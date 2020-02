Papieska inicjatywa ma pomóc liderom biznesu w rewolucji na rynku pracy

Zdaniem ekspertów Personnel Service, liderzy biznesu z całego świata będą potrzebowali wiele wytrwałości, aby ten proces zakończył się sukcesem i dla nich, i dla pracowników.

Pomóc może w tym inicjatywa Masterclass Leadership with the Pope, czyli Lekcje przywództwa z papieżem.

Papież Franciszek jest mentorem tego projektu. Wśród polskich "Przewodników" udzielających się w programie znajdziemy znane nazwiska.

W czasie tegorocznego spotkania ekonomicznego w Davos Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła prognozę, że w ciągu następnych 10 latach zmiany wywołane postępującą automatyzacją i robotyzacją dotkną ponad miliard miejsc pracy na całym świecie.

Nie dla każdej osoby, która w wyniku tego procesu będzie musiała się przekwalifikować, zmiana będzie prosta. Zdaniem ekspertów Personnel Service, kluczowe w tym procesie będzie stawianie dobra pracowników na pierwszym miejscu. To zasada zgodna z inicjatywą Masterclass Leadership with the Pope. Przedsięwzięcie powstałe z inspiracji papieża Franciszka we współpracy z Papieską Radą Kultury od dwóch lat motywuje ludzi biznesu, świata nauki, kultury, sportu oraz organizacji non-profit do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem liderów.

Czytaj też: Dialog, współpraca i przywództwo. To kompetencje, których wymaga "mądre" zarządzanie

- Te wszystkie osoby biorą pod uwagę wiele kluczowych wartości, którymi warto kierować się w życiu i w pracy oraz tzw. „15 zasad przywództwa papieża Franciszka”. Jedną z tych zasad jest apel Ojca Świętego, by w biznesie nie tracić wrażliwości - podkreślił Marek Ratajczak, prezes polskiej Fundacji Twórczości Narodowej (CTN), jeden z pomysłodawców Masterclass Leadership with the Pope.

Podkreśla on, że świat biznesu musi być świadomy, że już niedługo wiele osób może stracić zawód niemal z dnia na dzień.

- Nie wszyscy będą w stanie natychmiastowo zmienić swoje umiejętności czy posiadane kompetencje. Dlatego trzeba ich na to przygotować. W ramach programu Masterclass Leadership with the Pope naszym celem jest bezpłatne przeszkolenie miliona młodych liderów na całym świecie - kreśli cel programu Ratajczak. - Chcemy, by osoby decydujące o obliczu światowej gospodarki miały świadomość, że pieniądze nie są najważniejsze, a w nieuchronnych procesach automatyzacji i robotyzacji warto pamiętać o człowieku.

Wiedza od doświadczonych do młodych

CZYTAJ DALEJ »

Całodzienne wystąpienia, warsztaty i rozmowy z mentorami w 25 państwach świata - to tylko niektóre z elementów programu umożliwiające przepływ wiedzy między doświadczonymi a młodymi liderami w biznesie. - Papież Franciszek jest mentorem programu. Wśród tzw. „Przewodników” w Polsce są m.in. aktor teatralny i filmowy Janusz Gajos, prezes zarządu Virgin Mobile Polska Grażyna Piotrowska-Oliwa czy znany przedsiębiorca Jarosław Królewski. W tym gronie znajduje się także Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service. Firma zajmuje się pośrednictwem na rynku pracy. - Musimy wiedzieć jak np. nowoczesne technologie wpłyną na firmy i pracowników. Już teraz wiemy, że automatyzacja i robotyzacja znacząco zmienią rynek pracy. Robot będzie w stanie wykonywać za pracowników mozolne i czasochłonne zadania, dzięki temu zatrudnieni skupią się na bardziej angażujących i kreatywnych czynnościach - zauważa prezes Inglot. - To oczywiście szansa, ale też wyzwanie, do którego pracowników należy przygotować. Pojawiają się też liczne pytania, np. czy roboty, które zastąpią ludzi na ich stanowiskach, będą opłacać składki ZUS? Brzmi to nieco dziwnie, ale takie rozmowy już się pojawiają, a przedsiębiorcy i rządzący, mając na uwadze dobro zatrudnianych osób, muszą takie problemy brać pod uwagę - zauważa cytowany.