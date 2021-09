Pandemia nie nauczyła specjalistów pokory. Firmy nie są tu bez winy

Ani rewolucja, ani ewolucja, ale szok. Szok, który sporo zmienił, ale największe zmiany dopiero są przed nami. Tak w skrócie o zmianach na rynku pracy, jakie zaszły w czasie pandemii COVID-19 mówi Michał Bryszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami Savills. - Wielu pracodawców liczyło, że pandemia nauczy specjalistów pokory. Jestem w branży ponad 20 lat i nie pamiętam takiego rynku kandydata - zauważa z kolei Artur Skiba, prezes firmy rekrutacyjnej Antal.

Jak wskazuje Michał Bryszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami w Savills, efekty tego, co działo się w firmach w czasie pandemii, dopiero są przed nami.

- Tak naprawdę nie wiemy, nie mamy pełnej świadomości konsekwencji tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach. Nie zdecydowaliśmy jeszcze, czy nasze zespoły mają być tylko zdalne, hybrydowe, czy w całości pracować z biur. Nie wiemy, w jaki sposób radzić sobie z tym dodatkowym poziomem komplikacji, bo do tej pory lider miał w zespole ekstrawertyków i introwertyków. Istniały różne koncepcje podziału zespołów. Teraz doszedł nam dodatkowy element do uwzględnienia, czyli podział na zespoły rozproszone. A przecież te wszystkie osoby muszą się gdzieś ze sobą spotkać, współpracować, wymieniać kreatywnymi pomysłami. Tym dziś musi zarządzać menedżer - opowiada Michał Bryszewski.

Z kolei Artur Skiba, prezes firmy rekrutacyjnej Antal przypomina, że kryzysy gospodarcze dotykają świat co kilka lat.

- Można je porównać do przypływów i odpływów oceanu. Kiedy następuje odpływ, widać wyraźnie, kto ma na sobie kąpielówki. Tak samo było i tym razem; nie wszystkie firmy poradziły sobie ze zmianami, nie wszystkie nawet dziś sprawnie wykorzystują nowe technologie. Jednak większość poradziła sobie bardzo dobrze. Menedżerowie zaczęli rozliczać ludzi z wyników ich pracy. Dotychczas mieliśmy mentalność, że pańskie oko konia tuczy, i lubiliśmy widzieć, jak dookoła nas ludzie zaiwaniają. Pandemia to zmieniła - mówił szef Antala.

Jak dodaje, nie było wyjścia, bo dziś liderzy mają bardzo trudne zadanie do wykonania. Bowiem bardzo trudno rozliczyć ludzi z pracy wykonywanej zdalnie.

- Natomiast w kwestii powrotów do biur jestem optymistą. Nasze badania pokazują, że stopniowo ludzie chcą wracać do pewnego rodzaju normalności, tylko 20 proc. osób chce tylko pracy zdalnej, zdecydowana większość nie wyobraża sobie nie mieć możliwości pracy zdalnej, ale woli pracę hybrydową.

Maciej Łobos, współzałożyciel i prezes MWM Architekci zaznacza z kolei, że żadnej twórczej, kreatywnej pracy nie da się wykonać za pośrednictwem ekranu komputera.

Maciej Łobos, współzałożyciel i prezes MWM Architekci (fot. PTWP)

- Kiedy w marcu 2020 zaczął się ten "cyrk", my również zdecydowaliśmy się przejść na pracę zdalną, ale bardzo szybko wróciliśmy do biura. Po miesiącu wszyscy byliśmy w pracy. Uważam, że żadnej pracy kreatywnej nie da się wykonywać zdalnie. To jest dobre rozwiązanie do stosowania od czasu do czasu, do zmniejszenia liczby wyjezdnych spotkań, ale na długą metę nie da się tak pracować. W naszym przypadku to właśnie ze spotkań na żywo, tego ciągłego odbijania piłeczki powstaje wartość dodana projektów - komentuje Łobos.

Rynek specjalisty

Kiedy pandemia zaczynała nabierać rozpędu, coraz częściej pojawiały się informacje, że oznaczać to będzie koniec rynku pracownika dla specjalistów, których wymagania rosły w zastraszającym tempie. Tymczasem, jak wskazują uczestnicy dyskusji zorganizowanej w ramach Property Forum, tak się nie stało.

- Wielu pracodawców liczyło, że pandemia nauczy specjalistów pokory, bo w 2. kwartale 2020 roku zapanował strach na rynku, jednak projekty bardzo szybko ruszyły z kopyta, a zapotrzebowanie na specjalistów stało się jeszcze większe niż przed pandemią. Jestem w branży ponad 20 lat i nie pamiętam takiego rynku kandydata wśród specjalistów. Najlepsi otrzymują nawet po siedem ofert pracy miesięcznie; tu prym wiedzie nie tylko IT, ale też prawnicy, dla których wzrost wynagrodzeń wyniósł 15 proc. - wylicza Artur Skiba.

Dodaje też, że pracodawcy muszą brać pod uwagę oczekiwania kandydatów nie tylko co do wynagrodzeń, ale też miejsca pracy.

- Już ponad 7 proc. firm jest gotowych wysłać ludzi na pracę zdalną. Wydaje się, że dofinansowanie pracy z domu jest tylko kwestią czasu - uważa Skiba.

Michał Bryszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami Savills

Michał Bryszewski dodaje, że problemy związane z rynkiem pracownika wśród specjalistów firmy stworzyły sobie same. - Przez lata firmy szły na skróty. Zamiast szkolić pracowników od podstaw i dbać o to, by chcieli jak najdłużej być z nimi, wolały podkupować nowych ludzi z doświadczeniem konkurencji. Konsekwencją tego jest fakt to, że same nakręciły spiralę oczekiwań finansowych i teraz muszą się z nią mierzyć - mówi.

Z kolei Maciej Łobos zwraca uwagę, że dziś wynagrodzenie nie zawsze gra pierwsze skrzypce.

- Jedna z naszych koleżanek znalazła sobie dużo lepiej płatną pracę, wytrzymała w niej miesiąc, po czym przyszła z pytaniem, czy może wrócić. Okazało się, że w nowym miejscu na nią krzyczano, nie wykonywała kreatywnych projektów, uznała, że woli mniejsze pieniądze, ale pracę w przyjemnej, rodzinnej atmosferze - opowiada szef MWM Architekci.

Na tą zmianę zwraca uwagę również Małgorzata Czernecka, psycholog i trener biznesu.

- Widzieliśmy, że w czasie pandemii wiele osób odczuwało lęk o swoje zdrowie i życie. To wpłynęło na przewartościowanie ich priorytetów. Coraz częściej słyszymy, że w rodzinie jedna osoba rezygnuje z pracy, by razem żyć na niższym poziomie materialnym, ale wyższym poziomie mentalnym i mieć więcej czasu dla rodziny, bliskich, dla siebie - przyznaje.

Małgorzata Czernecka, psycholog i trener biznesu (fot. PTWP)

Jej zdaniem takie podejście przełoży się również na rekrutacje. Pracownicy będą bardzo świadomie wybierać firmy, z którymi się zwiążą, będą stawiać na te firmy, które są dobrze oceniane, które szanują pracowników i zapewniają dobre środowisko pracy.

- Na tej płaszczyźnie zacznie się walka o talenty - podsumowuje Czernecka.