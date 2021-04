Otyły pracownik to nie problem firmy? Nic bardziej mylnego

Co drugi pracownik średnich i dużych firm w Polsce mierzy się z problemami z nadmierną wagą. Blisko połowa mężczyzn i niemal jedna trzecia kobiet ma nadwagę, a z otyłością mierzy się 11 proc. mężczyzn i 8 proc. kobiet.

Efektywność pracy to kluczowy wskaźnik dobrze prosperującej firmy. Firmy zdając sobie sprawę, że efektywny pracownik, to dobry pracownik, inwestują w szkolenia, zatrudniają specjalistów od motywacji, trenerów personalnych, organizują wyjazdy teambuildingowe. Często jednak zapominają o jednym. Na efektywność pracy wpływa nie tylko właściwy dobór szkoleń, ale także stan zdrowia pracownika.

Jak się okazuje, co czwartemu pracownikowi dokucza złe samopoczucie, silne zmęczenie i bóle. W konsekwencji 32 proc. zatrudnionych dość często pracuje godzinę lub dwie dziennie na tzw. zwolnionych obrotach, a 9 proc. pracuje w taki sposób nawet ponad trzy godziny dziennie. Niższa wydajność może rodzić konflikty z pracodawcą i dodatkowo pogłębiać problemy pracownika, wywoływać stres, a w bardziej skrajnych wypadkach prowadzić do depresji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zobacz: Gruby jak polski pracownik... Więcej niż połowa ma problem z wagą

Szczególnie w czasach pandemii dużo mówi się o zdrowiu psychicznym pracowników. Firmy zauważają negatywne skutki niepewności, w jakiej żyjmy od roku i co raz częściej stawiają akcent na wsparcie zdrowia psychicznego pracowników.

W tym wszystkich zapomina się jednak o zdrowym ciele. Jak zauważają eksperci, złe samopoczucie, zmęczenie i ból często mają wspólny mianownik – niewłaściwą dietę. Co trzeci pracownik nie wie, jak odżywiać się zdrowo, nie prowadzi aktywnego, zdrowego stylu życia albo nie potrafi w nim wytrwać. 45 proc. ogółu pracowników nie prowadzi żadnej aktywności fizycznej, a 43 proc. odpoczywa po pracy głównie leżąc lub siedząc.

Postępujące problemy z nadwagą lub otyłością generują wysokie koszty społeczne i ekonomiczne, które ostatecznie dotykają pracodawców. Rosnące obciążenia zdrowotne powodują wzrost składek na opiekę medyczną, wydłużają absencję chorobową pracowników, ograniczają produktywność. Nadmierna waga jest jednym z czynników prowadzących do wystąpienia: cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia, chorób kości, ścięgien i mięśni, bezdechu sennego, dny moczanowej, a nawet niektórych nowotworów.

– Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z posiadanych schorzeń, dopóki nie przyjmą one konkretnych objawów. Nie mamy w zwyczaju kontrolować stanu swojego organizmu, chociażby w takim samym stopniu, jak ma to miejsce z corocznymi przeglądami samochodów. Zamiast zapobiegać, reagujemy dopiero wtedy, kiedy trzeba mierzyć się z chorobą. Liczba chorych na cukrzycę typu 2 z roku na rok wzrasta. Dane z raportu publicznego płatnika wskazują, że w Polsce w 2014 r. na cukrzycę chorowało 2,55 mln dorosłych osób, a w 2018 r. liczba ta wzrosła do 2,86 mln. Prognozy wskazują, że w 2025 r. liczba nowych zachorowań wzrośnie o 387,4 tys., podczas gdy w 2019 r. liczba ta wynosiła 352,5 tys. osób – wyjaśnia Edyta Jacyna, konsultant medyczny Centrum Wspierania Zdrowia TU Zdrowie.

Przeczytaj: Gruby jak polski pracownik. Ten raport nie pozostawia złudzeń

Polityka prozdrowotna elementem kultury organizacji

Jak podkreślają eksperci, pracodawcy mogą mieć duży wpływ na zdrowie swoich pracowników, między innymi tworząc programy polityki prozdrowotnej.

– Rzadko sięgamy po porady dotyczące prawidłowego żywienia. Dieta zbyt wielu Polakom i Polkom kojarzy się ze złym stanem zdrowia, chorobą lub wyłącznie dbaniem o figurę. Właściwy sposób żywienia, dopasowany do indywidualnych potrzeb, to jeden z kluczy do zdrowego i długiego życia oraz do minimalizowania szans pojawienia się chorób przewlekłych. Właściwa edukacja, poprzez niewielkie działania wewnątrz organizacji, może znacząco przyczynić się do poprawy świadomości pracowników, ale także jakości ich życia i pracy – zauważa Katarzyna Lichosik, dietetyk i edukator żywieniowy TU Zdrowie.

Jak podkreśla, warto zastanowić się nad zrezygnowaniem z dystrybutorów słodkich napoi i przekąsek w firmie, prowadzić programy edukacyjne oraz namawiać pracowników do częstszych badań profilaktycznych.

Zobacz: W pandemii aktywność fizyczna pracowników ważna jak nigdy