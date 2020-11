Pandemia nie zachęca do rozkręcania biznesu. Mniej nowych firm na rynku

Transport i gospodarka magazynowa, usługi, przemysł oraz zakwaterowanie i gastronomia - w tych sektorach najbardziej spadła liczba rejestracji podmiotów gospodarczych w trzecim kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Autor:jk

• 12 lis 2020 14:31





W trzecim kwartale 2020 roku zarejestrowano 87 360 podmiotów gospodarczych (Fot. Shutterstock)

Zaledwie o 0,5 proc. spadła liczba rejestracji podmiotów gospodarczych w trzecim kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Oznacza to, że w tym czasie zarejestrowano o ok. 3 tys. podmiotów gospodarczych mniej niż rok temu.

Największy spadek zanotowano w transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,9 proc.), usługach (o 2,7 proc.), przemyśle (o 2,6 proc.) czy zakwaterowaniu i gastronomii (o 1 proc.).

W trzecim kwartale 2020 roku zarejestrowano 87 360 podmiotów gospodarczych. To o 2754 mniej (o 0,5 proc.) niż rok wcześniej, kiedy było ich 87 700.

Co istotne, liczba rejestracji spadła niemal we wszystkich analizowanych przez Główny Urząd Statystyczny rodzajach działalności. Najbardziej – w transporcie i gospodarce magazynowej, o 5,9 proc. Znaczące spadki odnotowały także takie sektory rynku, jak usługi (o 2,7 proc.), przemysł (o 2,6 proc.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (1 proc.).

Wzrosty liczby rejestracji zanotowano w kontekście handlu i naprawy samochodów (o 9,2 proc.) oraz informacji i komunikacji (o 2,5 proc.). Zdaniem ekspertów Personnel Service, rynek pracy nie jest na te zmiany obojętny.

- Mniejsze zainteresowanie działalnością gospodarczą zanotowaliśmy już w drugim kwartale tego roku. Wówczas spadki w zakresie rejestracji podmiotów były jeszcze wyższe. Średnio było ich o 31 proc. mniej niż rok wcześniej. Lipiec, sierpień i wrzesień były dla przedsiębiorców bardziej łaskawe, ale nie oznacza to, że dobre. Mniej nowych firm to automatycznie mniej nowych miejsc pracy. Jako przykład możemy podać branżę gastronomiczną, w której zanotowaliśmy największy spadek zainteresowania nowymi pracownikami, co oczywiście jest związane z obawami o kolejne restrykcje – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Liczba firm, które upadły w badanym przez GUS okresie, zmniejszyła się nieznacznie. Rok temu były 133 takie podmioty, natomiast w trzecim kwartale 2020 roku – 123. I choć skala porównania jest znacznie mniejsza, w tym przypadku także zanotowano negatywne tendencje.

W branży gastronomii i zakwaterowania upadło 9 firm, a to o 4 więcej niż w trzecim kwartale 2019 roku oraz w handlu i naprawie samochodów – 34 (o 6 więcej). Największy spadek liczby upadłości odnotowano z kolei w budownictwie (18 wobec 28 rok temu). Zdaniem Krzysztofa Inglota, najtrudniejsza sytuacja czeka przedsiębiorców dopiero w ostatnim kwartale roku. - Kolejna fala zakażeń oraz wprowadzenie żółtej, a następnie czerwonej strefy na terenie całego kraju to kwestie, które z pewnością przełożą się na kryzys w wymienionych branżach w ostatnim kwartale. Ograniczenie działania wielu firm, w tym restauracji, jest dla nich dużym ciosem. Ewentualny lockdown te ograniczania tylko pogłębi - ocenia Krzysztof Inglot. - Warto pamiętać, że ostatni kwartał roku to trudny okres także z uwagi na konieczność „dopięcia” firmowych budżetów, które w tym roku odczuły efekty pandemii koronawirusa. Możliwe jest zatem dalsze redukowanie zatrudnienia. Szczególnie narażeni są pracownicy właśnie z tych sektorów rynku, w których dominuje zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli m.in. w branży gastronomicznej. Z naszych niedawnych badań wynika, że pracownicy nie mają wątpliwości, że to najbliższe miesiące będą decydować o ich losie. 34 proc. spośród obawiających się zwolnienia jest zdania, że utrata pracy jest najbardziej prawdopodobna jeszcze przed końcem 2020 roku, a 25 proc. wskazuje, że newralgiczny będzie początek przyszłego roku – dodaje Krzysztof Inglot.

