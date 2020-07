Pandemia uwypukliła plusy pracowników 50 plus

Jak wynika z raportu Pracuj.pl, 6 na 10 badanych uważa, że pracodawcy powinni bardziej niż obecnie dbać o pracowników po 50. roku życia. Zdaniem ekspertów firmy rekrutacyjnej opinia ta obrazuje świadomość wśród większości badanych Polaków, dotyczącą trudnej sytuacji osób zbliżających się do wieku emerytalnego na rynku pracy.

Tacy pracownicy mają wiele zawodowych plusów. Te najważniejsze? Wysoki poziom wykonywanej pracy (58 proc.), a także gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami (57 proc.). Badani przez Pracuj.pl mówili też o dużej lojalności osób w starszym wieku wobec obecnych pracodawców (54 proc.).

Okazuje się, że 27 proc. pracowników 50+ odnosi się pozytywnie do perspektywy pracy w przyszłości w innym zawodzie niż obecny, jeszcze mniej skłonnych jest do opuszczenia pracodawcy. Mając do wyboru zmianę miejsca pracy lub zmianę posiadanych kwalifikacji, aż 66 proc. baby boomers zdecydowałoby się na drugą ze wskazanych opcji.

Czytaj więcej: Jak zdaniem Polaków styl życia wpływa na pracę

- Starsi pracownicy są skłonni rzadziej do zmiany pracy od młodych. Lojalność generacji X i baby boomersów to wartość, która na rynku pracy staje się coraz mniej powszechna. W obliczu rosnącej rotacji kadr warto się zastanowić, w jaki sposób promować ich postawy. Pracownicy 40+ czy nawet osoby w wieku emerytalnym, które są pracownikami firm od dawna, to często dobre przykłady potencjału przedsiębiorstwa jako miejsca rozwoju zawodowego na wiele lat - komentuje Łukasz Marciniak, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Grupie Pracuj.

CZYTAJ DALEJ »

Zdaniem autorów raportu właśnie stabilizacja i lojalność - a już zwłaszcza na tle rosnącej mobilności młodych pracowników - urastają w ostatnich latach do atutu, niedostatecznie jednak docenianego przez pracodawców.

Według badań Pracuj.pl pokolenie baby boomers (56+) jako jedyne przedkładało dobrą atmosferę w firmie (istotna jest dla 72 proc. badanych z grupy) nad wysokie wynagrodzenie (65 proc.). Baby boomersi zdecydowanie częściej od generacji Z uważali zaś stabilność zatrudnienia za jeden z kluczowych aspektów życia zawodowego (56 proc. badanych z grupy). Pod tym względem niejako wyprzedzali rynkowy trend poszukiwania w pracy silnych fundamentów i bezpieczeństwa, który w - związku z pandemicznymi turbulencjami na rynku pracy - można było zaobserwować wśród ogółu pracowników.

Obecnie to właśnie stabilność zatrudnienia nabiera znaczenia. Przykład? Według raportu Randstad Employer Brand Research najbardziej pożądanymi aspektami zatrudnienia dla Polaków na początku roku były: atrakcyjne wynagrodzenie i benefity (74 proc.), stabilność zatrudnienia (55 proc.) oraz miła atmosfera w pracy (51 proc.).

Pandemia COVID-19 zmieniła jednak perspektywę zatrudnionych. W marcu 2020, w okresie epidemii, blisko 1 na 4 osoby przyznała, że boi się o pracę. Obawy dotyczyły nie tylko zwolnień (25 proc.), ale przede wszystkim zmniejszenia wynagrodzenia (41 proc.) czy nawet likwidacji firmy (16 proc.). Na znaczeniu nabrała stabilność zatrudnienia.

Także badanie Pracuj.pl potwierdza zmianę oczekiwań pracowników wobec pracodawcy. Stabilne i bezpieczne zatrudnienie – to ważny argument dla aż 58 proc. pracowników. Ponad połowa uczestników badania (51 proc.) wybrała także stabilną pozycję firmy mimo zmian rynkowych. Na tle tych danych znacznie mniej atrakcyjne jako argumenty za zmianą pracy okazały się możliwość awansu (34 proc.) czy ciekawy zakres obowiązków (31 proc.).

Jednym z przykładów pracowników 50 plus, którzy doskonale radzą sobie na rynku pracy jest Joanna Osoba-Botwina związana zawodowo z firmą Rockwell Automation. Kilka lat temu zdecydowała się na zmianę stanowiska u tego samego pracodawcy, a kilka miesięcy temu znów się na to odważyła. W rozmowie z PulsHR.pl po pierwszej zmianie opowiadała tak: - Bardzo lubię nowe wyzwania, dynamikę, zmienność. Rockwell Automation mi to zapewnia. Jednocześnie w pełni zdaję sobie sprawę, że nie każda osoba w wieku 50 plus chce tak pracować. Dlatego to, czy się odnajdzie, zależy od wielu czynników – branży czy stanowiska. Jeżeli mówimy o osobach, które miałyby od podstaw uczyć się narzędzi programowania, to z pewnością są w stanie opanować je w wystarczającym stopniu, ale być może nie będą w stanie osiągnąć takiego stopnia zaawansowania, jaki chcieliby uzyskać. Mimo to jeszcze raz chciałabym podkreślić: takie osoby są bardzo cenne dla organizacji. Wnoszą doświadczenie życiowe, wiedzę, jaką wyciągnęły z poniesionych w życiu porażek. Nie powtarzają tych samych błędów.

Bardzo ważne dla rozwoju firm jest, by wykorzystać doświadczenie i wiedzę starszych pracowników do harmonijnego rozwoju młodszych talentów – często mocno skupionych na dążeniu do awansu - podsumowuje Łukasz Marciniak. I zauważa:

- Pracownicy 50+ to także grupa, która szczególnie mocno może odczuwać napięcia związane z turbulencjami rynku pracy po wybuchu epidemii koronawirusa. W ich oczach w najbliższych miesiącach będą zyskiwać pracodawcy, którzy nie będą wykonywać nerwowych ruchów kadrowych i gwarantować stabilizację zatrudnienia w nowej, trudnej sytuacji