Pawełczyk-Maśluk, Accor: Rewolucją stało się wdrażanie pracownika zdalnie

Nawet najlepszy HR-owiec niewiele zdziała bez wsparcia CEO, a najsłabszy będzie się dobrze miał, jeśli zarząd nie będzie widział potrzeby zmiany. Jeśli zatem HR nie pokazał czy nie miał swojej wartości w firmie wcześniej, raczej mało prawdopodobne, że teraz się to zmieni. Chyba, że zmieni się nastawienie kierownictwa spółki lub… szef HR - mówi Sylwia Pawełczyk-Maśluk, VP talent & culture Eastern Europe w Accor.

Autor:Justyna Koc

• 28 sie 2020 12:00





Sylwia Pawełczyk-Maśluk, VP talent & culture Eastern Europe w Accor (Fot. mat. pras.)

Najważniejszą lekcją, którą HR wyniesie z obecnej sytuacji, to uświadomienie sobie, że HR jest kluczowy zarówno w czasach prosperity, jak i w czasach kryzysu.

Jak zaznacza Sylwia Pawełczyk-Maśluk z Accor, rekrutacje online miały miejsce już wcześniej, oczywiście w mniejszej skali, zatem nie była to rewolucja.

Rewolucją natomiast stało się wdrażanie pracownika w czasach, kiedy nikogo nie ma w biurze, bo wszyscy pracują zdalnie.

Eksperci z obszaru HR nie mają wątpliwości, że nadchodzą zmiany. Pandemia koronawirusa wpłynęła na rynek pracy, a także pracę HR-owców. Jak bardzo? Według Sylwii Pawełczyk-Maśluk, VP talent & culture Eastern Europe w Accor, odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak bardzo dana firma ucierpiała w czasie kryzysu.

- Są branże, które w niewielkim stopniu odczuły skutki pandemii. Są również i takie, jak branża turystyczna, dla których rok 2020 zapisze się jako najgorszy w historii. Praca działów HR będzie związana z tym, czy celem będzie ograniczanie kosztów, czy raczej rozwój - mówi Sylwia Pawełczyk-Maśluk.

Wspólną osią działań dla wszystkich branż będzie, zdaniem Pawełczyk-Maśluk, wspomaganie pracowników od strony wytrzymałości psychicznej, nabierania dystansu i zaufania po epidemii. Na długo zostaną z nami środki ostrożności sanitarnej i zwiększony udział pracy zdalnej.

- Myślę, że zweryfikują się też zespoły menedżerskie w firmach, gdyż kryzys pokazał, kto jest realnie odporny na stres, potrafi działać w sytuacji ekstremalnej, budować zaangażowanie i dostarczać wyniki - dodaje ekspertka.

Rola HR-u w firmach

Najważniejszą lekcją, którą HR wyniesie z obecnej sytuacji, to uświadomienie sobie, że HR jest kluczowy zarówno w czasach prosperity, jak i w czasach kryzysu. Jak zaznacza Sylwia Pawełczuk-Maśluk, trzeba mieć oczy szeroko otwarte na to, co się dzieje wokoło i myśleć strategicznie, aby wspierać biznes w każdych warunkach. Warto też mieć dobrą sieć kontaktów, aby czerpać nauki z najlepszych praktyk kolegów z rynku.

- Myślę, że kto miał wyjść zza biurka i stać się częścią biznesu, już to zrobił wcześniej. Głęboko wierzę, że to, jaką rolę odgrywa w firmie HR, jest pochodną nie tylko profilu szefa HR i jego zespołu, ale również wagi, jaką przykłada do tego aspektu biznesu CEO czy zarząd - mówi Sylwia Pawełczuk-Maśluk.

- Nawet najlepszy HR-owiec niewiele zdziała bez wsparcia CEO, a najsłabszy będzie się dobrze miał, jeśli zarząd nie będzie widział potrzeby zmiany. Jeśli zatem HR nie pokazał czy nie miał swojej wartości w firmie wcześniej, raczej mało prawdopodobne, że teraz się to zmieni. Chyba, że zmieni się nastawienie kierownictwa spółki lub… szef HR - dodaje. W czasie pandemii HR przeniósł się do świata online i bardzo dobrze sobie tam radził. Jak jednak zaznacza Sylwia Pawełczyk-Maśluk, rekrutacje online miały miejsce już wcześniej, oczywiście w mniejszej skali, ale nie była to rewolucja. Rewolucją natomiast stało się wdrażanie pracownika w czasach, kiedy nikogo nie ma w biurze, bo wszyscy pracują zdalnie. - Zarówno dla przełożonego, jak i dla pracownika taka sytuacja jest problematyczna i z mojego punktu widzenia nie do utrzymania - podkreśla ekspertka. HR w świecie online Jeśli chodzi natomiast o pracę zdalną, to według Pawełczyk-Maśluk coś, co wcześniej wydawało się niemożliwe, z dnia na dzień po prostu się stało rzeczywistością i działy, które tradycyjnie nie mogły pracować z domu, świetnie sobie z tym poradziły. - Po tych kilku miesiącach okazuje się, że wiele osób, mimo że nadal może pracować zdalnie, chce wrócić do biura, choćby raz na kilka dni, aby zmienić otoczenie, być fizycznie z kolegami, koleżankami z pracy, czuć atmosferę firmy - zaznacza Sylwia Pawełczyk-Maśluk. - Praca zdalna została odczarowana, że jednak się da i można być efektywnym, niemniej na dłuższą metę kontakt twarzą w twarz z człowiekiem jest nie do zastąpienia. Szukać będziemy teraz właściwych proporcji dla obu form pracy - dodaje. O tym, że pandemia koronawirusa wprowadziła rynek pracy na nieznane wody mówi również Bożena Soberka, szefowa HR na Polskę i republiki nadbałtyckie w British American Tobacco. Jej zdaniem każda nowa sytuacja jest dla pracownika testem, podobnie jak i dla organizacji. Z kolei ta firma, która posiada sprawnie działający, kreatywny HR, będzie w stanie zdać test. Jak z kolei zauważa Daniel Wocial, prezes Adecco Group w Polsce, Czechach i Słowacji, wyzwania są i będą podwójne, ponieważ dyktują je równolegle biznes i pracownicy. - Biznes, ponieważ w wielu organizacjach konieczna okazuje się zmiana podejścia, rewizja struktur, kształtu zatrudnienia, procedur. A pracownicy, ponieważ ich obawy – lęk przed powrotem do pracy, zmiana warunków zatrudnienia, zachwiana równowaga – trafiają właśnie do działów HR. Tego, jaki dokładnie będzie HR po pandemii, możemy się jedynie domyślać, choć pewnym jest, że bardziej zwinny, elastyczny i reagujący - komentuje Daniel Wocial. Przeczytaj również, co mówi Gabriela Kahl, dyrektor HR w CCC - jej zdaniem HR będzie teraz realnym partnerem biznesu. Podczas pandemii ta funkcja musiała odnaleźć się w sytuacji konieczności podejmowania trudnych decyzji w oparciu o bardzo ograniczone zasoby danych. W czasie tak skrajnie kryzysowym HR musi działać szybko i aktywnie.

