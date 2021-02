Pandemia a kultura organizacyjna firmy. Pracownicy skarżą się na zmiany

30 proc. europejskich pracowników odczuwa presję związaną z oczekiwaniem dużo większej dostępności podczas pracy on-line. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu zrealizowanego na zlecenie firmy technologicznej Ricoh.

Wiele firm rozpoczęło już przygotowania do bezpiecznego powrotu do biura (Fot. Pixabay)

Ricoh zapytał ponad 600 europejskich pracowników firm zatrudniających od 250 do 999 osób o to, jak oceniają funkcjonowanie firm w czasie pandemii.

Okazuje się, że ostatnie miesiące mocno odbiły się na tych elementach codziennego funkcjonowania w strefie zawodowej.

42 proc. pracowników przyznaje, że kultura organizacyjna ich firmy ucierpiała przez pandemię.

W sytuacji, gdy współpraca w firmie nie opiera się na dobrej komunikacji i zdrowych relacjach, pandemia bardzo często pogłębiła problemy z brakiem zaangażowania i motywacją. 31 proc. badanych wskazuje te czynniki i brak dostępu do nowoczesnych technologii jako główne przyczyny spadku zaangażowania podczas pracy zdalnej. 31 proc. stwierdziło, że podczas home office, w wykonywaniu służbowych zadań przeszkadzają im inne obowiązki np. te związane z opieką nad dziećmi. Z drugiej strony, dla pracowników nadal ogromne znaczenie ma również społeczny wymiar pracy. Aż 65 proc. badanych przyznaje, że brakuje im wspólnej obecności w biurze i kontaktów twarzą w twarz.

Z perspektywy pracowników ważne jest również to, czy w firmie po pandemii nadal będzie obowiązywał elastyczny, hybrydowy model pracy. 67 proc. z badanych zakłada, że tak. Wiele firm rozpoczęło już przygotowania do bezpiecznego powrotu do biura. 77 proc. wskazało, że ich pracodawca podjął już takie kroki. Ponad połowa (55 proc.) uważa, że ten proces powinien być ściśle konsultowany z pracownikami.

Grafika: raport Pandemia a kultura organizacyjna

- 2020 był dla wszystkich rokiem ogromnych zmian. Jednocześnie, na własnej skórze przekonaliśmy się, jak wiele musimy usprawnić w naszym środowisku pracy. Powinniśmy tę sytuację wykorzystać jako szansę na optymalizację procesów i wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu możemy zadbać o komfort pracy i utrzymanie zaangażowania. Zakładając, że zmiany, które zaszły w stylu pracy będą trwałe, wsparcie technologii będzie miało kluczowe znaczenie dla efektywnej współpracy z trybie hybrydowym. Bardzo ważne jest również zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i opracowanie kompleksowej strategii powrotu do biura - powiedziała Nicola Downing, COO w Ricoh Europe.

Również Malwina Puchalska-Kamińska, psycholog, trenerka, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, współzałożycielka, Job Crafting Polska, mówi, że część osób chce wrócić do biura, choć powody są różne. - Są osoby, które pracują w kawalerce albo razem z kilkuosobową rodziną. One mają zupełnie inne warunki do pracy niż ci, którzy mieszkają w domku z ogródkiem. Warunki życiowe mają duży wpływ na postrzeganie pracy zdalnej - mówi Malwina Puchalska-Kamińska . Nie bez znaczenia jest również wiek. Jak podkreśla Malwina Puchalska-Kamińska, młodym osobom najbardziej brakuje bezpośredniego kontaktu i relacji w pracy. - Relacje są bardzo ważne. To, czego nam brakuje podczas pracy zdalnej, to spontaniczne kontakty, czyli rozmowy w kuchni czy żarty. Często słyszę to na szkoleniach – wyjaśnia psycholog.

