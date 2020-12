Outplacement pracowników w czasie pandemii. Nieraz to ostatnia deska ratunku

Są branże, których reprezentanci od wielu tygodni walczą o przetrwanie. W tej trudnej dla obu stron sytuacji część pracodawców podejmuje decyzję o wdrożeniu outplacementu, czyli programu pomocy zwalnianym, którego celem jest szybsze znalezienie nowego zatrudnienia przez zwalnianego pracownika - mówi Aleksandra Kowalczykowska z firmy LSJ HR Group.

Rok temu sytuacja na rynku pracy wyglądała tak, że pracownicy w wielu branżach mogli dyktować warunki pracodawcom. Rynek pracownika był rozpędzony, stale rosły pensje, a w interesie menadżerów i kierowników było zdobywanie nowych kadr oraz szkolenie kolejnych osób gotowych i chętnych do podjęcia pracy. Wszystko zmieniło się przez pandemię koronawirusa. Wiele firm zmuszone było do zwolnień, a inne szukają sposobów jak nie zwalniać pracowników, ale jednocześnie nie tracić pieniędzy.

Najnowsze dane z 42. edycji badania Plany Pracodawców przeprowadzonego przez Randstad Polska i Gfk Polonia, wskazują, że najczęściej zwolnienia prognozują firmy z sektorów finansowego i usługowego (po 11 proc.). Najstabilniejsza sytuacja pod tym względem jest w branży obsługi nieruchomości i firm oraz w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności - odpowiednio 93 i 87 proc. pracodawców chce zachować obecny stan załogi, a raptem 1-2 proc. spodziewa się redukcji.

Z kolei najczęściej zwiększenia zatrudnienia spodziewają się firmy z sektora SSC/BPO i przemysłu (odpowiednio 27 i 22 proc. przedsiębiorstw). Jednocześnie część firm w tych sektorach wciąż odczuwa konsekwencje pandemii - 8 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 7 proc. firm SSC/BPO nosi się z zamiarem redukcji zatrudnienia.

Jak mówi dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie dr Piotr Wolny, do Izby zgłasza się ogromna liczba przedsiębiorców, którzy proszą o pomoc w pośrednictwie w „wypożyczeniu” pracowników do innej firmy. Zjawisko outplacementu jest coraz częstsze i jest jednym z aktów solidarności między przedsiębiorcami.

fot. Pixabay

- Pracodawcy są mocno zżyci ze swoimi pracownikami. Wiedzą, że dobre kadry są na wagę złota i liczą na to, że będą mogli wrócić do pracy w standardowym stanie sprzed pandemii. Chęć utrzymania zespołu powoduje, że przedsiębiorcy szukają nowych rozwiązań takich jak outplacement, czyli wypożyczanie pracowników do innych firm w zamian za pokrycie kosztów ich zatrudnienia - mówi Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

W jego ocenie jest to dobra alternatywa, bo niektóre firmy nadal poszukują kadr, a inne nie chcą zwalniać. - Taki „barter” zadowala więc wszystkie strony. Gwarantuje pracę dla pracowników oraz wsparcie dla firm, które potrzebują zasilenia tymczasową kadrą. Outplacement wymaga zaufania i odpowiednich umów, partnerzy muszą traktować się uczciwie - mówi dyrektor Izby.

Zainteresowanie tym rozwiązaniem spowodowało, że Izba uruchomiła akcję Potrzebna Pomoc Przedsiębiorcy.

- Nasz przedsiębiorca bardzo nie chciał zwalniać pracowników, ale czuł, że będzie musiał uszczuplić kadrę o ok. 40 osób, bo tyle może potrwać przestój w jego branży. Umieściliśmy jego ogłoszenie i kilka dni później jego pracownicy byli wypożyczeni innej firmie na bardzo partnerskich zasadach. Wszyscy są zadowoleni, choć takie działanie wymaga otwartości. Pracownicy na jakiś czas zmieniają pracodawcę. Wiemy już, że inne firmy są zainteresowane takim rozwiązaniem - mówi Piotr Wolny.

Czasem to jedyne wyjście

Specjaliści od HR przyznają, że outplacement to sposób na przetrwanie kryzysu. Wiele firm decyduje się na takie działanie. Grupy pracowników są wypożyczanie zarówno w przemyśle jak i np. handlu. To praktyka na świecie znana od dawna, ale w Polsce szerzej stosowana dopiero od kilku miesięcy. To zmiana wywołana pandemią koronawirusa. Zdarza się jednak, że pracodawcy decydują się na stałe przekazanie swoich pracowników innej firmie. Takie działanie jest tożsame z wewnętrzną, społeczną odpowiedzialnością biznesu.

- Są branże, których reprezentanci od wielu tygodni walczą o przetrwanie. Mówię tu o firmach związanych z turystyką biznesową, zajmujących się transportem zbiorowym, hotelach, klubach fitness. W tej trudnej dla obu stron sytuacji, część pracodawców podejmuje decyzję o wdrożeniu outplacementu, czyli programu pomocy zwalnianym, którego celem jest szybsze znalezienie nowego zatrudnienia przez zwalnianego pracownika. Z naszego doświadczenia wynika, że program outplacementowy powinien być podzielony na trzy etapy - mówi Aleksandra Kowalczykowska z firmy LSJ HR Group.

fot. Pixabay

Jak wyjaśnia, pierwszy to przede wszystkim rozmowa z doświadczonym doradcą zawodowym, który pomoże w stworzeniu dobrego CV oraz przekaże wiarygodne informacje na temat lokalnego rynku pracy ze wskazaniem potencjalnych pracodawców. Kolejne to praca nad marką osobistą w social media, coaching oraz wreszcie rozmowy o pracę w firmach w których chcemy pracować.

- Każde z tych działań wspiera zwalnianych pracowników w jak najszybszym znalezieniu nowego zatrudnienia oraz pomaga w zarządzeniu stresem związanym z utratą pracy. Na ich przeprowadzeniu zyskują jednak nie tylko zwalniani, ale i pracodawcy. Co zyskują ci drudzy? Uspokojenie nastrojów i zapobieżenie powstawaniu negatywnego nastawienia u pozostałych pracowników - podsumowuje Aleksandra Kowalczykowska.