Pandemia rozdała karty. Czas na sprawdzian z cyfrowej transformacji

Kryzys wywołany koronawirusem okazał się katalizatorem cyfryzacji. Pandemia przyspieszyła wiele zmian i zweryfikowała podejście firm do technologii. O tym jak w popandemicznej rzeczywistości powinna wyglądać cyfrowa transformacja dyskutować będziemy podczas konferencji EEC Trends, w ramach bloku tematycznego EEC Digital.

Cyfrowa transformacja nabrała w ostatnich miesiącach niebywałego tempa. Jak wynika z badania Banku Światowego zrealizowanego wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w odpowiedzi na wyzwania wynikające z pandemii 32 proc. firm zaczęło używać bądź zwiększyło wykorzystanie internetu, mediów społecznościowych, wyspecjalizowanych aplikacji czy platform cyfrowych w celach biznesowych. Co piąta firma dostosowała dzięki digitalizacji swoją ofertę produktową lub usługową. Część przedsiębiorstw zainwestowało w nowy sprzęt lub oprogramowanie, by lepiej zaadaptować się do nowych warunków.

Jednak nie wszyscy z wyzwaniem, jakie postawiła pandemia, poradzili sobie tak samo. Niektóre firmy w warunkach przyspieszenia cyfryzacyjnego wyrastają na nowych liderów lub umacniają swoją pozycję, dla innych jest to zbyt duże wyzwanie. Cyfryzcyjny skok wymaga nowych kompetencji od pracowników i zarządzających. A na naukę nie było zbyt wiele czasu...

Z badania PARP i Banku Światowego wynika, że do kryzysu bardzo szybko dostosował się handel i branża usługowa, słabiej z kolei firmy przemysłowe, które mniej chętnie sięgały po rozwiązania cyfrowe.

Na pytania o dojrzałość cyfrową polskiego biznesu odpowiedzi szukać będą uczestnicy sesji "Cyfrowa transformacja – szybciej, inaczej, mądrzej", która odbędzie się 18 lutego w godz. 9.30-11.00 w ramach konferencji EEC Trends.

Dyskusję rozpocznie rozmowa 1x1 z Rafałem Brzoską. Twórca i prezes InPostu, to ostatnio najgłośniejsze nazwisko w świecie biznesu. Po udanym debiucie na giełdzie w Amsterdamie jego spółka wróciła do biznesowej pierwszej ligi, zaś sam biznesmen wskoczył do czołówki najbogatszych ludzi w Polsce, z majątkiem szacowanym na 5,6 mld zł.

Obecnie przed Inpostem - w obliczu rozkwitu e-commerce - rysują się dobre perspektywy. Firma już ma m.in. kilkuletnie umowy z Allegro i Amazonem, a jej prezes podczas EEC Trends mówić będzie m.in. o swoim planie na popandemiczną przyszłość.

O przyszłości handlu w tej nowej rzeczywistości, technologiach, które decydować będą o przewagach konkurencyjnych na coraz bardziej zagęszczającym się rynku e-commerce, rozmawiać z kolei będziemy z prezes Grupy Empik Ewą Szmidt-Belcarz. Zarządzany przez tę grupę Empik.com, to jeden z największych e-sklepów, obecny na rynku od 22 lat.

Obaj goście specjalnie wezmą także udział w debacie eksperckiej, poświęconej tematowi cyfrowej transformacji. Do dyskusji zaprosiliśmy wspomnianego Rafała Brzoskę, prezesa InPostu, Michała Forystka, współzałożyciela Brainhint, Michała Mastalerza, członek zarządu PwC ds. klientów i rynku, Jowitę Michalską, prezes Fundacji Digital University, Singularity University Warsaw, Jacka Misiejuka, dyrektora zarządzającego spółki Enel X Polska. Bartłomieja Pucka, menedżera w globalnym zespole ds. technologii cyfrowych w szwedzkiej siedzibie IKEA oraz Ewę Szmidt-Belcarz, prezes Grupy Empik.

Wstęp do EEC 2021

EEC Trends kontynuuje tradycję i markę Forum Zmieniamy Polski Przemysł – do roku 2018 jednej z najważniejszych debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. EEC Trends to już samodzielna marka wpisująca się w szerokie i rozpisane na wiele miesięcy bieżącego roku spektrum działań związanych z Europejskim Kongresem Gospodarczym 2021.



Zaproszeni Goście, stali uczestnicy Kongresu – eksperci i naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy i decydenci – wezmą udział w dyskusjach w ramach wskazanych w agendzie obszarów tematycznych.



Kluczowe dla wydarzenia "trendy" to takie grupy zjawisk, które w najbliższej przyszłości będą zmieniać gospodarczą i społeczno-gospodarczą rzeczywistość. Określenie tych dominujących tendencji, przewidywanie ich skutków, komentowanie w opiniotwórczym gronie, a w końcu konkluzje i rekomendacje – wszystko to ma szczególne znaczenie wobec niestabilnej sytuacji świata i gospodarki.Dyskusja na EEC Trends przygotowuje grunt pod Kongres, wskazując priorytety, akcentując to, co najważniejsze. W toku tego wydarzenia wykuwa się ostateczny kształt Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dzięki takiemu podejściu kształt Kongresu jest pojemny – adekwatny do różnych oczekiwań i potrzeb, aktualny i żywy. EEC Trends potwierdza, że dialog jest wpisany w DNA Europejskiego Kongresu Gospodarczego.EEC Trends jest zestawem dyskusji, rozmów, prezentacji i innych form. Przeniesienie jej do przestrzeni wirtualnej stwarza nowe możliwości – poszerza krąg odbiorców, zapewnia dostęp do treści w czasie rzeczywistym i do ich zarejestrowanej formy – po zakończeniu wydarzeń.Częścią EEC Trends będzie przyznanie wyróżnień WNP Awards – tym, którzy pełnią rolę pionierów – wskazują na polskim rynku tendencje, niekiedy idą pod prąd, inicjują innowacyjne działania. Tym, bez których śmiałości rozwój nie byłby możliwy.