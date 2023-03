Oto dlaczego w skandynawskich firmach aż chce się pracować

Kultura organizacyjna to fundament działania biznesu (fot. Brooke Cagle/Unsplash)

Kultura organizacyjna to fundament działania biznesu (fot. Brooke Cagle/Unsplash)

Zmiany geopolityczne i ekonomiczne postawiły przedsiębiorstwa przed nowymi wyzwaniami. Firmy mierzą się z niedoborami pracowników, inflacją i presją płacową. SPCC i Antal sprawdzili, co poza wynagrodzeniem stanowi wartość dla pracowników.

Kultura organizacyjna to fundament działania biznesu. Umożliwia osiąganie celów biznesowych lub wręcz przeciwnie - utrudnia rozwój. W ramach badania sprawdzono znaczenie czterech kluczowych elementów kultury każdej organizacji: organizację pracy w zespole, strukturę organizacyjną, cechy dobrego lidera oraz komunikację.

Jednocześnie autorzy badania przyjrzeli się drugiej stronie rynku pracy. Zapytano skandynawskich pracodawców (czwarta co do wielkości grupa zagranicznych inwestorów zatrudniająca w Polsce łącznie ponad 180 000 pracowników), z jakimi wyzwaniami się mierzą i jakie praktyczne rozwiązania stosują.

W przeprowadzonym wspólnie przez Skadynawsko-Polską Izbę Gospodarczą i firmę Antal badaniu „Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy”, sprawdzono, co poza wynagrodzeniem, stanowi wartość dla pracowników.

- Ostatnie lata pokazały, jak istotną przestrzenią są miejsca pracy, ale jak tworzyć środowisko pracy na nowe czasy? Na czasy pełne wyzwań i ciągłych zmian? Odpowiedzi respondentów wskazują, iż przede wszystkim oczekują oni nowoczesnej, płaskiej i egalitarnej struktury. Jest ona nierozerwalnie związana z rolą empatycznego lidera, który angażuje pracowników w procesy decyzyjne i docenia ich wkład w działania. To z kolei przyczynia się do tworzenia w firmie dobrej atmosfery i pomaga zatrzymać talenty. Wśród pożądanych cech dobrego lidera wysoko znajduje się także pozostawienie dużej wolności w realizacji zadań. Ten aspekt przypomina skandynawską koncepcję „wolność poprzez odpowiedzialność” - wyjaśnia Agnieszka Zielińska, dyrektorka zarządzająca SPCC.

Większość respondentów (74 proc.) preferuje płaską strukturę organizacyjną, w której menadżer jest pierwszy wśród równych.

Źródło: raport 'Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy'

Ten wynik koresponduje z odpowiedziami na pytanie "jakie cechy lidera szczególnie cenisz?". Najczęściej wskazywaną cechą jest otwartość na dyskusje i feedback (72 proc.). Prawie 40 proc. respondentów uważa, że dobry szef powinien ufać pracownikom. Co ciekawe, wśród najmniej pożądanych cech znalazła się charyzma i autorytet.

84 proc. osób badanych w komunikacji z przełożonymi preferuje „politykę otwartych drzwi” i chętnie dzieli się swoimi opiniami.

Źródło: raport 'Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy'

62 proc. respondentów, którzy mieli okazję pracować w firmach skandynawskich, uznało tę grupę za najbardziej atrakcyjnego pracodawcę. Dla porównania 32 proc. byłych pracowników firm amerykańskich wskazało pracodawców amerykańskich za najatrakcyjniejszych i analogicznie w przypadku firm polskich odsetek ten wyniósł 23 proc.

- Bardzo często kapitał organizacji jest powiązany ze stylem zarządzania w danej firmie. Dlaczego firmy z amerykańskim i skandynawskim kapitałem są tak atrakcyjnym pracodawcą? Powodów jest wiele, lecz nowoczesna firma, której najcenniejszymi aktywami są ludzie, dba, by najważniejsze potrzeby, zarówno te finansowe, jak i niefinansowe były połączone, ponieważ ludzie otwarci na dialog i dyskusję przyczyniają się do rozwoju organizacji. Większość kandydatów i kandydatek w przeszłości pracujących w skandynawskiej organizacji wróciłoby do takiej lub podobnej firmy bardzo chętnie – komentuje Roman Zabłocki, business unit director, engineering & operations w agencji Antal.

