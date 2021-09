Oto dwie rzeczy, które obowiązkowo muszą być w biurowcu. Reszta jest mniej ważna

Restauracja lub kantyna, infrastruktura rowerowa oraz bankomat i sklep spożywczy to najważniejsze dla respondentów usługi oferowane w budynku biurowym – tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Cushman & Wakefield.

Autor: jk

• 15 wrz 2021 11:09





Blisko 2/3 najemców budynków biurowych wskazało restaurację lub kantynę jako najważniejszą usługę spośród wszystkich oferowanych w budynku (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Blisko 2/3 najemców budynków biurowych wskazało restaurację lub kantynę jako najważniejszą usługę spośród wszystkich oferowanych w budynku.

Na drugim miejscu znalazła się dostępność infrastruktury rowerowej, którą wskazała ponad połowa wszystkich respondentów.

O rynku biurowym będziemy rozmawiaćy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 20-22 września w Katowicach. Zarejestruj się TUTAJ.

- Zdecydowana większość respondentów (66 proc. wskazań) wybrała restaurację bądź kantynę jako najważniejszą usługę dla najemców. Wybór restauracji pokazuje, że możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w ciągu dnia jest kluczowa dla pracowników - mówi Agnieszka Małysa-Bartos, key account manager w dziale Asset Services, Cushman & Wakefield.

Na drugim miejscu znalazła się dostępność infrastruktury rowerowej, którą wskazała ponad połowa wszystkich respondentów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Stojaki na rowery, zadaszone wiaty bądź wydzielone części parkingu podziemnego, o prysznicach i szatniach nie wspominając, to obecnie standard w budynkach biurowych. W czasie pandemii wiele osób przekonało się do dwóch kółek jako bezpiecznej alternatywy dla transportu publicznego, ponieważ rower gwarantuje zachowanie odpowiedniego dystansu. Wynik ankiety może być wskazówką dla właścicieli i zarządców starszych obiektów, w których infrastruktura rowerowa pozostawia wiele do życzenia – dodaje Agnieszka Małysa-Bartos.

Źródło: Cushman & Wakefield

Warto przytoczyć wyniki badania Health Enhancement Research Organization, z których wynika, że wartościowy posiłek zwiększa efektywność pracowników aż o 25 proc. Z kolei raport "Cztery osobowości - jeden rynek pracy" pokazuje, że aż 82 proc. zatrudnionych czerpie przyjemność z jedzenia śniadań czy obiadów ze współpracownikami. To bez wątpienia pozytywnie wpływa również na atmosferę w miejscu pracy, która będąc ważnym elementem dla aż 97 proc. zatrudnionych, ma także wpływ na zwiększenie ich wydajności i efektywności w środowisku zawodowym. Na dalszych miejscach znalazły się takie usługi jak bankomat (36 proc.), sklep spożywczy (32 proc.) czy kawiarnia (18 proc.). Kolejne miejsca w rankingu usług przydatnych w biurowcach zajęły bankomat i sklep spożywczy. Te wybory to dowód na potrzebę wygody i optymalizacji czasu u pracowników. Brak tych udogodnień w budynku nie jest jednak tak dotkliwy, jak w przypadku dwóch pierwszych wskazań w ankiecie. Wśród pozostałych istotnych dla najemców usług wskazane zostały: kawiarnia, siłownia / fitness i biuro coworkingowe. Wszystkie powyższe wybory są wskazaniem kierunku, w jakim powinni podążać właściciele obiektów biurowych, aby uzyskać przewagę konkurencyjną i mieć tętniący życiem obiekt pełen najemców – podsumowuje Agnieszka Małysa-Bartos.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.