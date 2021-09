Otwarte, kreatywne, gotowe na współpracę. Brakuje im jednej cechy, by zawojować świat

Utrwalone role społeczne, które przypisywały mężczyznom funkcje kierownicze czy tradycyjny podział obowiązków w rodzinie – przez lata to były dwie najpoważniejsze blokady karier kobiet. Trend ten zaczął się ostatnio zmieniać i coraz więcej pań obejmuje kierownicze stanowiska – zwłaszcza w marketingu. Czy to oznacza, że kobiety w biznesie w końcu przebiły szklany sufit?

Z raportu „Manager w szpilkach” przygotowanego przez firmę HRK w 2019 roku wynika, że kobiety pełniące wysokie funkcje najczęściej zajmują stanowisko menadżerki lub kierowniczki (68,5 proc. badanych). 25 proc. badanych pełni funkcję dyrektorki, a tylko 5,4 proc. badanych kobiet jest prezeską.

Kobiety, które pracują na wysokich stanowiskach kierowniczych, najczęściej zatrudnione są w sprzedaży (15,2 proc.), HR oraz marketingu (po 9,8 proc.). Te dane potwierdza analiza GroupM, platformy agencji mediowych WPP, z 2020 roku, z której wynika, że w ponad połowie firm (53 proc.) z listy 200 największych polskich reklamodawców marketingiem kierują kobiety.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przykładem firmy, w której większość zatrudnionych stanowią kobiety (60 proc.), jest agencja Bluecloud Interactive, w której na 37 pracowników 22 to kobiety. Panie przewagę mają w działach social media (90 proc. kobiet), client service i kreacji.

- Budując agencje od początku, zwracaliśmy uwagę, żeby był równy podział ze względu na płeć, cieszy mnie nadreprezentacja kobiet w naszej organizacji. Jestem absolutnym fanem kobiecego działu social media i często stawiam go za wzór w naszej agencji jako zespół, gdzie panuje prawdziwy team spirit - mówi Łukasz Janowski, CEO Bluecloud.

fot. Shutterstock

Jak podkreśla psycholog kliniczny Magdalena Kowalska, siłą kobiet jest inteligencja emocjonalna zupełnie inna niż u mężczyzn.

- Kobieta w swojej inteligencji wykorzystuje inne pokłady mądrości niż mężczyzna i mniej rywalizuje. Panie mniej dążą do przysłowiowego ostatniego zdania, są bardziej elastyczne, kompromisowe i częściej niż mężczyźni lojalne. To stwarza okazję do dynamiczniejszej pracy, z mniejszą ilością konfliktów, sporów i wpadek - przyznaje Magdalena Kowalska.

Elastyczność, lojalność czy otwartość to cechy, które wyjątkowo przydatne okazały się w ostatnich miesiącach. Zwraca na nie uwagę m.in. Jolanta Rycerz, prezes MyBenefit.

- Kompetencje miękkie, przecież tak naturalne dla kobiet, zawsze były ważne, ale ubiegły rok pokazał, że są kluczowe w trudnych momentach - podkreśla Jolanta Rycerz. - Kryzys sprawił, że kompetencje przyszłości stały się potrzebne już dziś. Chyba nigdy wcześniej tak istotne nie były: elastyczność wobec zmian, otwarty umysł, odwaga w działaniu, uczenie się, a zarazem oduczanie się.

Przeczytaj: Kobiety potrzebują odwagi, by sięgać po to, czego pragną

Wiele wynika jednak z charakteru danej osoby oraz zdobytej wiedzy i doświadczenia.

- Na pewno kobiety mają wyżej rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Jest to związane ze społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami dotyczącymi ich. Jednak czy to sprawia, że są lepszymi lub gorszymi liderami? Każde z tych stwierdzeń byłoby krzywdzące dla jednej lub drugiej płci. Przez wiele lat spotykaliśmy się i nadal można się spotkać z dyskryminacją kobiet w miejscu pracy. Liczę jednak, że to powoli przechodzi do historii, ponieważ koniec końców nie liczy się twoja płeć, lecz to, jakim jesteś pracownikiem - mówi Katarzyna Pietraczyk-Myśliwy, szefowa działu social media z BCI.

Stereotypy, stereotypy, stereotypy

Co zatem blokuje rozwój kobiet? Jak same przyznają, to stereotypy, zbyt duży perfekcjonizm czy podejście mężczyzn do kobiet.

- Wyzwaniem dla managerów jest nabycie wszystkich niezbędnych współcześnie kompetencji miękkich. Jak w życiu, kobietom okazujemy zazwyczaj większy szacunek i cierpliwość. To się łączy z kompetencjami komunikacyjnymi, interpersonalnymi i umiejętnością przyjmowania różnych perspektyw. Umiejętność komunikacji, która w zarządzaniu w tej chwili jest niezwykle istotna, przy współpracy z kobietami jest na pewno wyzwaniem dla technokratycznych managerów przyzwyczajonych do zarządzania zadaniowego i myślenia projektowego. Empatia tu jest kluczowa - zaznacza Łukasz Janowski.

Z przeprowadzonego na zlecenie Clue PR ogólnopolskiego badania "Bariery do kariery?" wynika, że kobiety na swojej zawodowej drodze spotykają się różnymi wyzwaniami i przeszkodami.

fot. Shutterstock

Po pierwsze same dostrzegają różnice w traktowaniu płci przy decydowaniu przez zarządy firm o awansach i podwyżkach - 1 na 5 kobiet uważa, że płeć ma znaczenie przy decyzji o awansie pracownika i również 1 na 5 kobiet uważa, że zarobki na tych samych stanowiskach różnią się pomiędzy płciami, co zresztą zostało udowodnione w wielu badaniach o różnicach płacowych.

Zobacz: Opiekunki, nie liderki. Tak kobiety postrzegają siebie w rolach przywódczych

Najbardziej zaskakujące i niepokojące różnice leżą jednak w postrzeganiu samych siebie i swojej roli przez kobiety na kierowniczych stanowiskach. 61 proc. kobiet uważa swoją funkcję w organizacji za wspierającą - a przecież badane były kobiety, które pełnią role zarządcze w firmie, czyli wynika z tego, że kobiety nie postrzegają samych siebie jako przywódczyń. 37 proc. badanych kobiet postrzega siebie jako „pomocnicę”, a 25 proc. jako „opiekunkę”. Jako liderkę – mimo że w rzeczywistości są to właśnie liderki w swoich środowiskach pracy – widzi siebie jedynie 27 proc. badanych kobiet.