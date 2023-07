Państwowy gigant się zmienia. To może być szansa dla pracowników

PGE to największa firma energetyczna w kraju, która mierzy się z zieloną transformacja. To wyzwanie dla ponad 40 tys. zatrudnionych. - Zmiana krajobrazu polskiej energetyki od wielu będzie wymagała przekwalifikowania - przyznaje Magdalena Wyrzykowska-Glezner.

Kluczem do osiągnięcia pewnej harmonii i współpracy jest dostrzeżenie tych różnic i rozwijanie firmy, bazując na elementach wspólnych. Konieczne jest też słuchanie pracowników i zwracanie uwagi na to, co jest dla nich ważne.

- Jest to zadanie do wykonania i nie jest ono łatwe. Przede wszystkim musimy sprostać różnorodności potrzeb i postaw naszych pracowników. Najważniejsze jest, aby firmy miały świadomość, że z jednej strony na różnym etapie życia pracownicy mają różne potrzeby i odmienne priorytety, a z drugiej każdy z nich wnosi wiele wartości do organizacji.

Jak w praktyce to zrobić?

- Przede wszystkim należy rozmawiać z pracownikami i ich słuchać. Za pomocą wielu różnych badań, jakie przeprowadzamy wśród naszych pracowników, zbieramy ich opinie o tym, jak im się pracuje w firmie, jak komunikują się z przełożonymi, a także czego oczekują od firmy. Dzięki temu wiemy, jakie są ich potrzeby i na tej podstawie możemy wypracować plan działania, jak te potrzeby zaspokoić.

Mając zidentyfikowane ich oczekiwania, możemy też lepiej dobierać odpowiednie dodatki dla poszczególnych grup pracowników. Wiemy, że 20-latek ma zupełnie inne potrzeby niż 30-letni pracownik z dwójką dzieci, a jeszcze inne 50-latek. Dlatego ważne jest, żeby słuchać pracowników, identyfikować ich potrzeby i także dawać im wybór.

Dlatego też stawiamy na rozbudowane systemy benefitów, które pozwolą uszyć różne świadczenia na miarę. Tak, by do pracownika należała decyzja, z czego skorzysta, a z czego nie. Benefitami, które oferujemy, są także kompleksowa opieka medyczna, w zakresie której proponujemy pracownikom profilaktykę zdrowotną, Akcja Regeneracja, w ramach której badania przeprowadzane są w siedzibie firmy czy platforma do nauki języków obcych dostępna dla każdego z pracowników.

W ramach naszych benefitów i innych świadczeń pracownicy mają między innymi dostęp do dofinansowania do prądu, do żłobków i przedszkoli, do wypoczynku swojego czy dzieci.

Największe wyzwania, z jakimi mierzył się HR w związku z wymieszaniem pracowników ze wszystkich możliwych pokoleń na rynku pracy, to?

- Największym wyzwaniem standardowo jest luka pokoleniowa i konieczność zachowania ciągłości pracy. Szczególnie jest to widoczne w zakładach produkcyjnych, gdzie luka pokoleniowa to ogromny problem. Bardzo trudno jest zastąpić starszych stażem pracowników, którzy mają ogromne doświadczenie, młodymi ludźmi, którzy dopiero wchodzą w ten zawodowy świat.

Czy starsi chętnie uczą się od młodych i odwrotnie?

- Powiedziałabym nawet, że bardzo chętnie. Kluczowa w tym wypadku jest dobra atmosfera w zespole. Robimy wiele, by taka była.

Trochę trudno mi w to uwierzyć, bo kiedy przychodzi młody, ambitny pracownik i robi wiele, by szybko awansować, to ludzie na kierowniczych stanowiskach na pewno czują obawę o swoją przyszłość.

- Dziś do nas takie sygnały nie docierają. My już od wielu lat staramy się umożliwiać menedżerom rozwój, który pozwala im budować swój autorytet i partnerskie relacje w zespole. Chcemy, żeby mogli się stale rozwijać i aktualizować swoją wiedzę. W tym celu oferujemy im szkolenia z zakresu zmian w prawie pracy, spotkania z coachami czy kursy i szkolenia merytoryczne.

