniżej 1 mln, motywacja pracowników okazała się marginalnym wyzwaniem, które ustępowało przed troskami o sprzedaż, popyt czy utrzymywanie płynności finansowej. W badaniu zapytano również o to, jakie działania firmy podejmują, by podtrzymywać motywację w zespole. Choć pytanie było otwarte i pracodawcy mogli wpisywać, co chcieli, to bardzo często wymieniali większą elastyczność w stosunku do pracowników - zarówno jeśli chodzi o czas, jak i miejsce pracy. Niektóre firmy wprowadziły również inne udogodnienia - np. nowe rozwiązania technologiczne, które mają za zadanie polepszyć warunki pracy. W wielu firmach poprawiono komunikację wewnętrzną i transparentność, jeśli chodzi o nakreślenie nowej wizji firmy, informowanie o zmianach, budowanie szczegółowej świadomości co do strategii organizacji i planu rozwoju firmy. Dostrzeżono, że istotne jest elastyczne reagowanie na potrzeby pracowników, pozytywny feedback, pokazywanie roli w rozwoju firmy. Przełożyło się to m.in. na zwiększenie częstotliwości spotkań, w trakcie których informuje się wszystkich o ewentualnych zmianach i planach. Czytaj więcej: Jak utrzymać zaangażowanie zespołu podczas pandemii? - Dla pracowników najważniejsza jest transparentność i uczciwość ich pracodawców. Jestem przekonany, że wielu pracowników, jeżeli utożsamia się z pracodawcą, wizją i kierunkiem działań, doceni otwartą komunikację i okaże gotowość pójścia na wiele ustępstw - często kosztem swojego czasu i niejednokrotnie pensji. W sytuacji tak nieprzewidywalnej jak pandemia, gwałtowny spadek sprzedaży czy w obliczu zwolnień, zaufanie zawsze jest najmocniejszym argumentem jaki pracodawcy mają w rozmowie z pracownikami - podkreśla ekspert z Warsaw Equity Group.