Parking czy salkę na zebranie zarezerwujesz aplikacją

Blisko 1/4 firm przebadanych przez Cushman & Wakefield planuje wprowadzenie aplikacji, która wesprze proces rezerwacji biurek, sal do spotkań oraz miejsc parkingowych.

• 30 wrz 2021 10:50





Powierzchnie biurowe są dostosowywane do nowych wymagań (fot. Shutterstock)

Powierzchnie biurowe są dostosowywane do nowych wymagań: lepiej odpowiadają na potrzebę zachowania dystansu społecznego oraz pozwalają na organizację bardzo dużej liczby spotkań wirtualnych.

16 proc. respondentów wskazało, że zdecydowało się na rozgęszczenie stanowisk pracy oraz zwiększenie liczby małych salek lub budek do spotkań.

25 proc. respondentów wskazało aplikację wspierającą proces rezerwacji sal, biurek oraz miejsc parkingowych jako nowe narzędzie w zarządzaniu przestrzenią biurową.

Z badania przeprowadzonego wśród najemców budynków biurowych w portfelu nieruchomości biurowych zarządzanych przez Cushman & Wakefield wynika, że część firm postawiło na dostosowanie przestrzeni biurowej do nowych realiów.

- Najbardziej interesujące, z mojej perspektywy są trzy zaznaczone odpowiedzi, które zwiastują poprawę komfortu użytkowania biura. Prawie 20 proc. respondentów przyznało, że w konsekwencji pandemii stanowiska pracy zostaną rozgęszczone. Oznacza to więcej przestrzeni przypadającej na jednego użytkownika biura, a w konsekwencji mniejszą ciasnotę. W Polsce często spotykamy się z paradoksem za ciasnych mieszkań prywatnych i za ciasnych, przegęszczonych przestrzeni pracy. Bez wątpienia dla wielu pracowników lepsze warunki fizyczne pracy przełożą się na większą chęć powrotu do biur, tym bardziej, że mało kto może pozwolić sobie na przearanżowanie jednego z pokoi we własnym mieszkaniu na gabinet do pracy - wyjaśnia Dominika Kowalska z Cushman & Wakefield.

15 proc. ankietowanych zdecydowało się na redukcję zajmowanej powierzchni, a co za tym idzie – redukcję liczby stanowisk pracy (11 proc.) oraz dużych salek konferencyjnych (6 proc.). Firmy zaczynają także stawiać na rozwiązania, z których do tej pory nie korzystano lub korzystano bardzo rzadko. 25 proc. respondentów wskazało aplikację wspierającą proces rezerwacji sal, biurek oraz miejsc parkingowych - jako nowe narzędzie w zarządzaniu przestrzenią biurową. - Wprowadzenie aplikacji do obsługi biur to jedna z najpopularniejszych zmian planowanych do wprowadzenia w obsłudze przestrzeni pracy. Jasno obrazuje to, że czasy rezerwowania sal poprzez zawieszenie kartki na drzwiach mamy już za sobą. Aplikacje są od tego by ułatwiać życie, dlatego dobrze, że coraz więcej firm chce w nie inwestować. Osobiście uważam, że jedną z najlepszych możliwości, jakie daje aplikacja to współdzielenie miejsc parkingowych przez pracowników, którzy standardowo nie maja do nich dostępu. Wydaje się to być niewielkim udogodnieniem, jednak dla licznej grupy pracowników ma ogromne znaczenie – dodaje Kowalska.

