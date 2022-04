Oto najbardziej pożądani pracodawcy w Polsce

Agencja Antal opublikowała dziewiątą edycję rankingu Najbardziej Pożądany Pracodawca. Ranking identyfikuje najlepsze miejsca pracy i cechy idealnego pracodawcy na podstawie opinii kandydatów, pracowników i ekspertów HR.

km

• 4 kwi 2022 13:45





W kategorii e-commerce zwyciężyło Allegro. Na zdjęciu krakowskie biuro firmy (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Ranking „NPP – Najbardziej Pożądani Pracodawcy” wrócił na rynek po dwóch latach przerwy.

W rankingu ogólnym tegorocznej edycji badania zwyciężyły Allegro, LG Energy Solution Wrocław, BNY Mellon (Poland), Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA, Intrum.

Podczas towarzyszącego rankingowi badania o oceny poproszono również pracowników. 80 proc. z nich pozytywnie ocenia dostępność elastycznego czasu pracy i przebieg procesu rekrutacyjnego w swoich organizacjach.

Jakie są główne wnioski płynące z badania? Standardem rynkowym idealnego pracodawcy jest zapewnienie benefitów pozapłacowych – oferuje je aż 98 proc. firm. Wśród trendów przyszłości eksperci wskazują m.in. na wzrost znaczenia spójnego wizerunku pracodawcy, wagę inkluzywności i różnorodności oraz dalszą digitalizację.

W porównaniu do poprzedniej edycji raportu w ocenie kandydatów najbardziej zyskała stabilność biznesowa firm – aż 71 proc. badanych wskazuje ten aspekt jako główny warunek bycia najlepszym pracodawcą.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Dziś mamy do czynienia z erą świadomego pracownika, który na bieżąco śledzi rynek pracy i jego trendy, ale również zwraca uwagę na certyfikaty oraz tytuły, którymi posługuje się firma, jeśli chodzi o dbałość o pracowników - wyjaśnia Aleksandra Trzcińska, koordynatorka projektu badawczego Antal.

Najbardziej pożądani pracodawcy

Ranking „NPP – Najbardziej Pożądani Pracodawcy” wrócił na rynek po dwóch latach przerwy.

- Nie bez powodu. Pracowaliśmy nad nową metodologią projektu, która pozwoliłaby nam jeszcze lepiej zweryfikować najbardziej pożądanych pracodawców funkcjonujących na polskim rynku i zbadać najlepsze pod względem wskaźników HR i opinii pracowników organizacje, które zdecydowały się wziąć udział w 9. edycji badania. Wcześniejszych osiem edycji rankingu NPP pozwoliło nam zweryfikować to, kto według specjalistów i menedżerów jest według nich najbardziej pożądanym pracodawcą i dlaczego. Tegoroczną edycję badania świadomie rozszerzyliśmy również o możliwość samodzielnego zgłaszania się firm do badania, podczas którego mogły one zweryfikować swoją ofertę pracowniczą, badając wskaźniki z działów HR i nastroje pracowników, a co za tym idzie pozyskać szczegółowy raport na ten temat – wyjaśnia Artur Skiba, prezes Antala.

Zobacz: Działa lepiej niż pensja i najdroższe benefity. Tego dziś chcą pracownicy Firmy, które zdobyły najwięcej punktów w trzech obszarach (dobrowolna analiza firmy pod kątem wskaźników HR, odpowiedzi pracowników firm i ankietowanych specjalistów i menedżerów dostępnych na rynku) to: Allegro, LG Energy Solution Wrocław, BNY Mellon (Poland), Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA, Intrum. źródło: Ranking „NPP – Najbardziej Pożądani Pracodawcy” Tytuł przyznano także w 10 kategoriach branżowych: finansach, IT, energetyce, farmaceutyce, FMCG, nieruchomościach, produkcji, marketingu, PR i reklamie oraz e-commerce. źródło: Ranking „NPP – Najbardziej Pożądani Pracodawcy” Pracodawców, którzy samodzielnie zgłosili się do rankingu wyróżniono w sześciu kategoriach: Lider Benefitów, Bycia Pracodawcą na 5!, Rozwoju Pracowników, Rekrutacji, Employer Brandingu, Atrakcyjności Biurowej, Opieki podczas pandemii COVID-19. Zrzut ekranu 2022-04-4 o 12.43.01.png Obowiązkiem pracodawcy jest słuchanie - Klarującym się na przestrzeni ostatnich lat korzystnym trendem na rynku pracy jest rosnąca dbałość firm o swoich pracowników. W tym celu organizacje analizują wskaźniki HR oraz sygnały płynących od zatrudnionych w odniesieniu do głosów płynących z rynku. Jest to szczególnie ważne w sytuacji tak dynamicznej na wielu rynkach w kontekście gospodarczym, ludzkim i technologicznym. Obowiązkiem pracodawców jest słuchać ludzi i identyfikować ich problemy - podkreśla Artur Skiba. Podczas towarzyszącego rankingowi badania o oceny poproszono również pracowników. 80 proc. z nich pozytywnie ocenia dostępność elastycznego czasu pracy i przebieg procesu rekrutacyjnego w swoich organizacjach. Obszarem wymagającym pracy jest z pewnością możliwość awansów poziomych i pionowych – dodatnio ocenia ją jedynie około połowa respondentów. Przeczytaj: 6 najlepszych sposobów, by pracownik nawet nie spojrzał na ofertę pracy od konkurencji Oferowanie benefitów pozapłacowych to obecnie standard – jak pokazują odpowiedzi pracowników, 9 na 10 pracodawców w pełni lub częściowo finansuje prywatną opiekę medyczną, kartę fitness i kursy edukacyjne dla pracowników. Te elementy to zatem swego rodzaju „must have” organizacji – aż 41 proc. respondentów wskazuje benefity pozapłacowe jako główne uzasadnienie przyznania lauru najbardziej pożądanego pracodawcy. - Sposobów motywacji jest wiele, jednak samo oferowanie pracownikom benefitów nie wystarczy - podkreśla Marta Adamska, account manager w Neuron Agencji PR - Równie ważne jest zaangażowanie samego pracodawcy w budowanie takiej kultury w organizacji, w której pracownicy mogą się realizować i są szczęśliwi. Nawet najlepiej zaprojektowane systemy motywacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów, jeśli nie będzie komunikacji wewnętrznej. I odwrotnie: sam PR jest niewiele wart, gdy nie jest częścią dobrze skonstruowanej maszyny. Inną przepytaną przez Antal grupą byli specjaliści i managerowie. Ich zdaniem trzy najważniejsze cechy pożądanego pracodawcy to stabilność biznesowa firmy (71 proc. wskazań), możliwość rozwoju zawodowego (68 proc.) i przyjazne środowisko pracy (63 proc.). Wysokość oferowanego wynagrodzenia jest zaś istotna dla około 58 proc. ankietowanych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU