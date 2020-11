Pandemia i zatrudnienie w IT. Nowe zjawiska, nowe pomysły

Gdy na początku pandemii rozmawialiśmy z branżą IT, wnioski były proste. Branża choć odczuje skutki pierwszej fali koronawirusa, to będzie jedną z tych, które pandemiczne miesiące będzie mogła uznać za udane. Jak jest dziś? Dobrze - choć firmy IT muszą poradzić sobie z nowymi wyzwaniami na rynku pracy...

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 13 lis 2020 6:00





Firmy IT muszą poradzić sobie z nowymi wyzwaniami na rynku pracy. (fot. Pixabay)

REKLAMA

12 proc. firm odnotowało wpływy mniejsze niż 35 proc. przewidywanego rocznego obrotu po pierwszym półroczu tego roku. 2/3 zadeklarowało straty do około 5 proc. obrotu w kwartale drugim, 1/3 notuje straty w wysokości około 40 proc. - wynika z nieopublikowanego jeszcze raportu Software Development Association Poland (SoDA).

Jak wynika z Barometru Ofert Pracy, przygotowywanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, branża IT pozostaje jedną z tych, w której wzrost poszukiwanych pracowników jest wyjątkowo zauważalny.

Pandemia koronawirusa i jej gospodarcze konsekwencje, choć dla samej branży nie okazały się tak dotkliwe jak dla innych, przyniosły jednak nowe wyzwania. Okazuje się bowiem, że coraz częściej pracownicy polskich firm otrzymują oferty pracy z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych.

„Czy pracownicy branży IT to jedna z niewielu grup zawodowych, które mogą dziś spać spokojnie? Wiele wskazuje że tak, choć pandemia koronawirusa wpływa na działanie firm na co dzień współpracujących z branżą retail czy turystyką. Dla samej branży i dla pracowników to, co się dzieje na świecie, przypomina remont, który - w długoterminowych perspektywach - przynieść powinien wzmocnienie rynku” – tak zapowiadaliśmy kwietnią rozmowę z przedstawicielami Organizacji Pracodawców Usług IT o sytuacji w branży IT

Przeczytaj: Kryzys się skończy, a branża IT urośnie w siłę

Dziś w czasie drugiej fali epidemii COVID-19 sprawdzamy, czy zapowiadany remont okazał się dla IT odświeżaniem, czy jednak nieplanowaną generalną modernizacją.

- Wprowadzony wiosną lockdown spowodował bardzo dużą niepewność wśród firm IT. Przygotowany wówczas przez SoDA raport pokazał, że 70 proc. należących do naszej organizacji firm miało negatywne nastroje co do przyszłości. Wydaliśmy wówczas dla nich rekomendacje. Dziś sektor software house’ów jest stabilny i dzięki swoim rozwiązaniom może i będzie wspierał inne firmy podczas trwania tej pandemii – wyjaśnia w rozmowie z PulsemHR Bartosz Majewski, CEO Codibly i prezes Organizacji Pracodawców Usług IT.

