Pandemia zmieniła system pracy ochroniarzy. Nie mienie, a zdrowie głównym celem

Już nie tylko dbanie o mienie i życie, ale również czuwanie nad zdrowiem innych osób. Pojawienie się wirusa z Wuhan i związane z nim konsekwencje spowodowały, że zadania pracowników ochrony w ostatnich miesiącach diametralnie się zmieniły. Cel numer jeden - zapobieganie epidemii.

Autor:KDS

• 27 paź 2020 8:33





Sektor security nie wygląda dziś, tak jak jeszcze kilka miesięcy temu. (Fot. shutterstock)

REKLAMA

Sektor security nie wygląda dziś, tak jak jeszcze kilka miesięcy temu.

Wyodrębniły się zadania nastawione przede wszystkim na ochronę przed zakażeniem.

Jednym z podstawowych obowiązków stało się zwracanie uwagi na to, aby wszyscy w obszarze chronionym nosili maseczki i zachowali dystans społeczny.

Wchodząc do sklepu czy obserwując pracę ochroniarzy w innych miejscach, w ostatnich tygodniach z łatwością zobaczymy, że ich codzienne obowiązki zawodowe uległy zmianie.

- W związku z pandemią Covid 19 pracownicy ochrony zostali postawieni na pierwszej linii do weryfikacji osób wchodzących czy wjeżdżających do obiektów chronionych - przyznaje Leszek Krzepicki, prezes Agencji Ochrony Eskort.

Wyjaśnia, że obecnie wiążą się z tym dodatkowe obowiązki i wymagania stawiane przez zleceniodawców.

- Przede wszystkim pracownicy zostali zobligowani do mierzenia temperatury osobom wchodzącym na teren chroniony, prowadzą bardziej szczegółowe zapisy dotyczące danych osób - umożliwiające w razie infekcji łatwiejsze dotarcie do mogących ulec zakażeniu - opisuje Leszek Krzepicki.

Na tym nie koniec nowych obowiązków. W czasie pandemii ochroniarze - z racji tego, że są jednymi z pierwszych osób, z którymi stykają się potencjalni klienci - mają też za zadanie poinformować o zasadach bezpieczeństwa, jakie panują na danym obiekcie. Ich obowiązkiem jest też weryfikacja, czy są one przestrzegane. Codziennością stała się też obsługa bramek odkażających.

Z kolei Jarosław Czarnowski, prezes MBJ Grupy wskazuje, że jednym z podstawowych zadań ochroniarzy stało się zwracanie uwagi na to, aby wszyscy w obszarze chronionym przestrzegali obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego.

Zdalna ochrona

Wraz ze zmianami, jakie na ochroniarzach wymusiła pandemia, zmieniły się również wydatki firm. Na właścicieli agencji ochrony spadły obowiązki i koszty zabezpieczeń indywidualnych pracowników ochrony w maseczki, przyłbice, płyny odkażające czy rękawiczki jednorazowe. Oni też tak muszą ustawić system pracy, by ograniczyć do minimum liczbę osób, z jakimi mają kontakt ochroniarze. To przecież zawód, którego nie da się wykonywać z domu. Muszą być na miejscu.

Ale home office spowodowało w tej branży, jeszcze inną zmianę. - Klienci, chcąc ratować swój biznes, są zmuszeni do dokonywania oszczędności również w ochronie. I tak na przykład dotychczas chroniąc biurowiec trzema pracownikami, klient na czas pracy zdalnej pracowników biurowca rezygnuje z jednego posterunku, pozostawiając dwóch pracowników ochrony. Szukając oszczędności, coraz częściej stosowana jest ochrona zdalna tzn. monitoring kamer z obiektu przez zewnętrzne centrum operacyjne i w określonych procedurami przypadkach wysyłany jest patrol interwencyjny - w ten sposób Jarosław Czarnowski pokazuje, jak coraz bardziej automatyzuje się ta branża. Proces ten w jeszcze większym stopniu zauważyć można przy ochronie antycovidowej. - Z elektronicznych zabezpieczeń dużym zainteresowaniem wśród zleceniodawców cieszą się bramki mierzące temperaturę i kamery termowizyjne - wskazuje Leszek Krzepicki. Ochrona antycovidowa Branża przechodzi jeszcze inną zmianę. Ochroniarze powinni liczyć się z tym, że w czasie, kiedy kluczowa jest ochrona przed niewidzialnym wrogiem, wiedza z zakresu bezpieczeństwa może nie wystarczyć do odnalezienia się w miejscu pracy. Tym bardziej, ze firmy zaczęły uzupełniać swoją ofertę o ochronę epidemiczną. Co się kryje pod tym hasłem? To szereg czynności opracowanych w taki sposób, by zminimalizować ryzyko zakażenia się i rozprzestrzeniania COVID-19. Składają się na nie m.in. procedury kontroli przesiewowej (wykrywanie objawów m.in. za pomocą specjalistycznego sprzętu termicznego), procedury postępowania z osobami u których zauważono znamiona zarażenia (ścieżka komunikacji o zagrożeniu, gradacja informacji do ogółu, mechanizmy izolacji osób zagrażających ogółowi, łagodzenie emocji związanych z sytuacjami stresującymi), procedury obsługi urządzeń, procedury ewakuacyjne w przypadku

stwierdzenia zagrożenia o znacznym rozmiarze zagrażającym całemu obiektowi. - Dla pracowników ochrony oznacza to nowy zakres obowiązków związany z procedurami kontroli przesiewowej czy postępowania z osobami, wobec których ujawniono symptomy zarażenia covid-19. To też stała edukacja osób znajdujących się na terenie obiektu o obowiązkach wynikających z przeciwwirusowych działań, szkolenia w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń do wykrywania zagrożeń epidemicznych jak i zabezpieczenia osób przed takimi zagrożeniami (termometry, bramki kontaminacyjne, kamery termowizyjne, folie ochronne i podobne) - wskazuje na zmiany w obowiązkach zawodowych pracowników ochrony Michał Skorecki, zasiadający w zarządzie Polskiego Holdingu Ochrony prezes firmy Esox, która oferuje ochronę epidemiczną.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.