Zdalnie, w biurze, hybrydowo - pracodawcy przed trudnym zadaniem

Wprowadzenie nowych form pracy: zdalnej i hybrydowej, oraz pogodzenie ich z pracą w biurze to nadal dla części firm wyzwanie. Jak pokazuje badanie, firmy wykazują dużą inwencję w poszukiwaniu narzędzi wspomagających zarządzanie zespołami rozproszonymi.

- Przede wszystkim trzeba poznać potrzeby i oczekiwania pracowników. W 2021 roku przeprowadziliśmy w 7N globalne wewnętrzne badanie, gdzie, między innymi, pytaliśmy o preferowany model pracy naszych konsultantów z Polski, Danii i Indii. Wyniki dla każdego z krajów mocno się różniły. Okazuje się, że Polacy znacznie częściej zdecydują się na model pracy, gdzie 100 proc. czasu spędzaliby w domu (29 proc. badanych) niż Duńczycy (4 proc. odpowiadających). Poznanie preferencji naszych pracowników pozwala efektywnie zaplanować np. przestrzeń biurową dostosowaną do liczby korzystających i celu jej użytkowania – wyjaśnia Jakub Strzemżalski z duńskiej firmy 7N.

Coraz chętniej sięgają po narzędzia cyfrowe, jak wirtualne tablice czy Kanban board, ułatwiające wizualizację pracy. Dużą wagę przykładają także do działań integrujących pracowników.

Jak wskazują doświadczenia norweskiej firmy Zalaris nawet w pracy zdalnej można stworzyć atmosferę współpracy i zaufania. Ważną rolę pełni w tym przypadku otwarta, dwustronna komunikacja i liderzy, dla których bliski jest model empatycznego przywództwa.

W kontekście komunikacji istotne jest, by wszyscy mieli równy dostęp do informacji, bez względu na to, czy pracują zdalnie, czy spotykają się ze współpracownikami w biurze.

Wellbeing w nowej odsłonie potrzebny jak nigdy

Dbanie o dobrostan pracowników w przypadku firm skandynawskich nie jest nowym zjawiskiem. Jednak wydarzenia ostatnich lat spowodowały wzrost znaczenia działań z tego obszaru i zmieniły ich formę. Wiele firm, jak np. AstraZeneca, która zatrudnia w Polsce już 3000 osób, oferuje swoim pracownikom wsparcie psychologiczne, co jeszcze trzy lata temu należało do rzadkości. Na znaczeniu zyskuje również profilaktyczna opieka zdrowotna oraz indywidualne dopasowanie benefitów do stylu życia i potrzeb pracowników.

- Kierowany do pracowników przekaz jest szeroki, autentyczny i zawsze bazujący na badaniach naukowych. Podkreślamy, że dobrostan to z jednej strony miejsce pracy, w którym dzięki zaangażowaniu każdej osoby nie zdarzają się wypadki, a z drugiej strony jest to przestrzeń bezpieczna psychologicznie. Rezultaty osiągamy poprzez współpracę z ekspertami oraz sięganie po tak niszowe rozwiązania, jak warsztaty z „diety nisko informacyjnej” (ograniczanie zbędnych informacji), warsztaty oddechowe czy też tworzenie stanowisk pracy spełniających standardy innowacyjnej ergonomii – wyjaśnia Katarzyna Ochman z AstraZeneca Pharma Poland.

W KMD, duńskiej firmie technologicznej, pracownicy rozwijają swoje pasje w klubach: biegowym, piłkarskim, motocyklowym czy tenisowym. Wspólnie startują w zawodach lub biorą udział w wydarzeniach sportowych poza firmą.