Cięcie kosztów, wzmacnianie automatyzacji i presja czasu Jak wyjaśnia Bartosz Majewski, pandemia koronawirusa wykazała kilka dominujących trendów. - Po pierwsze: redukcja kosztów i automatyzacja. Firmy które traciły przychody - nie mówię tu o przedsiębiorstwach z naszej branży - na potęgę cięły koszty. Okazało się, że bardzo dużą część tej redukcji możemy osiągnąć, wprowadzając automatyzację i wykorzystując sztuczną inteligencję. To, jak się okazało, przysparzało firmom z branży nowych projektów – podkreśla. Naturalnie firmy stawiały także na wprowadzanie cyfrowych rozwiązań, które okazały się niezbędne przy zarządzaniu rozproszonym zespołem. - Nasz sektor w chwili obecnej ma nastroje bardziej neutralne lub - powiedzmy - idące w kierunku optymizmu... Jesteśmy w trakcie tworzenia nowego raportu dotyczącego sytuacji w branży IT. Okazuje się, że około 12 proc. firm odnotowało wpływy mniejsze niż 35 proc. przewidywanego rocznego obrotu po pierwszym półroczu. 2/3 zadeklarowało straty do około 5 proc. obrotu w kwartale drugim, 1/3 notuje straty w wysokości około 40 proc. A patrząc na zatrudnienie: widzimy wzrosty. Ponad 50 proc. firm nie zredukowało, a nawet zwiększyło wolumen pracowników w drugim kwartale tego roku - dodaje Majewski. Beata Wilk HR Manager w firmie Euvic zauważa, że ostatnie miesiące to wystrzał pomysłów i zdecydowanie szybsze tempo pracy. - Ostatnie lata w IT to działania w określonym tempie: wpadał pomysł np. na jakiś benefit, był on z każdej strony oglądany, omawiany... A co zauważam teraz? Nagły wystrzał pomysłów. Pewne ustalenia musieliśmy przyjmować "na już", mieliśmy mało czasu na testowanie. To wymaga ogromnej kreatywności. Wiele rzeczy musieliśmy przyjąć bez zastanawiania i analizowania – tłumaczy. Pracownik pilnie poszukiwany Jak wynika z Barometru Ofert Pracy, przygotowywanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, branża IT stała się jedną z tych, w której wzrost poszukiwanych pracowników jest wyjątkowo zauważalny. Wśród grupy obejmującej oferty pracy dla przedstawicieli zawodów przeznaczonych dla absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych, w październiku odnotowano solidne wzrosty we wszystkich kategoriach - za wyjątkiem branży energetycznej oraz BHP i ochrony środowiska. Najwięcej ofert napłynęło dla sektora IT (zarówno stanowiska administracyjne jak również programistyczne), badań i rozwoju oraz e-commerce. Zobacz: Ofert pracy powoli przybywa. Kto rekrutuje? W relacji do stycznia 2020 r. wzrost obserwujemy w przypadku IT – przede wszystkim e-commerce, następnie programowanie, administracja oraz badania. Przyrost ten był spowodowany - w głównej mierze - specyfiką szoku spowodowanego lockdownem. Przyczyniło się do niego nasilenie zainteresowania zakupami online, spowodowane restrykcją nałożoną na tradycyjne zakupy, a potrzeba obsługi platform i serwisów internetowych przełożyła się na wzrost zapotrzebowania na pracowników IT. Z badania przygotowanego przed SoDA wynika, że ponad 35 procent firm zrzeszonych w organizacji planuje zatrudnić w tym roku więcej osób niż zamierzało na początku roku. 30 proc. rekrutuje zgodnie z planem. - Specjaliści są bardzo poszukiwani. Mimo iż mamy dużo projektów, to naszym największym wyzwaniem jest pozyskanie talentów, bardzo doświadczonych. Nie mówimy tu o świeżych absolwentach, ale o bardzo wyspecjalizowanych specjalistach. To zdecydowanie trudniejsze niż pozyskiwanie klientów czy liczba prac, które mamy do zrealizowania – podkreśla prezes SoDA. Pomysłów, jak zdobyć nowych pracowników, jest wiele. Euvic w tym roku - zamiast tradycyjnego programu praktyk - zorganizował Hacktyki – hybrydową formę praktyk i hackathonu. Wzięło w nich udział blisko 100 osób, a spora ich część dołączyła ostatnio do Euvic na stanowisku "juniora". W IT „sky is the limit” Pandemia i jej gospodarcze konsekwencje, choć dla samej branży IT nie okazały się tak dotkliwe, jak dla innych sektorów, przyniosły jednak nowe wyzwania. Okazuje się bowiem, że co raz częściej pracownicy polskich firm otrzymują oferty pracy z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. „Praca przy jednym biurku”, która jeszcze na początku 2020 roku była w wielu firmach czynnikiem decydującym o zatrudnieniu, z powodu wzrostu popularności pracy zdalnej spadła na dalszy plan. - Zauważyliśmy wzrost ofert pracy oferowanych szczególnie ze Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Jest to spowodowane przede wszystkim popularnością home office’u. Bardzo wiele zagranicznych firm zaczyna się kontaktować ze specjalistami i ekspertami i oferują im prace bezpośrednio. To niewątpliwie nowy trend, który jest raczej negatywnym efektem pandemii. Beata Wilk zauważa, że popularne w ostatnich czasach stało się także traktowanie zatrudnienia u konkretnego pracodawcy jako "czegoś przechodniego”. - Euvic miał zawsze niskie wskaźniki „obrotu”, niewiele osób od nas w ciągu roku odchodziło. W skali roku były to wskaźniki na poziomie mniej więcej 7 proc. Obserwujemy to, co będzie się działo w tym roku - i zakładamy, że ten wskaźnik może być wyższy. Widać, że są kandydaci a później pracownicy, którzy potraktowali nas trochę przejściowo... "Pandemicznie" stracili projekt, brali zlecenia, które się im zaproponowało, po czym - dostając kolejną ofertę pracy zdalnej - szybko od nas odchodzili. Dla nas było coś zupełnie nowego... – podkreśla Beata Wilk.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.