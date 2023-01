Padł kolejny pomysł. Cztery dni pracy w tygodniu zamiast pracy zdalnej

Branże, które z racji swojego charakteru nie są w stanie pracować w modelu zdalnym czy hybrydowym, mogą w inny sposób przyciągać do siebie pracowników. Jak? Oferując im pracę przez 4 dni w tygodniu. Jak wynika z raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”, na takie rozwiązanie zdecydowałby się co czwarty Polak (25,71 proc.).

– Niektóre branże, takie jak TSL, gastronomiczna czy budowlana, ze względu na charakter swojej działalności często nie są w stanie wdrożyć zdalnego trybu pracy. Co więcej, wszystkie te obszary gospodarki mierzą się ze znacznym niedoborem pracowników. Aby zachęcić młodych ludzi do pracy, należy przedstawić im atrakcyjną i konkurencyjną ofertę. Może nią być czterodniowy tydzień pracy – mówi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska. – Zanim jednak pracodawcy zdecydują się na ten benefit, muszą w porozumieniu z pracownikami dokładnie opracować zasady, na jakich zostanie wdrożony i zmierzyć się z obawami pracowników, na przykład dotyczącymi utraty części wynagrodzenia – dodaje.

– Przedstawiciele pokolenia Z stawiają na elastyczność i zachowywanie work-life balance, dlatego oni są najbardziej otwarci na nowe modele pracy. Na drugim biegunie mamy natomiast pracowników wychowanych w tzw. kulturze pracy, którzy skrócenie czasu pracy traktują jako pierwszy krok do możliwego zwolnienia – mówi Anna Barbachowska.

Jak dodaje, co ważne, w wielu krajach już teraz działają programy pilotażowe tego modelu pracy. To wskazuje na fakt, że właśnie jesteśmy świadkami ewolucji systemu pracy na świecie, której efekty są coraz bardziej dostępne dla społeczeństwa.

- W japońskim oddziale firmy Microsoft po wprowadzeniu czterodniowego tygodnia pracy efektywność wzrosła o 40 proc., natomiast według programu pilotażowego przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii przy udziale naukowców i think-tanków, cztery dni pracy sprawiają, że pracownicy są szczęśliwsi, rzadziej chorują i odczuwają mniej syndromów wypalenia zawodowego – dodaje Anna Barbachowska.

Jak wynika z badania pilotażowego czterodniowego tygodnia pracy przeprowadzonego w 2022 r. przez Boston College, University College Dublin oraz Cambridge University wśród 1000 pracowników, średnie przychody w 33 firmach zaangażowanych w projekt wzrosły o 38 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W czasie testowania tego modelu pracy spadła również absencja pracowników – z 0,6 dnia w miesiącu do 0,4. Na zmianach skorzystali również pracownicy. Dzięki większej liczbie dni wolnych od pracy poświęcali oni więcej czasu na aktywność fizyczną – średnio o 24 minuty więcej w tygodniu. Po 10-miesięcznym okresie badania wszystkie 33 firmy zadeklarowały, że nie zamierzają wrócić do pięciodniowego tygodnia pracy.

Mimo wszystko, jak podkreśla Damian Kasza, psycholog z MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego, istnieją obawy przed wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy.

- Pracownik może bać się pogorszenia warunków finansowych. W wielu branżach, w tym budowlanej i gastronomi, częstym zjawiskiem są nadgodziny. Ciężko wyobrazić sobie 4-dniowy tydzień pracy, gdzie pozostałe dwa lub trzy dni pracownik przychodzi na nadgodziny lub dorabia w innym miejscu, aby zapewnić sobie możliwość przetrwania – wyjaśnia.

Od skrócenia czasu pracy nie ma odwrotu

O tym, że od skrócenia czasu pracy nie ma odwrotu, niedawno poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Autorzy raportu "Monitoring trendów w innowacyjności” właśnie krótszy czas pracy przedstawili jako jeden z wiodących trendów, jakie już obserwujemy w innowacyjnych gospodarkach.

W ich opinii skrócenie czasu pracy ma wspierać dążenie do zrównoważonego rozwoju – w założeniu ma ono bilansować potrzeby ludzi, środowiska i samej gospodarki.

- Jak dowodzą liczne obserwacje, krótszy wymiar pracy sprzyja zmniejszeniu bezrobocia, zmniejszeniu śladu węglowego oraz zwiększeniu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, co prowadzi do budowania silniejszych więzi międzyludzkich, a także utrzymania lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Jak podkreślają specjaliści, rozwiązanie to w dłuższej perspektywie wydaje się nieuchronne, a obecnie największym wyzwaniem pozostaje dostosowanie gospodarek do tej przyszłej rzeczywistości – napisali autorzy raportu.