Grupa PGE to ponad 30 półek i ponad 40 tysięcy pracowników, których w nadchodzących latach czeka sporo zmian. (fot. PAP/Albert Zawada)

Tego wszystkiego nie da się szybko nauczyć i tym samym nie można szybko zastąpić doświadczonej kadry menedżerskiej. Efekt naszych działań jest taki, że dziś menedżerowie rozumieją swoją rolę.

W PGE co kwartał menedżerowie spotykają się na rozmowach z HR Business Partnerami i omawiają bieżące tematy. HRBP są przygotowani do wsparcia i działania.

Czy pani zdaniem jest coś prawdziwego w stereotypach związanych z pokoleniem X,Y, Z i innymi? Generacja Z naprawdę jest najbardziej roszczeniowym pokoleniem?

- Nie demonizowałabym stereotypów. Pozwalają spojrzeć na rzeczywistość w uproszczony sposób i dzięki temu trochę ją uporządkować. Jednak w czasach, jakie mamy obecnie, ważne jest, by w każdej osobie z konkretnego pokolenia zobaczyć wartościowego, zaangażowanego pracownika z własnymi potrzebami, pomysłami na siebie i na pracę.

Dla nas HR-owców ważne jest, by nie gubić w tym wszystkim indywidualności. I to jest chyba klucz do sukcesu.

Zarządzanie zmianą, czyli wyzwanie, przed jakim stoją menedżerowie

Jakie największe wyzwania dla menedżerów niesie ze sobą zarządzanie pracownikami zupełnie inaczej patrzącymi na świat?

- Podobne jak dla HR-owców, czyli to, żeby patrzeć na pracowników indywidualnie, pod różnym kątem, szukać w nich ich mocnych stron i na tej podstawie dobierać im zadania. Wtedy udaje się w pełni wykorzystać potencjał każdego pracownika i różnice między nimi.

A co wtedy, kiedy pracownik uzna, że menedżer się myli na jego temat i zadania, które są mu zlecane, nie są do końca trafione?

- Tak jak już wspominałam, trzeba słuchać pracowników, także w takiej sytuacji. Firma skorzysta tylko wtedy, kiedy będziemy wykorzystywali talenty każdego pracownika. Pracownik powinien czuć się zaangażowany i doceniony. To jest najważniejsze.

W PGE regularnie badamy poziom zaangażowania naszych pracowników. W ostatnim badaniu wskaźnik zaangażowania wyniósł 83 proc. Oznacza to, że średnio 83 proc. naszych pracowników deklaruje satysfakcję z różnych elementów pracy. Benchmarki pokazują, że w naszej branży przeciętne zaangażowanie zawiera się w przedziale 51-71 proc. Wynik osiągnięty w PGE jest dla nas znaczącym wyróżnieniem.

Poza tym prowadzimy badanie Profil Lidera, w którym pracownicy mogą wypowiedzieć się na temat swoich menedżerów i sposobu ich zarządzania. W najnowszej odsłonie bardzo pozytywnie oceniali swoich przełożonych.

W jakich obszarach pani zdaniem powinni rozwijać się dziś menedżerowie, którzy zarządzają tak różnorodnym zespołem?

- Najważniejsza jest sprawna komunikacja w zespole, empatia i zrozumienie dla drugiego człowieka oraz umiejętność budowania relacji. W dzisiejszych czasach te umiejętności są kluczowe. Do uzyskania wysokich wyników zaangażowania konieczne jest utrzymanie motywacji wśród pracowników, a do tego potrzebne jest partnerskie środowisko i przyjazna atmosfera w pracy.

Ostatnie lata pokazały nam także, że obecnie trudno funkcjonować bez bycia w gotowości do zmiany. Dlatego menedżer nie tylko sam powinien być na to gotowy, ale też powinien pomagać zespołowi przygotować się na zmianę.

