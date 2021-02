Paweł Duda, czyli "Brodaty Geek" o zawodowych plusach posiadania hobby

Kiedy poświęcamy się pasji tak samo jak pracy, nie mamy czasu, by się zniechęcać do jednej czy do drugiej rzeczy. Wtedy lepiej organizujemy sobie czas, staramy się być bardziej dokładni; zależy nam na tym, by starczyło go na każdą z tych rzeczy. Co więcej: wtedy nie mamy kiedy narzekać, a malkontenctwo jest domeną narodową Polaków. Gdyby wprowadzić narzekanie na igrzyska olimpijskie, to zdobywalibyśmy złoty medal nawet bez kwalifikacji... - opowiada w rozmowie z PulsHR.pl Paweł Duda, rekruter z firmy Globetek, który po pracy układa klocki LEGO.

Paweł Duda na planie LEGO Masters (fot. TVN/Cezary Piwowarski)

Paweł Duda to rekruter specjalizujący się w poszukiwaniu pracowników w sektorze TSL. Udało mu się połączyć życie zawodowe ze swą pasją.

Jest fanem klocków LEGO. Na YouTube prowadzi kanał o tej tematyce. Był też jurorem w polskiej edycji programu LEGO Masters.

Niedawno firma rekrutacyjna Globetek, w której pracuje, powiększyła swoje portfolio o nowy produkt. Wykłady pod nazwą "Zbuduj Balans". Prowadzi je właśnie Paweł.

Paweł od kilku lat ma własny kanał na YouTube. Jako "Brodaty Geek" publikuje filmy, w których recenzuje zestawy klocków LEGO.

Jego filmiki mają pół miliona wyświetleń miesięcznie. W domu ma już kilka tysięcy klocków. Niedawno o jego pasji dowiedziała się cała Polska.

Został jurorem w polskiej edycji programu LEGO Masters. Wraz z Aleksandrą Mirecką, jedyną Polką, która obecnie projektuje dla firmy LEGO, oceniał umiejętności techniczne uczestników programu, ich kreatywność, wyobraźnię.

Postanowił połączyć zainteresowania i pracę. Oferta Globetek powiększyła się o nowy produkt, którym są wykłady pod nazwą "Zbuduj Balans". Prowadzi je Paweł, a w ich trakcie opowiada, co w ostatnich latach jest mocno popularyzowane w firmach, czyli o zagadnieniu work-life balance czy work-life banding.

Bo Paweł jest zwolennikiem teorii, która zakłada, że pracownik z pasją jest dużo bardziej wydajny i skupiony.

- Kiedy poświęcamy się pasji tak samo jak pracy, nie mamy czasu, by się zniechęcać do jednej czy do drugiej rzeczy. Wtedy lepiej organizujemy sobie czas, staramy się być bardziej dokładni, zależy nam na tym, by starczyło go na każdą z tych rzeczy. Co więcej, wtedy nie mamy kiedy narzekać, a malkontenctwo jest domeną narodową Polaków. Gdyby wprowadzić narzekanie na igrzyska olimpijskie, to zdobywalibyśmy złoty medal nawet bez kwalifikacji... - opowiada w rozmowie z PulsHR.pl Paweł Duda.

Pytany, jak pasja pomaga mu w pracy zawodowej, mówi tak:

- Zajmuję się rekrutacjami od wielu lat. Wiem, że nie ma nic gorszego niż osoba będąca na trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, która ma podpisany list intencyjny, złożyła już wypowiedzenie - i na kilka dni przed zmianą pracy zmienia decyzję. Przyjmuje podwyżkę i zostaje w firmie. Kiedy ma się kilka takich historii pod rząd, odechciewa się przychodzić do pracy - mówi. W rozmowie z nami podkreśla, że pracodawcy powinni zdać sobie sprawę, że warto wspierać pracowników w ich pasjach. To tym ważniejsze w czasie pandemii, kiedy ludzie są zmęczeni ograniczeniami, siedzeniem w domu, brakiem kontaktu z kolegami z pracy. Paweł - profesjonalny rekruter - od kilku lat prowadzi własny kanał na YouTube Paweł również w czasie procesu rekrutacyjnego zwraca uwagę na hobby potencjalnych kandydatów. Dla niego w CV rubryka "zainteresowania" nie jest zbędną. Pod warunkiem, że autor CV - pisząc o swoich zainteresowaniach - nie zrobił "kopiuj-wklej" z internetu... - Jeśli ktoś uściśla, co dokładnie lubi robić, wpisuje konkretne zainteresowania, na przykład zamiast "podróże" – "podróże po Europie", zamiast "gotowanie" – "kuchnia azjatycka" czy "kuchnia włoska", wtedy rekruter zyskuje dobry punkt do pociągnięcia rozmowy na tematy inne niż praca. Kiedy słyszę w głosie takiej osoby, że z prawdziwym zainteresowaniem opowiada zarówno o pracy, jak i hobby, wiem, że jest to wartościowy pracownik, który wniesie dużo dobrego do firmy - podsumowuje.

