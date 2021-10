Pandemiczne tsunami ich nie zniechęciło. Lubią swoją pracę i nie chcą jej zmieniać

Choć pandemia wywróciła ich świat do góry nogami, to jednak HR-owcy pozostali grupą zawodową, która lubi swoją pracę. Przyznaje tak aż 88 proc. respondentów badania Pracuj.pl. Co cenią w swojej profesji?

Jak wynika z 8. odsłony badania Pracuj.pl „HR-owca portret własny”, które zostało opublikowane w "Kompendium HR 2021", od lat na długiej liście zadań, jakimi zajmują się na co dzień HR-owcy, prym wiodą te same elementy - tego pandemia nie zmieniła. 90 proc. ankietowanych wskazało na rekrutację, a 76 proc. - na selekcję aplikacji.

Autorzy badania wskazują, że najbardziej zauważalne zmiany - w odniesieniu do zeszłorocznego badania - dotyczą obszaru kadrowo-płacowego i employer (employee) brandingu. Opiekowanie się tym pierwszym deklaruje ponad połowa ankietowanych, podczas gdy w 2020 roku tylko 37 proc. wskazało kadry i płace jako swój obszar. Inaczej ma się sytuacja odpowiedzialności za wizerunek pracodawcy, którą deklaruje już tylko 61 proc. osób biorących udział w badaniu - w ubiegłym roku taką deklarację złożyło 72 proc. HR-owców.

Jeśli chodzi o wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się HR-owcy, to w tej kwestii niewiele się zmieniło w ciągu roku. Numerem jeden pozostaje sprawna komunikacja wewnętrzna (44 proc.). Dalej znajdziemy tworzenie angażującego środowiska pracy (44 proc.) oraz pozyskanie dużej liczby jakościowych aplikacji (44 proc.).

Źródło: Pracuj.pl

HR-owiec lubi swoją pracę

Wyniki badania wskazują, że HR-owcy są tą grupą zawodową, która lubi swą pracę. Przyznaje tak aż 88 proc. biorących udział w badaniu pracowników tego sektora.

- Chociaż ostatnie półtora roku to szlak znaczony pandemią, lockdownami, zmianami w funkcjonowaniu organizacji, HR-owcy pozostają grupą zawodową o wysokim wskaźniku satysfakcji z wykonywanego zawodu. Stan ten utrzymuje się od wielu lat. Nie straszne - z punktu widzenia zadowolenia z pracy - okazały się pracownikom działów human resources rewolucyjne zmiany w organizacji pracy często firm o wielotysięcznym zatrudnieniu, bycie „organem wykonawczym” trudnych decyzji o redukcji zatrudnienia, realizowanie projektów z bogatej palety HR-owych zadań, rekrutacje online’owe i w modelu hybrydowym czy konieczność redefinicji oferty pracodawcy od strony benefitów i innych form doceniania pracowników - komentuje Iga Pazio, autorka badania "HR-owca portret własny", redaktor naczelna Kompendium HR.

Jak dodaje, mimo pandemicznego tsunami tylko 3 proc. ankietowanych poszukuje pracy w innym charakterze, argumentując to często wypaleniem zawodowym czy niewielkimi możliwościami dalszego rozwoju w aktualnej firmie. Dla prawie 90 proc. respondentów HR „to jest to”, a co składa się na poczucie bycia we właściwym miejscu i satysfakcję oraz zadowolenie z pracy.

Co jest najbardziej motywujące w zawodzie HR-owca? Lista jest dość długa. Specjaliści doceniają zróżnicowane zadania, dopasowany do siebie zespół i dobrą atmosferą na co dzień, odpowiadające wymaganiom wynagrodzenie, poczucie stabilizacji oraz wpływu na rozwój firmy, a także docenienie ze strony współpracowników. Jak zaznacza Iga Pazio, choć motywatorów jest więcej, to właśnie te powyżej również od wielu lat pozostają tymi najbardziej istotnymi.

Źródło: Pracuj.pl

Skuteczny HR-owiec, czyli jaki?

Jakie umiejętności powinien mieć skuteczny HR-owiec? Przede wszystkim powinien umieć dobrze zorganizować własną pracę oraz ustalić priorytety zadań - te dwie cechy zdaniem respondentów badania Pracuj.pl są kluczowe. Na drugim miejscu znajduje się wiedza dotycząca prawa pracy i zmian, jakie w nim zachodzą.

- Co ciekawe, mimo tego, że pandemia dała się całemu rynkowi pracy mocno we znaki, a firmy koncentrowały się bardzo na efektywności działań (również kosztowej), to jednak ponownie analityka i wsparcie HR procesów technologiami nie znalazły się wśród kluczowych dla pracowników działów human resources kompetencji i umiejętności - komentuje wyniki badań Iga Pazio.

Źródło: Pracuj.pl

Rola HR coraz większa

Działy HR dzięki pandemii zyskały. Jak wynika z badania Pracuj.pl, w firmach wzrosło ich znaczenie.

- Rynek i otoczenie odnotowały nie tyle wzrost znaczenia roli działów personalnych w firmach (bo ta zawsze była istotna, choć nie zawsze HR grzał się w cieple metaforycznych reflektorów), co znaczące podkreślenie tej roli. W niektórych przypadkach był to wręcz przyspieszony kurs tego, jak wiele obszarów kluczowych dla sprawnego funkcjonowania organizacji ma swoje źródło właśnie w HR - wskazuje Iga Pazio.

Ponad połowa ankietowanych wskazuje na wzrost znaczenia HR w strukturach organizacji w ostatnich latach, a jednocześnie 30 proc. twierdzi, że sytuacja nie uległa zmianie. Znacznie optymistyczniej specjaliści ds. human resources spoglądają w przyszłość - aż 81 proc. twierdzi, że mniej lub bardziej, ale rola działów personalnych jeszcze wzrośnie.

Źródło: Pracuj.pl

- Przyznam, że patrzę na zmiany zachodzące na rynku pracy przez nieco inną soczewkę. Zasadniczo mało mnie interesuje (dość powszechny w Polsce) dyskurs pt. „HR powinien być w zarządzie, zyskiwać na znaczeniu, siedzieć przy „stole”. Myślenie w tej kwestii mam dość proste, acz wcale nieprostackie. Jak mądry HR [= nauczony, doświadczony, ogarnięty (również) w finansach], to i przy stole, i w zarządzie, i na każdym trudnym spotkaniu zasiądzie. Bez niepotrzebnej inżynierii. A jeśli mniej mądry, to… w nieskończoność będzie stał w kolejce pod drzwiami wszystkich istotnych spotkań - komentuje wyniki badań Paulina Basta, autorka bloga o tematyce HR-owej.

- Na przyszłość też patrzę nieliniowo. Obok badania wzrostu lub spadku znaczenia roli HR, chyba czas się również zastanowić nad jakością tych zmian. Przed nami tematy, których jeszcze nigdy nie było, bez skryptu, rozkładu działania czy procedury. Zagadnienia, o których dziś wciąż mówimy, nucąc pieśń przyszłości, już dawno stały się rzeczywistością. Tu i teraz. Podczas, gdy my prawimy o wpływie robotów na pracę ludzi, czując się prawie jak na panelu sci-fi, świat jest już o sto kroków dalej, budując modele opodatkowania pracy tychże robotów - dodaje.