Co jest w tym ważne?

- Najważniejsza jest rozmowa, czyli to, o czym już mówiłam i dokładne informowanie o tym, co ma się zmienić. Trzeba mówić, z czego ta zmiana wynika, podawać jak najwięcej szczegółów. Wtedy pracownicy nie czują się zagrożeni, że stracą na tym, co nowe.

Brak komunikacji budzi wśród pracowników lęk, a nawet opór. Dlatego w PGE zawsze staramy się jasno tłumaczyć, co mogą przynieść zmiany i nowa sytuacja. Odkąd stosujemy tę metodę, nasi pracownicy przestali obawiać się o swoją przyszłość i chętnie pytają o to, co pomoże im sprawnie odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Niedawno w PGE otworzyliśmy też Bank Wiedzy na temat szeroko rozumianej „zmiany”. Jest to taka skarbnica wiedzy, gdzie pracownicy znajdą przygotowane specjalnie dla nich materiały, informacje, podcasty rozbudowujące umiejętność przechodzenia przez zmianę.

PGE przechodzi transformację energetyczną, a to oznacza nowe potrzeby rekrutacyjne

Was również czeka sporo nowości. PGE przechodzi transformację energetyczną. Inwestycje Grupy PGE skupiać się będą na energetyce odnawialnej, transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej. Kogo w związku z tym będzie zatrudniać?

- Na początku trzeba podkreślić, że to właśnie pracownicy są kluczowi dla sukcesu transformacji energetycznej. Dlatego będziemy potrzebować specjalistów w wielu dziedzinach, zarówno inżynierów znających się na odnawialnych źródłach energii, ekspertów budownictwa, jak i specjalistów w obszarze regulacji i pozwoleń czy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Będziemy zajmować się również rozwijającą się w Polsce energetyką jądrową i w tym zakresie też będziemy szukać ekspertów z różnych dziedzin.



Kiedy rzeczywiście brakuje nam ludzi o odpowiednich kwalifikacjach, to korzystamy z naszego programu rozwoju kompetencji i staramy się zapewnić takie szkolenia, które pomogą zdobyć je naszym pracownikom - mówi szefowa działu HR w PGE (fot. Shutterstock)

We wszystkich tych aspektach potrzebni nam są pracownicy ambitni, zaangażowani, gotowi do zmian. Ugruntowana pozycja w danej branży, wiedza i doświadczenie to oczywiste dodatki do tych cech.

Jakie macie pomysły, by ich zdobyć i – co ważniejsze – utrzymać u siebie? Bo rozwijacie się w kierunku, w którym rozwija się cały świat. Szacuje się, że zatrudnienie w sektorze OZE w 50 krajach świata do 2050 r. ma wzrosnąć pięciokrotnie. Konkurencja jest więc spora, nie jesteście sami w poszukiwaniu takich ludzi.

- Jako PGE w dużym stopniu korzystamy z naszego programu rozwoju kompetencji, dzięki któremu wyposażamy w poszukiwane przez nas umiejętności naszych pracowników. Od lat współpracujemy ze szkołami i uczelniami wyższymi.

Budujemy też własne Centra Rozwoju Kompetencji, gdzie szkolimy naszych pracowników. W ten sposób umożliwiamy im przekwalifikowanie się na stanowiska, gdzie deficyt pracowników jest największy. Kierunki w naszych Centrach nigdy nie są tworzone przypadkowo. Stawiamy na kierunki ważne z perspektywy PGE, dlatego prowadzimy kursy w takich obszarach, jak na przykład urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, automatyka, analityka, spawalnictwo, programowanie. Wiemy, że potrzebujemy specjalistów w tych konkretnych kierunkach i ich szkolimy.

Co więcej, sami staramy się też tworzyć zupełnie nowe stanowiska pracy. Niedawno w Bełchatowie otworzyliśmy Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zadaniem tego Centrum jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie odpadów przemysłowych z energetyki i odzysk surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Na ten moment jest to jedyna tego typu placówka w Polsce.

