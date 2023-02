Parytety to nie magiczna różdżka rozwiązująca problemy z równouprawnieniem kobiet

W Polsce jest sporo więcej kobiet niż mężczyzn. Mimo to kobiety wciąż są słabiej reprezentowane w parlamencie i rzadziej zajmują kierownicze stanowiska. Same parytety tego problemu nie rozwiążą - przekonywały uczestniczki sesji "Potencjał przywódczy kobiet" podczas EEC Trends.

- Wyobraźmy sobie sytuację - jest firma, w której mamy zarząd, odbywa się konkurs na członka zarządu i do tego konkursu staje siedmiu świetnie wykształconych mężczyzn i jedna kobieta z nieco gorszym doświadczeniem. Parytet wskazywałby, że zarząd wybierze kobietę, ale może się zdarzyć tak, że kobieta wchodzi do tego zarządu i nie do końca się odnajduje - bo było to powyżej jej kompetencji. W efekcie mamy nieszczęśliwą kobietę i siedmiu mężczyzn, którzy tracą motywację, bo okazuje się, że nie kwalifikacje tylko płeć decyduje o tym, czy idziesz wyżej. Moim zdaniem pytanie, które trzeba sobie zadać, brzmi: jak to się stało, że na tym etapie piętro niżej od zarządu mamy siedmiu mężczyzn i jedną kobietę? Gdzie po drodze zniknęła reszta kobiet? Bo według danych w momencie kończenia studiów było ich więcej niż mężczyzn - zauważa Magdalena Sobkowiak.

- Same parytety nie rozwiążą problemu, jednak mogą pewne procesy przyspieszyć - zapewnia Izabela Van Den Bossche, partner zarządzający Rud Pedersen Public Affairs, i podaje przykład krajów nordyckich, w których dziś o parytetach już się nie mówi, bo są naturalne.

Izabela Van Den Bossche, partner zarządzający Rud Pedersen Public Affairs

- W idealnym modelu wprowadzamy parytet, który za chwilę wycofujemy, bo ten parytet staje się naturalny i nie jest już potrzebny - mówi Izabela Van Den Bossche i dodaje: - To jest kwestia wychowania. Nam kobietom wydaje się często, że coś jest naszą powinnością, a wystarczy tylko zmienić myślenie. Ważne jest jednak nie tylko to wychowanie w domu, ale też wychowanie w firmach. W nordyckich firmach, w których pracowałam, jest taki zwyczaj, nazwijmy to, wychowywania sobie następców. Co roku pracując jako menedżer, musiałam wskazywać osobę, która mogłaby mnie zastąpić. Nie mogłam sama sobie być menedżerem i mówić: "tylko ja jestem najlepsza", ale musiałam wskazywać swoich następców w różnych obszarach i przygotowywać ich do tej roli - mówi Izabela Van Den Bossche.

Pod względem wykształcenia kobiety w Polsce przewyższają unijną średnią. W gronie osób w wieku 25-64 lata wyższe wykształcenie w Polsce posiada prawie 39 proc. kobiet. Nic więc dziwnego, że to one stanowią też większy odsetek studentów - od lat utrzymujący się na poziomie około 58 proc. Wśród absolwentów polskich uczelni aż 63 proc. to kobiety. Co więc dzieje się z młodymi kobietami po studiach? Zdaniem Ioany Parsons, dyrektor generalnej Ipsen Polska, poza czynnikami naturalnymi takimi jak zakładanie rodziny czy wychowanie dzieci, o tym, że znikają z rynku pracy, decyduje też brak odpowiednich wzorców.

Ioana Parsons, dyrektor generalna Ipsen Polska

- Jedną z barier, którą kobiety spotykają na swojej drodze, jest to, że nie widzą innych kobiet, które z powodzeniem to robią. Obserwowanie ludzi takich jak ty, robiących to, co sam chcesz robić, daje młodym kobietom olbrzymią siłę i wiarę, że jest to możliwe. Potrafią wyobrazić sobie siebie w takiej roli i nie boją się jej podejmować - mówi Ioana Parsons.

Widać to również w polityce. Obecnie w polskim parlamencie parlamentarzystki stanowią zaledwie 29 proc. Choć nie jest to wynik zadowalający, to warto pamiętać, że w 1989 roku było ich jeszcze mniej, bo tylko 13 proc. Jak ważną rolę mogą pełnić kobiety także w polityce, pokazał między innymi konflikt na Ukrainie. Dziś to ukraińskie parlamentarzystki są ambasadorkami swojego kraju za granicą, walczą o miejsce Ukrainy w Europie, a także o środki na obronność i pomoc humanitarną.

- Dziś nikt nie ma wątpliwości, jak ważna jest nasza rola - mówi Kira Rudik, ukraińska menedżerka, parlamentarzystka i przewodnicząca partii Głos, i dodaje:

Kira Rudik, ukraińska menedżerka, parlamentarzystka i przewodnicząca partii Głos

- Nasze parlamentarzystki budzą się codziennie i zastanawiają, co dziś mogą zrobić dla swojego kraju. To niesamowite, jak szybko nauczyły się np. specyfiki różnego rodzaju broni, żeby móc zabiegać o konkretne wsparcie podczas licznych międzynarodowych spotkań - mówi. - Nawet to, że jesteśmy wrażliwe, co kiedyś było uznawane za naszą wadę, dziś jest zaletą. Bo kiedy zabieramy przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, by zobaczyła, co się tu dzieje, wiemy, że jako kobieta nie będzie już mogła po tym spokojnie spać i zacznie działać - stwierdza Kira Rudik.

Warto jednak by rola do, której przygotowuje się kobieta była też zgodna z jej charyzmą i charakterem - podkreśla Bartłomiej Nowak z Akademii Finansów i Biznesu Vistula

- Do różnego rodzaju przywództwa potrzebne są różne predyspozycje, np. polityka jest bardzo specyficzną dziedziną. Specyficzną dlatego, że aby kobieta osiągnęła w niej wysoką pozycję, musi być "kilerem". Kobiety w polityce są nastawione na realizację dobra publicznego, na załatwienie konkretnych problemów - podkreśla Bartłomiej Nowak

Bartłomiej Nowak z Akademii Finansów i Biznesu Vistula

"Bez uwzględnienia kobiet nie będzie rozwoju"

Kobiety od lat pojawiały się w wypowiedziach ekonomistów jako potencjał ekonomiczny, jako potencjalna siła napędowa dla gospodarki. Dziś zdaniem ekonomistki Alicji Defratyki otwarcie należy mowić o tym, że kobiety są też warunkiem rozwoju.

Ekonomistka Alicja Defratyka

- Kobiety są siłą nie tylko polskiej, ale i światowej gospodarki i bez uwzględnienia kobiet nie będzie rozwoju - przekonuje Alicja Defratyka.

- To, nad czym w Polsce trzeba ewidentnie popracować, to wskaźnik zatrudnienia. W Polsce za mało kobiet pracuje w stosunku do tych, które mogłyby pracować. Ten wskaźnik zatrudnienia kobiet jest jednym z niższych w Europie i wynosi 63 proc., z kolei wśród pracujących mężczyzn to jest 77 proc. To olbrzymia przepaść, ale też olbrzymi potencjał, który może zostać wykorzystany - przekonuje Alicja Defratyka.

