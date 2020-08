Justyna Szumińska, human capital manager w agencji kreatywnej Kamikaze jest kolejną bohaterką publikowanego na łamach PulsHR.pl cyklu tekstów o dobrych stronach pandemii.

Od dawna myśleli o wprowadzeniu większej elastyczności w miejscach pracy. Tak chcieli zyskać większą interakcję między członkami zespołu. W końcu się udało. Zmobilizował ich COVID-19.

Opiniami na ten temat "dobrych stron" pandemii podzielili się z nami już m.in. Agnieszka Pocztowska, dyrektor generalna Shell Business Operations Kraków czy Katarzyna Rusek, dyrektor HR w SAP Polska.



Kamikaze to agencja kreatyna, której "digitalowy background" nie był obcy. Jednak dopiero w ostatnich tygodniach jej pracownicy mogli na własnej skórze przetestować, czy rzeczywiście wiedzą, jak korzystać z tych rozwiązań.

- Po prostu pandemia sprawdziła, czy rzeczywiście “umiemy w digitalu”. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent naszego zespołu pracowało bowiem zdalnie podczas lockdownu. Z dnia na dzień, bez większych wyzwań przenieśliśmy nasze działania do świata online. Procesy rekrutacyjne czy onboarding, również odbywają się online. Skraca to czas całego procesu, a kandydaci chwalą sobie taką formę spotkań, twierdząc, że łącząc się z nami ze swoich domów mniej się stresują i czują się swobodniej - opowiada Szumińska.

Okazało się, że pracownicy Kamikaze nie tylko "umieją w digitalu", lecz przekonali się, że taka forma pracy może przynieść sporo korzyści. Na co dzień organizowali spotkania stacjonarne “Social Media Academy”, w ramach których dzielą się wiedzą ze wszystkimi zainteresowanymi tematyką social media. Przez koronawirus zamienili je w webinary, przez co zwiększył się ich zasięg i mogły w nich uczestniczyć osoby z całej Polski. Dzięki organizowaniu spotkań w formie online zyskano też możliwość zapraszania ekspertów z całego świata, którzy do tej pory nie mieli możliwości w nich uczestniczyć.

Czytaj więcej: "W każdym kryzysie ukryta jest szansa". Jaka? Zdradzają prezesi i dyrektorzy HR W czasie pandemii w Kamikaze udało się wprowadzić w życie jeszcze inny element, o którym myślano w tej firmie od lat. - Przede wszystkim postawiliśmy na politykę flex-desk: każdy może korzystać z biurek, które nie zostały wyłączone z użytku. Rezerwuje się je przez dedykowaną aplikację zonifero. Biurko nie jest przywiązane do pracownika, więc każdy trzyma prywatne rzeczy w specjalnym lockerze. Dzięki temu po zakończonej pracy łatwo nam zdezynfekować wszystkie powierzchnie. Jeszcze przed pandemią zależało nam na uelastycznieniu miejsc pracy, by między pracownikami zachodziła większa interakcja. Z pewnością te rozwiązania zostaną z nami na dłużej - przyznaje Szumińska. Inna sprawa, na jaką zwraca uwagę nasz rozmówczyni, to komunikacja. Agencja zarządzana jest w duchu collaborative management, struktura jest płaska, a każdy pracownik ma wpływ na decyzje. - Podczas pandemii okazało się, że lekcję z zaufania, transparentności i zaangażowania mamy odrobioną bardzo dobrze. W czasie lockdownu organizowaliśmy krótkie spotkania całego zespołu z podsumowaniem istotnych spraw z życia agencji. Pracownicy oceniają je bardzo pozytywnie i z pewnością taka forma zostanie już z nami, gdyż sprzyja ona lepszej komunikacji - podsumowuje Szumińska. Także Marc Burrage, szef Hays Poland przyznaje, że pozytywnym doświadczeniem ostatnich tygodni z pewnością była poprawa komunikacji między członkami zespołu. - Udoskonaliliśmy komunikację wewnętrzną i dostrzegliśmy, jak istotną rolę odgrywa w czasie niepewności. Jednym z obszarów działalności, który w wielu firmach rozwinął się w ostatnich miesiącach, jest komunikacja kadry zarządzającej z pracownikami - zauważa Burrage. I dodaje, że w obecnej sytuacji ogromne znaczenie dla zatrudnionych ma większa "widoczność" czy też dostępność liderów, którzy powinni częściej rozmawiać z pracownikami o rozwoju sytuacji i na bieżąco informować, co dzieje się w firmie - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.