Czyli sami chcecie rozwiązać problem, o którym mówi się coraz głośniej na świecie – co zrobić ze zużytymi panelami czy częściami z wiatraków. Wyszkolicie więc ludzi od podstaw?

- To bardzo mocna teza. Do tego jednak zmierzamy – z jednej strony, by dać ludziom niezbędną wiedzę do zmieniania polskiej energetyki, a z drugiej, by zapewnić te kompetencje dla PGE.

Wiemy, że zmiana krajobrazu polskiej energetyki będzie wyzwaniem i od wielu osób będzie wymagała przekwalifikowania i chęci poszerzania wiedzy. Chcemy dać im tę możliwość, a Grupie zapewnić realizację ambitnej strategii. Będziemy dążyć do tego, by nasze procesy technologiczne były wpisane właśnie w ideę obiegu zamkniętego.

Jakie macie plany rekrutacyjne na przyszłość?

- Obecnie w Grupie PGE pracuje ponad 40 tys. pracowników. Sytuacja ta oczywiście ulegnie zmianie po utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i wydzieleniu do niej naszych aktywów węglowych. Dlatego na tym etapie trudno podać, jak zmieni się u nas zatrudnienie w ciągu najbliższych 5-10 czy 15 lat.

Pewne jest, że sytuacja na rynku energetycznym zmienia się błyskawicznie, w związku z czym nowi pracownicy z nowymi kompetencjami na pewno będą przez nas poszukiwani.

Mediacje, czyli sposób na sprawne rozwiązywanie konfliktów

Chciałam zapytać o jeszcze jedną kwestię. W całej grupie zatrudniacie ok. 40 tys. osób. Przy tak dużej liczbie pracowników, różnych podejść do pracy i różnych specjalizacjach trudno uniknąć konfliktów. Jak sobie z nimi radzić?

- Rzeczywiście nie da się uniknąć konfliktów. Jednak my zawsze staramy się je rozwiązywać i w tym celu wykorzystujemy mediacje. Oczywiście to dobrowolna forma rozwiązywania sporów, strony mogą, ale nie muszą z niej korzystać. W tym celu wdrożyliśmy procedurę ogólną przeprowadzania mediacji pracowniczych.

Jaki jest efekt? Rzeczywiście dochodzicie szybciej do porozumienia z mediacjami niż bez nich?

- Jestem przekonana, że mediacje to najlepsza forma rozwiązywania konfliktów. Z pewnością dzięki nim łatwiej jest osiągnąć konsensus. Dzięki wsparciu mediatorów rozwiązaliśmy wiele konfliktów.



Jesteśmy jedną z nielicznych spółek na polskim rynku, które wprowadziły mediację pracowniczą do organizacji. Uważam, że to był bardzo dobry ruch. Dzięki niemu oszczędziliśmy czas, a sam proces rozwiązywania sporu nie jest aż tak stresujący dla pracowników i nie kończy się na sali sądowej.

Zakładam, że mediator jest przedstawicielem firmy i ją reprezentuje. Czy to nie problem?

- Mediator zawsze musi być bezstronny. W związku z tym nie może być sytuacji, w której działa na rzecz jednej ze stron. Co więcej, strony muszą wyrazić zgodę na wybranie konkretnego mediatora, oni nie są odgórnie przydzielani przez firmę.

W PGE korzystamy z pomocy zarówno mediatorów zatrudnionych w naszych spółkach, jak i zatrudniamy ekspertów zewnętrznych. Ci pierwsi to nasi pracownicy, którzy ukończyli kurs mediatora, regularnie się szkolą w tym zakresie i są wpisani na oficjalną listę mediatorów. Zaś cały przebieg rozmów zależy od rodzaju sprawy i tego, na co się zgodzą strony. Zależy nam, żeby konflikty rozwiązywać poprzez mediacje.

Czy wszystko można załatwić za pomocą mediacji?

- Wierzymy, że wiele spraw da się rozwiązać w ten sposób.

